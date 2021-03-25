Как пройдет 9 Мая в Москве, три важных последствия COVID. Главное за ночь

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Vertex провалила тесты препарата. Стоит ли покупать акции биотеха? Pro, 10:08 В Москве задержали участника нападения на псковский десант банды Басаева Общество, 10:06 «МегаФон» сократил абонентскую базу в 2020 году Технологии и медиа, 10:00 Unitsky String Technologies начала экспансию в Европу и MENA-регион Пресс-релиз, 10:00 Аман Тулеев допустил поджог как причину пожара в «Зимней вишне» Общество, 09:55 Депутат назвал «пугалкой» сообщения о регистрации в соцсетях по паспорту Общество, 09:50 Бизнес как на ладони: что вы не знали о мобильном банкинге РБК и СберБизнес, 09:49 Зеленский отреагировал на ничью Украины с Францией словами «not bad» Спорт, 09:42 ФСИН заявила об «удовлетворительном» состоянии Навального Политика, 09:42 На Украине зафиксировали рекорд по заболевшим и умершим от COVID за сутки Общество, 09:40 СМИ сообщили о неоправданных ожиданиях Германии от прихода Байдена Политика, 09:36 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 09:34 Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Pro, 09:29 Премьер Японии пообещал договориться с Россией по Курильским островам Политика, 09:23
Общество ,  
0 

Как пройдет 9 Мая в Москве, три важных последствия COVID. Главное за ночь

Ко Дню Победы в Москве разрешат массовые мероприятия; из-за пробки в Суэцком канале застряла нефть из России, последствия COVID для мировой экономики, паспорт при регистрации в соцсетях; кто купит банк «Восточный» — в обзоре РБК

В Москве к Дню победы разрешат массовые мероприятия

К 9 мая московские власти готовятся снять ограничения на проведение массовых мероприятий, рассказали источники РБК. Объявить об этом мэрия планирует в двадцатых числах апреля. В мэрии сообщили, что планируют принимать решения, ориентируясь на санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

  • Парад на 9 мая пройдет в очном режиме, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Шествие «Бессмертного полка» также планируется провести 9 мая в очном формате, рассказали три близких к администрации президента России источника РБК. Организаторы мероприятия сообщили, что готовят мероприятие как в очном, так и в онлайн-формате.
  • В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным были только ветераны и главы ряда государств. Акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-режиме.

    Video

Из-за «пробки» в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн

После того как Суэцкий канал был полностью заблокирован севшим на мель сверхбольшим контейнеровозом Ever Given, с северного и южного входа в канал образовалась пробка примерно из 100 судов. Среди них — те, что перевозили более 10 млн барр. сырой нефти и нефтепродуктов, четверть этого объема — из России.

  • Основываясь на информации о портах, из которых вышли суда, можно рассчитать, что пробка в Суэцком канале задержала 2,6 млн барр. нефти из России, сообщил РБК сооснователь аналитической компании TankerTrackers Самир Мадани. Исходя из стоимости нефти Urals около $60 за баррель, речь может идти об объемах на $160 млн.
  • Ever Given следовал из Китая в Роттердам. Его длина — 400 м, ширина 59 м. Технический оператор контейнеровоза сообщил, что инцидент произошел в результате порывов сильного ветра. Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги На чем поймать нечистого на руку финансового директора Кевин О’Лири: «Ты должен быть готов уволить собственную мать»

Три главных последствия пандемии COVID-19

У пандемии коронавируса COVID-19 будет три долгосрочных последствия для мировой экономики, рассказал РБК экономист, исследователь неравенства Бранко Миланович.

  • Первое из них — увеличение доли сотрудников, работающих удаленно. Это последствие станет вызовом для среднего класса развитых стран, так как им придется конкурировать с работниками из-за рубежа, которые имеют такие же навыки, но просят меньшую зарплату.
  • Второе последствие — обострение экономического и политического противостояния США и Китая, которое усилится и будет влиять на экономику разных стран. Конфликт ударит по способности Пекина создавать инновации, если тому будет отрезан доступ к американским технологиям и рынку. Однако сейчас Китай — единственная страна, избежавшая падения ВВП в 2020 году, и это связано со способностью режима эффективно действовать во время кризиса, отмечает Миланович.
  • Третье последствие — разработка вакцин от COVID-19, которая повлияет на медицинский сектор и создаст потенциал для разработки других препаратов.

Как проходит вакцинация от COVID-19 в разных странах. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные у россиян при идентификации в соцсетях через его Единую информационную систему, пишет «Коммерсантъ».

  • Это один из вариантов идентификации пользователя соцсетей. Паспортные данные нужны для подтверждения согласия на обработку персональных данных, без которого регистрация в соцсетях невозможна. Другой вариант — получение согласия на обработку персональных данных самим оператором.
  • Если платформы не будут соблюдать требование, им может грозить штраф до 100 тыс. руб. При получении согласия через ЕИС данные пользователей будут сверять через портал Госуслуги.

Совкомбанк купит банк «Восточный»

Совкомбанк планирует купить банк «Восточный»: все акционеры «Восточного» уже подписали документы, которые обязывают их продать свои акции Совкомбанку, ходатайство о продаже будет подано в Центробанк на днях, сообщили источники «Интерфакса» и ТАСС. Сделку по покупке «Восточного» могут закрыть уже к середине апреля, ее сумма не раскрывается.

  • В течение двух лет в банке «Восточный» шел корпоративный конфликт двух групп акционеров: фонда Baring Vostok, который осуществляет контроль через кипрскую компанию Evision, и «Финвижн» Артема Аветисяна. Конфликт касался вопроса о контроле над банком и был урегулирован мировым соглашением только в конце октября 2020 года, после длительных судов. Во время корпоративного конфликта акционеров «Восточного» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве против топ-менеджеров инвестиционного фонда Baring Vostok, в частности против его основателя Майкла Калви.

За какими событиями следить сегодня:

  • В Москве комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрит дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка и рэпера Моргенштерна из-за ролика «Клип за 10 лямов», размещенного на YouTube. В клипе исполнитель употребляет алкоголь, показывает средний палец, советует несовершеннолетним попросить родителей или друзей оформить им карту Альфа-банка, называет финансовую организацию лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения, указывал ФАС. В банке считают, что клип — не реклама, а личное мнение блогера.
  • Президент США Джо Байден проведет свою первую официальную пресс-конференцию с момента вступления в должность.
  • Главы ведущих технологических компаний США предстанут перед конгрессом. CEO Facebook, Twitter и Google ответят на вопросы о дезинформации в интернете и социальных сетях. Заявления, сделанные в ходе показаний в конгрессе, могут оказать влияние на котировки. О других интересных инвесторам событиях — в подборке РБК Инвестиции.
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
Москва коронавирус ограничения 9 мая «Бессмертный полк» Суэцкий канал нефть
Материалы по теме
Исследователь неравенства назвал главные последствия пандемии для мира
Политика
В Москве приготовились снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая
Общество
СМИ сообщили о планах Совкомбанка купить банк «Восточный»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter