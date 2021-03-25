Как пройдет 9 Мая в Москве, три важных последствия COVID. Главное за ночь

Ко Дню Победы в Москве разрешат массовые мероприятия; из-за пробки в Суэцком канале застряла нефть из России, последствия COVID для мировой экономики, паспорт при регистрации в соцсетях; кто купит банк «Восточный» — в обзоре РБК

В Москве к Дню победы разрешат массовые мероприятия

К 9 мая московские власти готовятся снять ограничения на проведение массовых мероприятий, рассказали источники РБК. Объявить об этом мэрия планирует в двадцатых числах апреля. В мэрии сообщили, что планируют принимать решения, ориентируясь на санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Парад на 9 мая пройдет в очном режиме, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Шествие «Бессмертного полка» также планируется провести 9 мая в очном формате, рассказали три близких к администрации президента России источника РБК. Организаторы мероприятия сообщили, что готовят мероприятие как в очном, так и в онлайн-формате.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным были только ветераны и главы ряда государств. Акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-режиме. Video

Из-за «пробки» в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн

После того как Суэцкий канал был полностью заблокирован севшим на мель сверхбольшим контейнеровозом Ever Given, с северного и южного входа в канал образовалась пробка примерно из 100 судов. Среди них — те, что перевозили более 10 млн барр. сырой нефти и нефтепродуктов, четверть этого объема — из России.