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Что случилось за день. Главные новости РБК

Кабмин ввел новые меры борьбы с вирусом, игры в Токио перенесли на 2021 год, Путин в защитном костюме побывал в больнице для инфицированных, Белоруссия раскрыла условия поставок российской нефти — главные новости в обзоре РБК

Власти объявили о новых мерах борьбы с вирусом по всей России

Оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом объявил о новых рекомендациях для регионов в связи с пандемией. По плану кабмина в стране должна прекратиться работа всех развлекательных центров.

  • Властям в регионах рекомендовано приостановить работу развлекательных центров, кинотеатров и дискотек.
  • Власти Москвы должны изучить возможность вывоза граждан, возвращающихся в Москву из-за рубежа, в соседние регионы с помощью автобусов. При этом Минтранс должен проверить готовность аэропортов в регионах напрямую принимать рейсы из стран, где были случаи заражения. В Москве, в частности, к аэропорту Шереметьево, через который сейчас проходят все возвращающиеся граждане, может присоединиться Жуковский.
  • Из-за рисков распространения коронавируса в России временно должно быть запрещено курение кальянов в ресторанах, кафе и барах.

Олимпийские игры отложили на год

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в этом году с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли на лето 2021 года.

  • Решение было принято по итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
  • Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что соревнования сохранят название «Токио-2020».

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Динамика распространения коронавирусной инфекции в России находится на высоком уровне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин (возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом в Госсовете) на совещании с президентом Владимиром Путиным.

  • По последним данным, в России зарегистрировали 495 случаев заражения, из которых 290 — в Москве. Собянин сообщил, что коронавирус подозревают еще примерно у 500 человек.
  • Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, еще двое — в тяжелом. «Один в Коммунарке и один в другой больнице, 52-й, по-моему», — сказал Собянин.
  • В тот же день Путин отправился в больницу в Коммунарке, где принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. На видео видно, как во время посещения медучреждения президент надел желтый защитный костюм, специальный респиратор и бахилы.

Правительство России доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

В минувшую субботу, 21 марта, Москва и Минск достигли договоренности о поставках российской нефти. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во вторник объяснил журналистам условия сделки.

  • По его словам, нефтяные компании обнулят премии при поставках нефти в Белоруссию, как того и хотел Минск. Ранее премия для них составляла $11,7 за тонну. Теперь же они снизят цену на $7, а еще $4,7 «возьмет на себя» правительство России.
  • Таким образом, при поставках 18 млн т нефти в год (столько Россия поставляла в Белоруссию в последние годы) нефтяники недосчитаются $126 млн. Российский бюджет компенсирует им $85 млн.
  • Это частично возместит Минску потери из-за налогового маневра в России. По оценкам Белоруссии, за два года она могла потерять $800 млн.

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Объем продаж (в стоимостном выражении) патронов для спортивной и охотничьей стрельбы с 9-го по 22 марта увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из базы оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

  • Продажи бейсбольных бит за тот же период выросли на 29%. Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.).
  • Повышенный спрос на патроны подтверждают в опрошенных РБК точках продаж. Там объясняют это сезонным фактором (открывается весенний сезон охоты). Еще одна причина — волатильность валюты (любители спортивной стрельбы опасаются подорожания оружия и патронов вслед за долларом).
  • О повышенном спросе на огнестрельное оружие, патроны и «наборы для выживания» в США на прошлой неделе сообщил телеканал Fox News. Опрошенные телеканалом объяснили высокий спрос опасениями того, что из-за коронавирусной пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка.
Автор: Сергей Витько
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