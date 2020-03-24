Что случилось за день. Главные новости РБК

- Решение было принято по итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
- Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что соревнования сохранят название «Токио-2020».
Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Динамика распространения коронавирусной инфекции в России находится на высоком уровне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин (возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом в Госсовете) на совещании с президентом Владимиром Путиным.
- По последним данным, в России зарегистрировали 495 случаев заражения, из которых 290 — в Москве. Собянин сообщил, что коронавирус подозревают еще примерно у 500 человек.
- Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, еще двое — в тяжелом. «Один в Коммунарке и один в другой больнице, 52-й, по-моему», — сказал Собянин.
- В тот же день Путин отправился в больницу в Коммунарке, где принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. На видео видно, как во время посещения медучреждения президент надел желтый защитный костюм, специальный респиратор и бахилы.
Правительство России доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию
В минувшую субботу, 21 марта, Москва и Минск достигли договоренности о поставках российской нефти. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во вторник объяснил журналистам условия сделки.
- По его словам, нефтяные компании обнулят премии при поставках нефти в Белоруссию, как того и хотел Минск. Ранее премия для них составляла $11,7 за тонну. Теперь же они снизят цену на $7, а еще $4,7 «возьмет на себя» правительство России.
- Таким образом, при поставках 18 млн т нефти в год (столько Россия поставляла в Белоруссию в последние годы) нефтяники недосчитаются $126 млн. Российский бюджет компенсирует им $85 млн.
- Это частично возместит Минску потери из-за налогового маневра в России. По оценкам Белоруссии, за два года она могла потерять $800 млн.
В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит
Объем продаж (в стоимостном выражении) патронов для спортивной и охотничьей стрельбы с 9-го по 22 марта увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из базы оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
- Продажи бейсбольных бит за тот же период выросли на 29%. Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.).
- Повышенный спрос на патроны подтверждают в опрошенных РБК точках продаж. Там объясняют это сезонным фактором (открывается весенний сезон охоты). Еще одна причина — волатильность валюты (любители спортивной стрельбы опасаются подорожания оружия и патронов вслед за долларом).
- О повышенном спросе на огнестрельное оружие, патроны и «наборы для выживания» в США на прошлой неделе сообщил телеканал Fox News. Опрошенные телеканалом объяснили высокий спрос опасениями того, что из-за коронавирусной пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка.