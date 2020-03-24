Что случилось за день. Главные новости РБК

Кабмин ввел новые меры борьбы с вирусом, игры в Токио перенесли на 2021 год, Путин в защитном костюме побывал в больнице для инфицированных, Белоруссия раскрыла условия поставок российской нефти — главные новости в обзоре РБК

Власти объявили о новых мерах борьбы с вирусом по всей России

Оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом объявил о новых рекомендациях для регионов в связи с пандемией. По плану кабмина в стране должна прекратиться работа всех развлекательных центров.

Властям в регионах рекомендовано приостановить работу развлекательных центров, кинотеатров и дискотек.

Власти Москвы должны изучить возможность вывоза граждан, возвращающихся в Москву из-за рубежа, в соседние регионы с помощью автобусов. При этом Минтранс должен проверить готовность аэропортов в регионах напрямую принимать рейсы из стран, где были случаи заражения. В Москве, в частности, к аэропорту Шереметьево, через который сейчас проходят все возвращающиеся граждане, может присоединиться Жуковский.

Из-за рисков распространения коронавируса в России временно должно быть запрещено курение кальянов в ресторанах, кафе и барах.

Олимпийские игры отложили на год

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в этом году с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли на лето 2021 года.