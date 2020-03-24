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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Великобритания переходит на карантин, в России отказались от особого порядка увольнения при эпидемии, эксперты предупредили о кредитном шоке для банков, МВФ прогнозирует глобальную рецессию; главные новости — в обзоре РБК

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Вспышка коронавируса стала «самой большой угрозой, с которой страна сталкивалась за последние десятилетия», заявил глава правительства Борис Джонсон. В этой связи в Соединенном Королевстве вводится карантин, который продлится минимум три недели.

  • В течение этого срока граждане обязаны оставаться дома, а выходить на улицу смогут только в крайних случаях — для покупки товаров первой необходимости, для поездки на работу (если нет возможности работать удаленно), по медицинским нуждам. При этом в публичных местах запрещено собираться более чем двум лицам.
  • В стране также будут отменены все социальные события и мероприятия, включая свадьбы (исключение сделано для похорон). Будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы.
  • «И я могу заверить вас, что мы будем постоянно контролировать эти ограничения. Мы еще раз посмотрим через три недели и ослабим их, если на то будут видимые причины», — заключил премьер.

Правительство отказалось вводить особый порядок увольнения при эпидемии

Минтруд предложил поправки в Трудовой кодекс, которые позволят правительству определять сроки уведомления о расторжении трудового договора во время эпидемии. Но кабинет министров от идеи отказался.

  • В частности, предлагалось установить двухнедельный срок предупреждения работника о предстоящем увольнении (в связи с ликвидацией организации или по сокращению штата) и выплачивать выходное пособие без сохранения зарплаты на период трудоустройства.
  • По действующему законодательству, работодатель обязан предупредить сотрудников о предстоящем увольнении за два месяца, а после увольнения два месяца выплачивать зарплату, если те не найдут новую работу.
  • Правительство увидело в идее Минтруда риски нарушения прав работников и предложило не вносить документ на рассмотрение.

Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти

Российский банковский сектор из-за ситуации с коронавирусом и ценами на нефть может испытать кредитные шоки, сравнимые с пережитыми в 2008 и 2014 годах, считают аналитики рейтингового агентства НКР. Эксперты разработали три возможных стресс-сценария для сектора.

  • «Умеренный» не приведет к убыткам, но все равно потребует от банков значительных усилий для поддержания качества портфелей. Согласно этому сценарию, острая фаза кризиса и его негативные проявления затронут только 2020 год. В таких условиях ВВП России снизится на 2%.
  • «Негативный» предполагает, что острая фаза кризиса завершится уже в середине этого года, а отрицательные эффекты сохранятся еще на год. В таком случае ВВП России в 2020 году упадет на 4%, а убыток банковского сектора составит 2 млрд руб.
  • При реализации «кризисного» сценария ВВП России в 2020 году упадет на 6–7%, а убытки сектора достигнут 869 млрд руб. Все это произойдет, если острая фаза кризиса продлится весь год, а негативные проявления сохранятся до конца 2021-го.

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

В 2020 году мировой ВВП может снизиться сильнее, чем во время глобального финансового кризиса в 2009-м. Такой прогноз дала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

  • «Рецессия [прогнозируется] такая же, как во время глобального финансового кризиса, или еще хуже», — заявила глава МВФ.
  • Восстановление мирового ВВП ожидается уже в 2021 году, но будет зависеть от скорости уничтожения коронавирусной инфекции. «Чем скорее вирус остановится, тем быстрее и сильнее будет восстановление», — уточнила Георгиева.
  • В 2009 году глобальный ВВП сократился на 0,1% в реальном выражении. Это был сильнейший спад мировой экономики со времен Великой депрессии в США 1930-х годов.
Автор: Сергей Витько
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