Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Великобритания переходит на карантин, в России отказались от особого порядка увольнения при эпидемии, эксперты предупредили о кредитном шоке для банков, МВФ прогнозирует глобальную рецессию; главные новости — в обзоре РБК

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Вспышка коронавируса стала «самой большой угрозой, с которой страна сталкивалась за последние десятилетия», заявил глава правительства Борис Джонсон. В этой связи в Соединенном Королевстве вводится карантин, который продлится минимум три недели.

В течение этого срока граждане обязаны оставаться дома, а выходить на улицу смогут только в крайних случаях — для покупки товаров первой необходимости, для поездки на работу (если нет возможности работать удаленно), по медицинским нуждам. При этом в публичных местах запрещено собираться более чем двум лицам.

В стране также будут отменены все социальные события и мероприятия, включая свадьбы (исключение сделано для похорон). Будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы.

«И я могу заверить вас, что мы будем постоянно контролировать эти ограничения. Мы еще раз посмотрим через три недели и ослабим их, если на то будут видимые причины», — заключил премьер.

Правительство отказалось вводить особый порядок увольнения при эпидемии

Минтруд предложил поправки в Трудовой кодекс, которые позволят правительству определять сроки уведомления о расторжении трудового договора во время эпидемии. Но кабинет министров от идеи отказался.