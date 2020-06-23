Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин предложил новые деньги семьям с детьми и поменять НДФЛ

В ходе телеобращения к гражданам России президент Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. Доходы от повышенного налога он пообещал направить на помощь детям с тяжелыми болезнями.