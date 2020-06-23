Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин предложил поменять НДФЛ и пообещал новые выплаты на детей, реакция добровольцев на вакцину от COVID-19, у Майкла Калви обнаружили онокологическое заболевание, мемуары Болтона о Трампе; главные новости — в обзоре РБК
Путин предложил новые деньги семьям с детьми и поменять НДФЛ
В ходе телеобращения к гражданам России президент Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. Доходы от повышенного налога он пообещал направить на помощь детям с тяжелыми болезнями.
Кроме того, глава государства предложил распространить льготную ставку по ипотеке в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн руб. в регионах, и до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге.
Также президент анонсировал проведение налогового маневра в ИТ-отрасли. Налоговую ставку на прибыль для таких компаний снизят с 20 до 3%, а ставку страховых взносов — с 14 до 7,6%.
Среди других предложений Путина — повторно выплатить на каждого ребенка в возрасте до 16 лет по 10 тыс. руб., продлить выплаты социальным работникам до 15 сентября, продлить повышенные выплаты безработным гражданам до конца лета, разрешить становиться самозанятым не с 18, а с 16 лет и по всей стране.
«Майкл Калви в течение срока участия в этом совершенно необоснованном деле заболел и борется с этой болезнью», — заявил адвокат Тимофей Гриднев в Первом апелляционном суде, где во вторник рассматривалась апелляция на содержание Калви под домашним арестом.
Сам Калви рассказал, что 20 марта «был прооперирован в связи с наличием подкожной опухоли правого бедра». «Данная опухоль является злокачественной. Медики <…> рекомендуют помимо приема препаратов ежедневные прогулки», — сообщил он. Несмотря на это суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу.
Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года на фоне корпоративного спора с миноритариями банка «Восточный». Бизнесмена и других фигурантов задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного». Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом.
Болтон написал мемуары о Трампе и Путине
В продаже появились мемуары бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. РБК ознакомился с содержанием цифровой версии мемуаров, против публикации которых выступал Белый дом.
Как пишет автор, вопрос вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года служил постоянным раздражителем для американского лидера.
Болтон сообщил, что во время встречи в Хельсинки с Путиным говорил в основном российский президент. При этом больше всего интереса оба лидера проявили к возможности упрочить экономические связи. Но, по мнению Болтона, инициативы в этой сфере были обречены на провал, поскольку «мало компаний в США по-настоящему готовы нырять в российское политическое и экономическое болото».
Однако сторонам удалось наладить связи по военной линии. «Критическую важность для обеих стран» приобрел контакт общения генерала Джозефа Данфорда и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
За время президентства Трампа США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Особую роль в переговорах, по словам Болтона, сыграл глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Шойгу поддержал идею изменения договора, чтобы к нему подключились другие [страны], так как считал: от выхода [США из договора] выигрывали только наши общие враги», — пишет Болтон, уточнив, что под общими врагами Шойгу имел в виду Китай.