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Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин предложил поменять НДФЛ и пообещал новые выплаты на детей, реакция добровольцев на вакцину от COVID-19, у Майкла Калви обнаружили онокологическое заболевание, мемуары Болтона о Трампе; главные новости — в обзоре РБК

Путин предложил новые деньги семьям с детьми и поменять НДФЛ

В ходе телеобращения к гражданам России президент Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. Доходы от повышенного налога он пообещал направить на помощь детям с тяжелыми болезнями.

  • Кроме того, глава государства предложил распространить льготную ставку по ипотеке в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн руб. в регионах, и до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Также президент анонсировал проведение налогового маневра в ИТ-отрасли. Налоговую ставку на прибыль для таких компаний снизят с 20 до 3%, а ставку страховых взносов — с 14 до 7,6%.
  • Среди других предложений Путина — повторно выплатить на каждого ребенка в возрасте до 16 лет по 10 тыс. руб., продлить выплаты социальным работникам до 15 сентября, продлить повышенные выплаты безработным гражданам до конца лета, разрешить становиться самозанятым не с 18, а с 16 лет и по всей стране.

Ученые сообщили о реакции организма на российскую вакцину от COVID-19

Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала о результатах тестирования вакцины против COVID-19 на добровольцах.

  • По ее словам, в первые часы после введения вакцины у некоторых из них незначительно повышалась температура и начиналась головная боль. Однако в течение суток эти симптомы исчезали.
  • Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. Весь период тестирования они находятся на карантине, к привычному образу жизни они смогут вернуться через 28 дней с момента вакцинации.
  • Исследуемая вакцина — порошок, из которого готовится раствор для внутримышечного введения. Ранее разработчики препарата заявляли, что массово прививать население могут начать уже предстоящей осенью.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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У Майкла Калви нашли опухоль

У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом в Москве, обнаружено онкологическое заболевание. Защита бизнесмена попросила суд учесть этот факт.

  • «Майкл Калви в течение срока участия в этом совершенно необоснованном деле заболел и борется с этой болезнью», — заявил адвокат Тимофей Гриднев в Первом апелляционном суде, где во вторник рассматривалась апелляция на содержание Калви под домашним арестом.
  • Сам Калви рассказал, что 20 марта «был прооперирован в связи с наличием подкожной опухоли правого бедра». «Данная опухоль является злокачественной. Медики <…> рекомендуют помимо приема препаратов ежедневные прогулки», — сообщил он. Несмотря на это суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу.
  • Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года на фоне корпоративного спора с миноритариями банка «Восточный». Бизнесмена и других фигурантов задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного». Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом.


Болтон написал мемуары о Трампе и Путине

В продаже появились мемуары бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. РБК ознакомился с содержанием цифровой версии мемуаров, против публикации которых выступал Белый дом.

  • Как пишет автор, вопрос вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года служил постоянным раздражителем для американского лидера.
  • Болтон сообщил, что во время встречи в Хельсинки с Путиным говорил в основном российский президент. При этом больше всего интереса оба лидера проявили к возможности упрочить экономические связи. Но, по мнению Болтона, инициативы в этой сфере были обречены на провал, поскольку «мало компаний в США по-настоящему готовы нырять в российское политическое и экономическое болото».
  • Однако сторонам удалось наладить связи по военной линии. «Критическую важность для обеих стран» приобрел контакт общения генерала Джозефа Данфорда и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
  • За время президентства Трампа США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Особую роль в переговорах, по словам Болтона, сыграл глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Шойгу поддержал идею изменения договора, чтобы к нему подключились другие [страны], так как считал: от выхода [США из договора] выигрывали только наши общие враги», — пишет Болтон, уточнив, что под общими врагами Шойгу имел в виду Китай.
Автор: Сергей Витько
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