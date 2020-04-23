Что случилось за день. Главные новости РБК

Роспотребнадзор готовится к возобновлению работы кафе, владелец S7 назвал сроки возобновления полетов за рубеж, убытки от экспорта газа, как приостановка строек может привести к росту преступности; главные новости — в обзоре РБК

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Первыми после окончания режима самоизоляции смогут открыться кафе площадью не более 50 кв. м, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений заведений общепита.

На первых порах в кафе должно быть не более пяти столиков на одного-двух человек. Расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки, при этом запрещены.

«На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», — добавили в Роспотребнадзоре.

Нерабочие дни, во время которых для жителей и предприятий общепита действуют антивирусные ограничения, действуют до 30 апреля. Однако источники РБК сообщили, что власти могут растянуть этот период и до конца майских праздников.

Столичные власти предупреждают об ухудшении ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 23 апреля сделали несколько заявлений, из которых следует, что власти не исключают ухудшения ситуации в столичном регионе в ближайший месяц и продления режима ограничений.