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Что случилось за день. Главные новости РБК

Роспотребнадзор готовится к возобновлению работы кафе, владелец S7 назвал сроки возобновления полетов за рубеж, убытки от экспорта газа, как приостановка строек может привести к росту преступности; главные новости — в обзоре РБК

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Первыми после окончания режима самоизоляции смогут открыться кафе площадью не более 50 кв. м, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений заведений общепита.

  • На первых порах в кафе должно быть не более пяти столиков на одного-двух человек. Расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки, при этом запрещены.
  • «На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», — добавили в Роспотребнадзоре.
  • Нерабочие дни, во время которых для жителей и предприятий общепита действуют антивирусные ограничения, действуют до 30 апреля. Однако источники РБК сообщили, что власти могут растянуть этот период и до конца майских праздников.

Столичные власти предупреждают об ухудшении ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 23 апреля сделали несколько заявлений, из которых следует, что власти не исключают ухудшения ситуации в столичном регионе в ближайший месяц и продления режима ограничений.

  • Собянин заявил, что Москва не прошла еще и половины пути в борьбе с коронавирусом. Пик заболеваемости в городе еще впереди, еще несколько недель Москва точно будет бороться с вирусом.
  • Режим самоизоляции в Москве мэр считает оптимальным и говорит, что ужесточать карантинные меры в городе власти не хотят, но и о смягчении речь не идет: «Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария».
  • Глава Подмосковья Андрей Воробьев, как и Собянин, опасается, что следующий месяц в регионе будет еще более тяжелым. Места в стационарах быстро заполняются, хотя вскоре их число хотят довести до 11–12 тыс.

Владелец S7 счел возможным восстановление полетов за рубеж лишь в 2021 году

Международное авиасообщение может оставаться замороженным еще год, считает владелец S7 Group Владислав Филев. По его мнению, мир ждет вторая волна пандемии.

  • «Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии», — объясняет свою позицию бизнесмен. В результате ограничения, вводимые властями, продолжатся.
  • Мировая авиация начнет восстанавливаться лишь через год, к апрелю 2021 года, уверен Филев. Российской авиаотрасли для того, чтобы сохранить объем воздушных перевозок на уровне 2019 года, нужна господдержка в размере около $5 млрд, или 350–400 млрд руб.
  • Владелец S7 считает, что массового банкротства авиакомпаний кризис не принесет, но выйти из него они могут с сильно урезанным парком самолетов.

Продажа газа в России стала выгоднее экспорта

Поставлять газ на внутренний российский рынок стало выгоднее, чем продавать его за границей, подсчитали эксперты.

  • Дело в том, что цены на европейских газовых хабах резко упали на фоне снижения спроса из-за коронавируса, заполненных газовых хранилищ и потепления.
  • В то же время внутренние цены на газ для населения в регионах России, которые устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), оказались немного выше.
  • В бюджете «Газпрома», обладающего монополией на экспорт газа из России, на 2020 год предусмотрена цена поставок на экспорт на уровне $200 за 1 тыс. куб. м. Эксперты прогнозируют, что средняя цена упадет до $130–150 за 1 тыс. куб. м.
  • Пока от убытков «Газпром» защищает условие take-or-pay (бери или плати), которое обязывает покупателей оплатить определенный уровень поставок независимо от их потребности в сырье. Однако в долгосрочной перспективе при снижении экспортных цен убытков не избежать.


Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой

Приостановка строительства в Москве и Подмосковье грозит не только убытками девелоперам, но и возникновением проблем социального характера, предупредил в беседе с РБК президент «Интеко» Александр Николаев.

  • По разным подсчетам, в московском стройкомплексе работают 1–1,5 млн человек, большая часть из них — трудовые мигранты. Из-за карантинных мер они оказались запертыми в общежитиях, в которых раньше только спали.
  • Николаев считает, что в обстановке, когда в одной небольшой комнате круглосуточно находятся 12 человек, могут возникнуть серьезные криминогенные проблемы: «Это как пороховая бочка, на которой мы сидим».
Автор: Сергей Витько
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