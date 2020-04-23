Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Речь идет о безвозмездной финансовой помощи для выплаты зарплат в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц на каждого сотрудника. Главное условие — сохранить максимальную занятость до 90%. Общий объем помощи составит 80 млрд руб.

Среди других требований к претендентам на гранты — отсутствие долгов по налогам по состоянию на 1 января 2020 года. Как отмечают эксперты, это может закрыть для части бизнеса доступ к данному виду господдержки, поскольку на практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги.

Также без поддержки могут остаться те предприятия, у которых есть технические долги. В 2019 году из-за сбоя в системе ФНС у многих компаний «всплыла» несуществующая задолженность, и эта ситуация до сих пор урегулирована не у всех налогоплательщиков.

Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде

Россияне в текущий момент и в ближайшие шесть месяцев, даже при условии снятия карантинных мер, будут сокращать расходы на многие привычные вещи. Об этом говорится в исследовании BCG и холдинга «Ромир».

Падение спроса ожидается в 90% товарных категорий, предупреждают исследователи. Наиболее пострадавшими окажется сфера развлечений и досуга.

38% респондентов заявили, что снизят расходы на алкоголь, 32% — на косметику, макияж и парфюмерию, 21% — на одежду.

31% опрошенных собираются меньше тратить денег на стационарную электронику и бытовую технику, 29% — на мобильные устройства, а 26% — на мебель и интерьер.

Увеличить расходы россияне собираются в следующих категориях: коммунальные услуги, домашний интернет, услуги мобильной связи, безрецептурные лекарства и свежие продукты.

СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность экс-советника президента

Центробанк раскритиковал действия министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева, а также попросил Минэкономразвития сдерживать его информационную активность. Об этом сообщили источники «Интерфакса» и «Ведомостей».