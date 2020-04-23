Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Пропуска с QR-кодами по примеру Подмосковья появятся в 21 регионе России
Вслед за Московской областью платформу по выдаче цифровых пропусков в виде QR-кодов, которую разработала Минкомсвязь, внедрит у себя 21 регион.
- В первую очередь к ней подключат семь областей: Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую.
- Для получения разового пропуска граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Он будет действовать ограниченный период времени. Также эта платформа позволяет создавать пропуска на основе заявок работодателя через единый портал госуслуг.
- Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предлагал распространить систему цифровых пропусков на всю Россию для сдерживания распространения коронавируса.
- Максимальный прирост числа больных коронавирусом в стране ожидается в середине следующего месяца. Такую оценку со ссылкой на российских специалистов дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У части бизнеса возник риск остаться без грантов на зарплаты
Часть предприятий малого и среднего бизнеса не смогут получить правительственные гранты на выплату зарплат из-за долгов по налогам, предупредили опрошенные РБК представители бизнес-сообщества и налоговые консультанты.