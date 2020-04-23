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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Регионы внедрят цифровые пропуска, россияне решили сэкономить на алкоголе и одежде, какие компании рискуют остаться без грантов на зарплаты; главные новости — в обзоре РБК

Пропуска с QR-кодами по примеру Подмосковья появятся в 21 регионе России

Вслед за Московской областью платформу по выдаче цифровых пропусков в виде QR-кодов, которую разработала Минкомсвязь, внедрит у себя 21 регион.

  • В первую очередь к ней подключат семь областей: Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую.
  • Для получения разового пропуска граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Он будет действовать ограниченный период времени. Также эта платформа позволяет создавать пропуска на основе заявок работодателя через единый портал госуслуг.
  • Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предлагал распространить систему цифровых пропусков на всю Россию для сдерживания распространения коронавируса.
  • Максимальный прирост числа больных коронавирусом в стране ожидается в середине следующего месяца. Такую оценку со ссылкой на российских специалистов дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У части бизнеса возник риск остаться без грантов на зарплаты

Часть предприятий малого и среднего бизнеса не смогут получить правительственные гранты на выплату зарплат из-за долгов по налогам, предупредили опрошенные РБК представители бизнес-сообщества и налоговые консультанты.

  • Речь идет о безвозмездной финансовой помощи для выплаты зарплат в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц на каждого сотрудника. Главное условие — сохранить максимальную занятость до 90%. Общий объем помощи составит 80 млрд руб.
  • Среди других требований к претендентам на гранты — отсутствие долгов по налогам по состоянию на 1 января 2020 года. Как отмечают эксперты, это может закрыть для части бизнеса доступ к данному виду господдержки, поскольку на практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги.
  • Также без поддержки могут остаться те предприятия, у которых есть технические долги. В 2019 году из-за сбоя в системе ФНС у многих компаний «всплыла» несуществующая задолженность, и эта ситуация до сих пор урегулирована не у всех налогоплательщиков.

Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде

Россияне в текущий момент и в ближайшие шесть месяцев, даже при условии снятия карантинных мер, будут сокращать расходы на многие привычные вещи. Об этом говорится в исследовании BCG и холдинга «Ромир».

  • Падение спроса ожидается в 90% товарных категорий, предупреждают исследователи. Наиболее пострадавшими окажется сфера развлечений и досуга.
  • 38% респондентов заявили, что снизят расходы на алкоголь, 32% — на косметику, макияж и парфюмерию, 21% — на одежду.
  • 31% опрошенных собираются меньше тратить денег на стационарную электронику и бытовую технику, 29% — на мобильные устройства, а 26% — на мебель и интерьер.
  • Увеличить расходы россияне собираются в следующих категориях: коммунальные услуги, домашний интернет, услуги мобильной связи, безрецептурные лекарства и свежие продукты.

СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность экс-советника президента

Центробанк раскритиковал действия министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева, а также попросил Минэкономразвития сдерживать его информационную активность. Об этом сообщили источники «Интерфакса» и «Ведомостей».

  • Возмущение регулятора вызвало сообщение ЕАК от 14 апреля, в котором Глазьев предложил принять ряд мер по стабилизации экономики в связи с распространением коронавируса. В том числе для «нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля».
  • ЦБ назвал представленную Глазьевым информацию неточной и искаженной. Это, по мнению регулятора, «несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России». ЦБ предложил ведомству «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.
  • 16 апреля Глазьев заявил, что падение курса рубля в марте объясняется не только действиями спекулянтов, но и отсутствием противодействия со стороны ЦБ.
Автор: Сергей Витько
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