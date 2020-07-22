Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 21 июл, 12:52
WSJ назвала возможный срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX Бизнес, 09:48 В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение Общество, 09:38 «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала Общество, 09:34 Цифровые решения для бизнеса будущего с поправкой на пандемию. Дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 09:23 Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю Общество, 09:18 Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам Финансы, 09:00 Visa привяжет скидки и бонусы магазинов к банковским картам Pro, 09:00 Панарин удивился включению в тройку номинантов на «Харт Трофи» Спорт, 08:56 Зачем Google и другие ИТ-гиганты рвутся на индийский рынок — Bloomberg Pro, 08:48 В Гидрометцентре назвали регионы с аномальным теплом Общество, 08:43 СМИ узнали об обсуждении увеличенной версии SSJ100 Бизнес, 08:40 Пелоси назвала COVID-19 «вирусом Трампа» Политика, 08:21 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:17 ВТБ сообщил о возврате трат туристов в России на прошлогодний уровень Общество, 08:00
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Палата представителей приняла санкции против «Северного потока-2», ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дегтярев ответил на призывы уйти, что будет с ключевой ставкой; главные новости — в обзоре РБК

Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2021 год, в который была включена поправка о новых санкциях против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В силу ограничения вступят после того, как документ утвердит сенат и подпишет президент Дональд Трамп.

  • Речь идет об ограничениях против иностранных лиц и компаний, оказывающих услуги по страхованию и модернизации судов, участвующих в прокладке труб для «Северного потока-2».
  • При этом более жесткие сенатские поправки в законопроект не вошли. Они грозили заблокировать выдачу финального сертификата о соответствии, без которого газопровод нельзя будет сдать в эксплуатацию.
  • На этом фоне бизнес ФРГ начал готовить предложения по ответным мерам в связи с угрозой новых санкций против «Северного потока-2». Как сообщил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, это могут быть как компенсации местным компаниям, так и контрсанкции.

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что до окончательной победы над коронавирусом страну ожидает еще большее ухудшение ситуации. Сейчас Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу смертей (141 тыс.) из-за коронавируса и инфицированных (почти 3,9 млн).

  • Трамп призвал американцев носить маски независимо от того, нравится им это или нет, а молодежь — избегать многолюдных баров.
  • Ранее президент отказывался носить маску на публике и впервые появился в ней лишь в середине июля, когда посетил госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.

Новый глава Хабаровского края ответил на призывы уехать

Михаил Дегтярев, сменивший в Хабаровском крае Сергея Фургала на посту губернатора, ответил на требования сторонников своего предшественника. Врио главы региона оказался уходить, «потому что работать надо».

  • «Те, кто кричат «Дегтярев, уходи»… не уйду. Потому что работать надо, куча задач, десять дней край без руководителя», — сказал он. Врио губернатора добавил, что будет завоевывать доверие жителей региона своей открытостью и общением с ними.
  • Президент Владимир Путин 20 июля отправил в отставку Фургала в связи с утратой доверия. Бывшего губернатора арестовали по подозрению в заказных убийствах предпринимателей. Временно исполняющим обязанности главы региона вместо члена ЛДПР Фургала президент назначил его однопартийца Дегтярева.
  • На следующий день Дегтярев прибыл в Хабаровский край, где его встретили митингующие, которые скандировали у здания правительства «Дегтярев, уходи» и «Фургал — наш выбор». Новый глава региона отказался выйти к протестующим, сославшись на занятость.

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Большинство экономистов, опрошенных Bloomberg и РБК, считают, что 24 июля ЦБ в третий раз подряд с начала кризиса снизит ключевую ставку. Эксперты расходятся во мнениях, на сколько.

  • На прошлом заседании 19 июня ЦБ понизил ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%, установив новый исторический минимум (с момента введения в 2013 году она не опускалась ниже 5,5%).
  • Многие экономисты полагают, что в эту пятницу Банк России опустит ставку еще на 0,5 п.п., до 4%. В пользу этого говорят низкая инфляция (ниже таргета ЦБ в 4%), сильное падение ВВП, подавленный спрос в экономике. Затем ЦБ может взять паузу. И лишь в случае второй волны пандемии ставка может быть снижена снова.
  • Часть аналитиков считают, что ЦБ снизит ставку не так решительно, до 4,25%. Это объясняется существующей неопределенностью по поводу ценовой реакции на уже предпринятое снижение ставки, а также ожиданиями рынка. Кроме того, осторожный подход снизит риски, что регулятору придется вскоре корректировать свою политику.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter