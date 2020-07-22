Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Палата представителей приняла санкции против «Северного потока-2», ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дегтярев ответил на призывы уйти, что будет с ключевой ставкой; главные новости — в обзоре РБК

Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2021 год, в который была включена поправка о новых санкциях против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В силу ограничения вступят после того, как документ утвердит сенат и подпишет президент Дональд Трамп.

Речь идет об ограничениях против иностранных лиц и компаний, оказывающих услуги по страхованию и модернизации судов, участвующих в прокладке труб для «Северного потока-2».

При этом более жесткие сенатские поправки в законопроект не вошли. Они грозили заблокировать выдачу финального сертификата о соответствии, без которого газопровод нельзя будет сдать в эксплуатацию.

На этом фоне бизнес ФРГ начал готовить предложения по ответным мерам в связи с угрозой новых санкций против «Северного потока-2». Как сообщил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, это могут быть как компенсации местным компаниям, так и контрсанкции.

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что до окончательной победы над коронавирусом страну ожидает еще большее ухудшение ситуации. Сейчас Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу смертей (141 тыс.) из-за коронавируса и инфицированных (почти 3,9 млн).