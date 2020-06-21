Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Москву подтопило после проливных дождей, российские бизнесмены собрали залог за экс-президента Армении, «Сочи» забил 10 голов отправившему команду на карантин «Ростову», Путин ответил «посмотрим» на вопрос о планах на новый срок

Путин допустил, что пойдет на новый срок

В программе «Россия. Кремль. Путин» президент не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок, и сказал, что, если поправки не будут приняты, через пару лет «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

«Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал президент в новом выпуске программы.

Поправки в Конституцию ограничивают максимальную продолжительность президентских сроков двумя (без слова «подряд»). Однако для действующего и бывших президентов прошлые сроки не учитываются. Такую поправку внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Голосование по поправкам пройдет 1 июля.

Путин и в предыдущие годы не объявлял о своем решении баллотироваться заранее. В октябре 2017 года, отвечая на вопрос о своем потенциальном участии в предстоящей президентской гонке, Владимир Путин сказал: «Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще». В итоге о выдвижении он объявил в декабре 2017 года, когда до голосования оставалось чуть больше трех месяцев.

Москву подтопило из-за дождей

Из-за сильного ветра в субботу в Москве упали деревья, а в отдельных районах города, особенно на юге, выпало до 70% осадков от месячной нормы. На некоторых улицах произошли подтопления, которые власти объяснили попаданием листвы в ливневую канализацию.