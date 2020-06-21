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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Москву подтопило после проливных дождей, российские бизнесмены собрали залог за экс-президента Армении, «Сочи» забил 10 голов отправившему команду на карантин «Ростову», Путин ответил «посмотрим» на вопрос о планах на новый срок

Путин допустил, что пойдет на новый срок

В программе «Россия. Кремль. Путин» президент не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок, и сказал, что, если поправки не будут приняты, через пару лет «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

  • «Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал президент в новом выпуске программы.
  • Поправки в Конституцию ограничивают максимальную продолжительность президентских сроков двумя (без слова «подряд»). Однако для действующего и бывших президентов прошлые сроки не учитываются. Такую поправку внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Голосование по поправкам пройдет 1 июля.
  • Путин и в предыдущие годы не объявлял о своем решении баллотироваться заранее. В октябре 2017 года, отвечая на вопрос о своем потенциальном участии в предстоящей президентской гонке, Владимир Путин сказал: «Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще». В итоге о выдвижении он объявил в декабре 2017 года, когда до голосования оставалось чуть больше трех месяцев.

Москву подтопило из-за дождей

Из-за сильного ветра в субботу в Москве упали деревья, а в отдельных районах города, особенно на юге, выпало до 70% осадков от месячной нормы. На некоторых улицах произошли подтопления, которые власти объяснили попаданием листвы в ливневую канализацию.

  • Кроме того, из-за удара молнии пострадали два человека в парке «Коломенское».
  • Из-за дождя в Москве подтопило участки дорог, движение по некоторым улицам было перекрыто. Центр организации дорожного движения отчитался о ликвидации крупных подтоплений вечером в субботу.

В Москве улицы затопило дождем. Фоторепортаж
Фотогалерея 


Залог за экс-президента Армении заплатил российский бизнес

Деньги, для того чтобы экс-президент Армении Роберта Кочарян вышел под залог, собрали российские бизнесмены.

  • По данным РБК, залог выплатили Самвел Карапетян (группа компаний «Ташир»), Сергей Амбарцумян (группа компаний «Монарх»), Геннадий Степанян (российский бизнесмен и меценат). Оставшуюся часть суммы внесла АФК «Система», где Кочарян является независимым директором. Амбурацмян, «Система» и «Ташир» подтвердили свое участие.
  • Сумма залога составила 2 млрд драмов ($4,1 млн).
  • Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. В 2018 году его арестовали из-за обвинения в свержении конституционного строя в 2008 году. Кочаряна затем несколько раз освобождали и снова арестовывали.

«Сочи» — «Ростов»: 10:1

«Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 10:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. За «Ростов» играли футболисты из академии клуба.

  • В заявке на игру были восемь игроков молодежной команды «Ростова» и еще десять — из команды 2003 года рождения. Основная команда ушла на карантин после вспышки коронавируса.

«Это позор»: как ростовские юноши впечатлили российский футбол
Спорт

  • В ходе матча 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов отразил пенальти от нападающего сборной России Антона Заболотного.
  • «Сочи» в соцсетях перед матчем опубликовал картинки со школьником в болоте. Клубу пришлось извиняться.
  • Матч также ушедшего на карантин московского «Динамо» был перенесен.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: главные новости, последние новости
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