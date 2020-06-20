ЦОДД отчитался об устранении крупных потоплений на дорогах Москвы

Центр организации дорожного движения сообщил, что все большие подтопления на дорогах Москвы, которые влияют на движения транспорта, ликвидированы.

«Но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter. Центр напомнил, что экстренное предупреждение о дожде действует в столице до в конца субботы.

Из-за дождя в Москве подтопило участки дорог, движение по некоторым улицам было перекрыто. В частности, проезжую часть подтопило на Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, движение в обоих направлениях было перекрыто на улице Подольских Курсантов и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции Бирюлево-Товарная. Также затруднения наблюдались на улице Никулинская и на Востряковском проезде. На проспекте Вернадского и улице Покрышкина подтопило тротуары.