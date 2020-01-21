Что случилось за день. Главные новости РБК

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Состав нового правительства
Глава правительства России Михаил Мишустин представил Владимиру Путину новый кабинет министров.
Кто не вошел в правительство Мишустина:
- Максим Орешкин
- Дмитрий Козак
- Виталий Мутко
- Максим Акимов
- Алексей Гордеев
- Александр Коновалов
- Ольга Голодец
- Вероника Скворцова
- Константин Носков
- Ольга Васильева
- Владимир Мединский
- Максим Топилин
- Павел Колобков
Членами кабмина, но в другой должности стали:
- Антон Силуанов — глава Минфина
- Константин Чуйченко — глава Минюста
Новые члены кабмина:
- Андрей Белоусов — первый вице-премьер
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер
- Алексей Оверчук — вице-премьер
- Виктория Абрамченко — вице-премьер
- Марат Хуснуллин — вице-премьер
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
- Максим Решетников — глава Минэкономразвития
- Ольга Любимова — глава Минкультуры
- Михаил Мурашко — глава Минздрава
- Олег Матыцин — глава Минспорта
- Валерий Фальков — глава Министерства науки и высшего образования
- Сергей Кравцов — глава Министерства просвещения
- Максут Шадаев — глава Минкомсвязи
- Антон Котяков — глава Минтруда