Что случилось за день. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 61,86 (+0,39) Quote, 13:19
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 68,62 (+0,41) Quote, 13:19
Мутко после ухода из правительства поблагодарил свою команду за работу Политика, 22:10 Мишустин назвал основные направления работы нового кабмина Политика, 22:09 Мединский перейдет на работу в Кремль Технологии и медиа, 21:59 Глава Паралимпийского комитета объяснил назначение Чернышенко и Матыцина Спорт, 21:50 Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Общество, 21:45 Греф оценил назначение Белоусова первым вице-премьером Политика, 21:40 Силуанов заявил о необходимости скорректировать план нацпроектов Политика, 21:38 Собянин нашел замену ушедшему в правительство России Хуснуллину Политика, 21:36 Лавров упрекнул НАТО за игры в космосе и киберпространстве Политика, 21:32 Куратор универсиад вместо чемпиона: что известно о новом министре спорта Спорт, 21:27 Что такое IPO: как компания выходит на биржу Quote, 21:17 Новички в правительстве России. Фотогалерея Общество, 21:08  Группа ЕСН Березкина вышла из Быстринского проекта Экономика, 21:07 Собянин отреагировал на назначение Хуснуллина вице-премьером Политика, 21:05
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

Главной темой дня стало объявление кандидатов в новый кабинет министров. Подробности — в обзоре РБК
Владимир Путин проводит встречу с членами правительства РФ (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Состав нового правительства

Глава правительства России Михаил Мишустин представил Владимиру Путину новый кабинет министров.

Кто не вошел в правительство Мишустина:

  • Максим Орешкин
  • Дмитрий Козак
  • Виталий Мутко
  • Максим Акимов
  • Алексей Гордеев
  • Александр Коновалов
  • Ольга Голодец
  • Вероника Скворцова
  • Константин Носков
  • Ольга Васильева
  • Владимир Мединский
  • Максим Топилин
  • Павел Колобков

Членами кабмина, но в другой должности стали:

  • Антон Силуанов — глава Минфина
  • Константин Чуйченко — глава Минюста

Новые члены кабмина:

  • Андрей Белоусов — первый вице-премьер
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер
  • Алексей Оверчук — вице-премьер
  • Виктория Абрамченко — вице-премьер
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
  • Максим Решетников — глава Минэкономразвития
  • Ольга Любимова — глава Минкультуры
  • Михаил Мурашко — глава Минздрава
  • Олег Матыцин — глава Минспорта
  • Валерий Фальков — глава Министерства науки и высшего образования
  • Сергей Кравцов — глава Министерства просвещения
  • Максут Шадаев — глава Минкомсвязи
  • Антон Котяков — глава Минтруда

Новый состав правительства. Полный список
Политика

В Минздраве назвали распространяющийся в Китае вирус угрозой для России

Новый вид коронавируса, появившийся в Китае, — пример угрозы биологической безопасности России, заявил замглавы Минздрава Сергей Краевой, выступая в Госдуме, где рассматривается проект закона «О биологической безопасности Российской Федерации».

  • Авторы законопроекта, в частности, относят к биологическим угрозам занос и распространение редких или ранее не встречавшихся на территории России инфекционных и паразитарных болезней.
  • По последним данным, от болезни, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, умерли шесть человек. Всего в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания.
  • Во вторник, 21 января, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в город Ухань, ставший центром распространения нового вируса.
  • В пунктах пропуска через границу России ведомство усилило меры санитарно-карантинного контроля. Лиц с подозрением на заболевание будут немедленно изолировать, а за контактировавшими с ними людьми будет установлен медицинский надзор.

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

С начала весны на портал госуслуг и сайты всех федеральных и региональных органов власти можно будет зайти даже при нулевом балансе. Решение принято на совещании в Минкомсвязи, на котором присутствовали крупнейшие операторы связи, сообщили РБК в министерстве.

  • Это станет первым шагом по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого 15 января предложил президент в послании Федеральному собранию.
  • Минкомсвязь также обсуждает механизм бесплатного интернет-доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам. Сначала «нужно выработать механизм компенсаций», сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.
Автор: Сергей Витько
Теги: правительство, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter