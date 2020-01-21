Что случилось за день. Главные новости РБК

В Минздраве назвали распространяющийся в Китае вирус угрозой для России

Новый вид коронавируса, появившийся в Китае, — пример угрозы биологической безопасности России, заявил замглавы Минздрава Сергей Краевой, выступая в Госдуме, где рассматривается проект закона «О биологической безопасности Российской Федерации».

Авторы законопроекта, в частности, относят к биологическим угрозам занос и распространение редких или ранее не встречавшихся на территории России инфекционных и паразитарных болезней.

По последним данным, от болезни, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, умерли шесть человек. Всего в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания.

Во вторник, 21 января, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в город Ухань, ставший центром распространения нового вируса.

В пунктах пропуска через границу России ведомство усилило меры санитарно-карантинного контроля. Лиц с подозрением на заболевание будут немедленно изолировать, а за контактировавшими с ними людьми будет установлен медицинский надзор.

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

С начала весны на портал госуслуг и сайты всех федеральных и региональных органов власти можно будет зайти даже при нулевом балансе. Решение принято на совещании в Минкомсвязи, на котором присутствовали крупнейшие операторы связи, сообщили РБК в министерстве.