Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК высказался о конфликте вокруг банка «Восточный», объяснил резонанс дела Майкла Калви и ответил на вопрос о связях в ФСБ.

Аветисян и его партнеры находятся в состоянии акционерного конфликта с фондом Майкла Калви Baring Vostok. Борьба идет за банк «Восточный». Арест Калви в феврале 2019 года вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько месяцев Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным».

Резонанс вокруг дела Калви, по словам Аветисяна, был вызван действиями адвокатов и менеджеров Baring Vostok, которые «сразу связали уголовное дело с корпоративным спором и запустили мощный пиар, чтобы повлиять на общественное мнение». «Многие сразу поверили в эту версию, не разобравшись в деталях», — сказал он.

Аветисян заявил, что готов к мировому соглашению с фондом: «Я не считаю, что точка невозврата пройдена». Однако пока ни его компания «Финвижн», ни представители Baring Vostok друг другу предложений не выдвигали.

Он также рассказал, что состоит в общественном совете при ФСБ. «Но статус члена общественного совета при ФСБ не дает каких-либо полномочий по влиянию на правоохранительную деятельность службы», — подчеркнул Аветисян.

Недавно в банке «Восточный» прошла масштабная проверка ЦБ, которая выявила необходимость создания резервов в объеме не менее 5 млрд руб. По словам Аветисяна, предписание ЦБ «было выполнено досрочно». «Банк провел ряд мероприятий по резкому сокращению затрат, оптимизации численности штата, сокращению рекламного бюджета», — рассказал он.

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