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Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Главное из интервью Артема Аветисяна, Роспотребнадзор предложил меры по борьбе с подделкой минералки, Солонин покидает пост гендиректора QIWI, сенат США принял санкции против «Северного потока-2»; главные новости — в обзоре РБК

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК высказался о конфликте вокруг банка «Восточный», объяснил резонанс дела Майкла Калви и ответил на вопрос о связях в ФСБ.

  • Аветисян и его партнеры находятся в состоянии акционерного конфликта с фондом Майкла Калви Baring Vostok. Борьба идет за банк «Восточный». Арест Калви в феврале 2019 года вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько месяцев Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным».
  • Резонанс вокруг дела Калви, по словам Аветисяна, был вызван действиями адвокатов и менеджеров Baring Vostok, которые «сразу связали уголовное дело с корпоративным спором и запустили мощный пиар, чтобы повлиять на общественное мнение». «Многие сразу поверили в эту версию, не разобравшись в деталях», — сказал он.
  • Аветисян заявил, что готов к мировому соглашению с фондом: «Я не считаю, что точка невозврата пройдена». Однако пока ни его компания «Финвижн», ни представители Baring Vostok друг другу предложений не выдвигали.
  • Он также рассказал, что состоит в общественном совете при ФСБ. «Но статус члена общественного совета при ФСБ не дает каких-либо полномочий по влиянию на правоохранительную деятельность службы», — подчеркнул Аветисян.
  • Недавно в банке «Восточный» прошла масштабная проверка ЦБ, которая выявила необходимость создания резервов в объеме не менее 5 млрд руб. По словам Аветисяна, предписание ЦБ «было выполнено досрочно». «Банк провел ряд мероприятий по резкому сокращению затрат, оптимизации численности штата, сокращению рекламного бюджета», — рассказал он.

Роспотребнадзор предложил создать банк эталонной питьевой воды

Ведомство провело масштабную проверку рынка минеральной воды. Она показала, что из 24 тыс. исследованных проб минералки требованиям нормативных документов не соответствовали только 1,5%.

  • Эти данные существенно ниже, чем оценки, которые ранее приводил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, от 25% до 30% питьевой воды, которая продается в России, является подделкой. Для борьбы с фальсификатом он предлагал ввести маркировку.
  • Роспотребнадзор также выступает за введение маркировки. Помимо этого, ведомство предлагает создать банк эталонных (стандартных) образцов воды, а также единый реестр производителей. Это должно повысить эффективность контроля и надзора за рынком.
  • По мнению участников рынка, проверка Роспотребнадзора показала, что проблема является незначительной. В то же время предлагаемые меры борьбы с контрафактом не являются целесообразными, считают производители. По данным президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максима Новикова, затраты на маркировку составят только для производителей около 40 млрд руб.

Сергей Солонин уйдет с поста гендиректора Qiwi после семи лет работы

Сооснователь сервиса мобильных платежей QIWI Сергей Солонин
занимал должность гендиректора с 2012 года. Теперь это место займет Борис Ким, возглавлявший с 2013 года совет директоров QIWI. Кадровые перестановки вступят в силу с 15 января 2020 года.

  • Солонин останется членом правления компании, заняв должность исполнительного председателя совета. Он будет работать над долгосрочными стратегиями QIWI, в том числе развитием новых бизнес-моделей.
  • По словам Солонина, ему удалось создать «устойчивую и хорошо управляемую структуру». «За последние несколько месяцев я сделал несколько назначений и изменений, которые, по моему мнению, обеспечат стабильность и поддержат нашу уникальную корпоративную культуру», — отметил Солонин.

Сенат США одобрил законопроект с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США принял проект бюджета Пентагона на 2020 год и тем самым одобрил вошедшие в него санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает Reuters.

  • Ограничения, в частности, предусмотрены против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2».
  • Источник Bild в министерстве экономики Германии утверждает, что Трамп подпишет документ не позднее 20 декабря. В министерстве допускают, что меры будут препятствовать прокладке труб в датской экономической зоне.
  • Появление санкций в проекте бюджета конгрессмены объяснили необходимостью «обеспечения энергетической безопасности Европы». В США считают, что «Северный поток-2» сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России.
Автор: Сергей Витько
Теги: Артем Аветисян, QIWI, «Северный поток — 2», Санкции, питьевая вода
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