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Роспотребнадзор предложил создать банк эталонной питьевой воды
Роспотребнадзор проверил рынок минеральной воды и выявил 1,5% фальсификата. Для борьбы с ним ведомство предложило следить, чтобы разлитая в бутылки вода соответствовала оригинальным образцам из источника
Фото: Zsolt Szigetvary / EPA / ТАСС

Роспотребнадзор завершил масштабную проверку рынка минеральной воды, которую проводил с 2018-го по ноябрь 2019 года. Ее результаты и свои предложения по борьбе с контрафактом на рынке воды замруководителя службы Михаил Орлов 6 декабря направил в Минсельхоз (копия письма есть в распоряжении РБК). В пресс-службе Роспотребнадзора РБК подтвердили факт отправки письма.

Сколько контрафакта на рынке воды

Роспотребнадзор проверил больше 50 тыс. торговых точек, где продается минеральная вода. Из 24 тыс. исследованных проб требованиям нормативных документов не соответствовали 1,5%. Служба дала и статистику по отдельным показателям. Нарушения физико-химических показателей, которые могут свидетельствовать о фальсификации, были выявлены в 1,5% из 5 тыс. проверенных проб. По микробиологическим показателям (содержание бактерий и возбудителей кишечных инфекций) требованиям не соответствовали 1,6% из 17 тыс. образцов. По итогам проверок Роспотребнадзор изъял из оборота 90 партий минеральной воды весом более 13 т.

Данные Роспотребнадзора существенно ниже, чем оценки, которые привел гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В июле 2019 года он сообщил президенту Владимиру Путину, что от 25% до 30% питьевой воды, которая продается в России, является подделкой, и предлагал ввести для нее маркировку.

Оператор системы маркировки, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), в ноябре—декабре 2019 года заказывал в сертифицированных независимых лабораториях собственное исследование воды, рассказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Вода, представленная в розничных сетях нескольких регионов (Крым, Татарстан, Чувашия, Ростовская и Владимирская области), анализировалась с точки зрения микробиологического и количественного химического состава. Из исследованного 491 образца 33% не соответствовали требованиям техрегламентов — отклонения показали как минеральные, так и питьевые воды, указывает Юсупов. Все образцы, не прошедшие тест, показали повышенное содержание общемикробного числа, что является опасным для здоровья человека уровнем загрязнения.

Ассоциация «Антиконтрафакт» (создана в 2011 году по предложению МВД и Минпромторга) в декабре также провела исследование минеральной и питьевой воды в 31 городе в 25 регионах, рассказал РБК ее вице-президент Байсол Хамзатов. Бутилированная вода приобреталась прежде всего в несетевой рознице, на рынках, вокзалах, пригородных кафе. Исследование показало долю контрафакта на уровне 70%.

Как предлагают бороться с контрафактом

Ввести маркировку минеральной воды цифровыми штрихкодами Роспотребнадзор первый раз предложил в июле. Предложение обсуждалось в сентябре на заседании Госкомиссии по противодействию контрафакту, но вызвало дискуссию, и возглавляющий комиссию министр промышленности и торговли Денис Мантуров отложил вопрос о начале эксперимента до следующего заседания Госкомиссии в конце декабря.

По итогам проверки для борьбы с незаконным оборотом воды Роспотребнадзор, помимо введения обязательной маркировки, предложил еще ряд мер. Одна из них — ввести государственную регистрацию всех видов воды в упаковке и предусмотреть, чтобы был эталонный образец воды из этого источника. Для этого должен быть создан банк эталонных (стандартных) образцов, а также единый реестр производителей воды.

Это, по мнению Роспотребнадзора, повысит эффективность контроля и надзора за рынком, пресечет незаконный оборот продукции и создаст единую систему мониторинга, которая обеспечит полную прослеживаемость и позволит в автоматическом режиме отличать воду, легально добытую из скважин, от контрафакта.

Результаты проверки Роспотребнадзора, которые выявили на рынке всего 1,6% не соответствующей требованиям воды, подтверждает мнение экспертов, что проблема является незначительной, говорит президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков (входящие в союз компании выпускают 70% безалкогольных напитков, воды и соков в России). По его словам, общая стоимость не соответствующей требованиям воды не превышает 3,5 млрд руб., а затраты участников на введение системы маркировки, которая будет отслеживать контрафакт, составят только для производителей около 40 млрд руб. К тому же сегодня не завершена разработка методики оценки целесообразности маркировки тех или иных товаров, которая должна быть установлена до проведения соответствующего эксперимента, подчеркивает Новиков.

ЦРПТ считает оценки отраслевого союза насчет потенциальных затрат завышенными, поскольку они основаны «на некорректных исходных данных и непонимании экономики процесса». Исходя из опыта внедрения маркировки в других отраслях, общие инвестиции отрасли во внедрение маркировки воды могут составить около 1 млрд руб., оценивает Юсупов. По его словам, точная цифра станет понятна на этапе пилотного проекта. Уход нелегальной продукции с рынка увеличит валовую прибыль производителей на 11 млрд руб. в год, а цены для потребителей могут быть снижены на 5,2%, предполагает Юсупов.

Государственная регистрация применяется для оценки качества и безопасности продукции, указывает Новиков. По его словам, раньше госрегистрацию должны были проходить все производители воды, но ее отменили после введения технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Сейчас государственная регистрация обязательна только для отдельных категорий — воды для детского питания, а также природной минеральной, лечебно-столовой и лечебной минеральной воды.

Минеральная вода — живой ресурс, ее состав за десять лет может измениться, и его невозможно сохранить в неизменном виде, комментирует Новиков идею создания банка эталонов. Речь идет о записанных качественных характеристиках воды, которые и так есть в соответствующих ГОСТах, подчеркивает он.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: минеральная вода, контрафакт, маркировка, Роспотребнадзор
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