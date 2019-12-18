Роспотребнадзор предложил создать банк эталонной питьевой воды

Роспотребнадзор проверил рынок минеральной воды и выявил 1,5% фальсификата. Для борьбы с ним ведомство предложило следить, чтобы разлитая в бутылки вода соответствовала оригинальным образцам из источника

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Роспотребнадзор завершил масштабную проверку рынка минеральной воды, которую проводил с 2018-го по ноябрь 2019 года. Ее результаты и свои предложения по борьбе с контрафактом на рынке воды замруководителя службы Михаил Орлов 6 декабря направил в Минсельхоз (копия письма есть в распоряжении РБК). В пресс-службе Роспотребнадзора РБК подтвердили факт отправки письма.

Сколько контрафакта на рынке воды

Роспотребнадзор проверил больше 50 тыс. торговых точек, где продается минеральная вода. Из 24 тыс. исследованных проб требованиям нормативных документов не соответствовали 1,5%. Служба дала и статистику по отдельным показателям. Нарушения физико-химических показателей, которые могут свидетельствовать о фальсификации, были выявлены в 1,5% из 5 тыс. проверенных проб. По микробиологическим показателям (содержание бактерий и возбудителей кишечных инфекций) требованиям не соответствовали 1,6% из 17 тыс. образцов. По итогам проверок Роспотребнадзор изъял из оборота 90 партий минеральной воды весом более 13 т.

Данные Роспотребнадзора существенно ниже, чем оценки, которые привел гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В июле 2019 года он сообщил президенту Владимиру Путину, что от 25% до 30% питьевой воды, которая продается в России, является подделкой, и предлагал ввести для нее маркировку.

Оператор системы маркировки, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), в ноябре—декабре 2019 года заказывал в сертифицированных независимых лабораториях собственное исследование воды, рассказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Вода, представленная в розничных сетях нескольких регионов (Крым, Татарстан, Чувашия, Ростовская и Владимирская области), анализировалась с точки зрения микробиологического и количественного химического состава. Из исследованного 491 образца 33% не соответствовали требованиям техрегламентов — отклонения показали как минеральные, так и питьевые воды, указывает Юсупов. Все образцы, не прошедшие тест, показали повышенное содержание общемикробного числа, что является опасным для здоровья человека уровнем загрязнения.