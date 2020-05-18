Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Минусы увеличения господдержки, Кадыров пресекает панику в больницах, скандал с российским дипломатом в Чехии, в Москве заморозили проекты по благоустройству; главные новости — в обзоре РБК

Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

В условиях карантинных ограничений даже увеличение господдержки не позволит бизнесу эффективно потратить выделяемые средства, считает бывший зампред ЦБ, гендиректор АКРА Михаил Сухов.

«Когда существуют ограничения, связанные с деятельностью бизнеса, есть эффект «горлышка»: ты можешь вливать деньги, но многие производства еще не работают, чтобы их потратить», — заявил он в интервью РБК.

Сухов считает, что раздавать деньги населению, на чем настаивают многие экономисты, следует также после снятия ограничений.

Он объяснил, почему объем антикризисных мер в России относительно ВВП страны меньше, чем в Европе. Это связано с тем, что пандемия и введенные из-за нее ограничения там начались раньше. Bank of America ранее оценивал расходы российского бюджета на три антикризисных пакета в 2–2,2 трлн руб., или 2% ВВП.



Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокаторами работников гудермесской ЦРБ, которые жаловались на нехватку средств защиты от коронавируса, и потребовал их уволить.