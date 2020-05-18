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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Минусы увеличения господдержки, Кадыров пресекает панику в больницах, скандал с российским дипломатом в Чехии, в Москве заморозили проекты по благоустройству; главные новости — в обзоре РБК

Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

В условиях карантинных ограничений даже увеличение господдержки не позволит бизнесу эффективно потратить выделяемые средства, считает бывший зампред ЦБ, гендиректор АКРА Михаил Сухов.

  • «Когда существуют ограничения, связанные с деятельностью бизнеса, есть эффект «горлышка»: ты можешь вливать деньги, но многие производства еще не работают, чтобы их потратить», — заявил он в интервью РБК.
  • Сухов считает, что раздавать деньги населению, на чем настаивают многие экономисты, следует также после снятия ограничений.
  • Он объяснил, почему объем антикризисных мер в России относительно ВВП страны меньше, чем в Европе. Это связано с тем, что пандемия и введенные из-за нее ограничения там начались раньше. Bank of America ранее оценивал расходы российского бюджета на три антикризисных пакета в 2–2,2 трлн руб., или 2% ВВП.


Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокаторами работников гудермесской ЦРБ, которые жаловались на нехватку средств защиты от коронавируса, и потребовал их уволить.

  • По его словам, в Чечне достаточно средств защиты и лекарств не только для нужд республики, но и для помощи соседним регионам.
  • По данным ЧГТРК «Грозный», в соцсетях и мессенджере WhatsApp распространялись сообщения о том, что в Гудермесе сотрудники больницы пожаловались на отсутствие защитных масок и костюмов. После этого несколько врачей и медсестер ЦРБ выступили с извинениями. Свои действия они объяснили охватившей их паникой.
  • Главврач больницы Ильяс Энганоев был уволен за то, что не довел до сотрудников информацию о наличии всех средств защиты и тем самым спровоцировал панику. Вместо него руководить больницей будет бывший вице-премьер Чечни Муса Ахмадов.


Глава МВД Чехии усомнился в наличии доказательств ввоза яда из России

В конце апреля чешское издание Respekt сообщило о прибытии в Прагу российского дипломата, который якобы планировал отравить чешских чиновников, причастных к переносу памятника маршалу Коневу. Власти страны не смогли подтвердить эту информацию.

  • У спецслужб Чехии нет доказательства вины дипломата из России, заявил первый вице-премьер Чехии и глава МВД Ян Гамачек. В этом случае власти не могут выслать его страны. Он также отверг предложение о массовой высылке российских дипломатов, так как это не решит проблему.
  • МИД России назвал публикацию Respekt фейком и вбросом. В российском посольстве в Чехии заявили об «антироссийской информационной кампании».
  • Издание Seznam Spravy сообщало, что яд в страну привез некий Андрей Викторович К., который руководит «дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств» в Чехии. После этого посольство России попросило предоставить охрану для дипломата, в адрес которого начали поступать угрозы.


Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Столичные власти из-за распространения коронавируса поставили на паузу финансирование проектов по благоустройству на сумму 350 млрд руб., сообщили «Ведомостям» заместители мэра Москвы Владимир Ефимов и Петр Бирюков.

  • Выделение денег приостановлено, в частности, на культурно-массовые, спортивные, деловые и праздничные и зарубежные мероприятия, а также ремонт дорог и городских объектов, обновление пассажирского транспорта.
  • Часть этих средств власти направят на перепрофилирование больниц под пациентов с COVID-19 и закупку дезинфицирующих средств для обработки домов и общественных мест.
Автор: Сергей Витько
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