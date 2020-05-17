Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков

По словам Кадырова, в Чечне достаточно средств защиты и лекарств не только для нужд республики, но и для помощи соседним регионам

Фото: официальная страница Рамзана Кадырова в соцсети «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты. Об этом он заявил на заседании правительства республики, передает ЧГТРК «Грозный».

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — сказал Кадыров.

По его словам, в Чечне достаточно средств защиты и лекарств не только для нужд республики, но и для помощи соседним регионам.

Кадыров, в частности, включил на заседании аудиозапись, на которой сообщается о смерти женщины-врача больницы в Гудермесе, а также заявление ее сына о том, что она в действительности жива. «Врач должна снимать панику, успокоить. Если даже умирают, надо по-другому преподнести» — заявил глава Чечни.