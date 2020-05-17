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Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков

По словам Кадырова, в Чечне достаточно средств защиты и лекарств не только для нужд республики, но и для помощи соседним регионам
Фото: официальная страница Рамзана Кадырова в соцсети «ВКонтакте»
Фото: официальная страница Рамзана Кадырова в соцсети «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты. Об этом он заявил на заседании правительства республики, передает ЧГТРК «Грозный».

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — сказал Кадыров.

По его словам, в Чечне достаточно средств защиты и лекарств не только для нужд республики, но и для помощи соседним регионам.

Кадыров, в частности, включил на заседании аудиозапись, на которой сообщается о смерти женщины-врача больницы в Гудермесе, а также заявление ее сына о том, что она в действительности жива. «Врач должна снимать панику, успокоить. Если даже умирают, надо по-другому преподнести» — заявил глава Чечни.

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Общество
Грозный, Чеченская Республика

Как сообщал ЧГТРК «Грозный», в мессенджере WhatsApp и соцсетях распространялись сообщения о том, что в Гудермесе сотрудники медперсонала устроили стихийное собрание, на котором жаловались на отсутствие защитных масок и костюмов. После этого несколько врачей и медсестер ЦРБ выступили с извинениями.

В частности, двое медсестер заявили, что «все средства защиты в больнице были», а свои действия объяснили охватившей их паникой. Также зрителям показали медсестру Марху Ибрагимову, сообщившую о смерти одного из врачей. «Она решила навести смуту, нагнетая ситуацию», — заявил автор сюжета. По его словам, женщина не смогла объяснить, зачем она говорила о смерти коллеги, которая на самом деле осталась жива после перенесенного инсульта.

На фоне случившегося власти уволили главврача больницы Ильяса Энганоева, который «не до всех сотрудников довел информацию о том, что все средства индивидуальной защиты в больнице имеются». «Это и повлекло такую неоднозначную реакцию со стороны медработников. Подобное отношение, которое привело к панике, в такой работе недопустимо», — сообщалось в сюжете. Новым главврачом больницы в Гудермесе стал бывший вице-премьер Чечни Муса Ахмадов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, врачи
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