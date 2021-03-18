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США об отношениях с Москвой, будущее «Сухого» и «МиГа». Главное за ночь

ОАК объединит компании «Сухой» и «МиГ» и сократит людей; Госдеп ждет «прямолинейных» отношений с Москвой после отзыва посла; самая дешевая рыба подорожает; Наталья Поклонская об ограничении соцсетей и митингах — в обзоре РБК

Компании «Сухой» и «МиГ» исчезнут

«Сухой» и «МиГ» в этом году перестанут существовать как самостоятельные юрлица. Компании, которые входят в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), объединят в одно юрлицо — в Корпоративный центр самолетостроения. В подчинение новому центру также перейдут компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут». Также будет создан Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, он объединит все авиационные конструкторские бюро.

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  • Реформа будет реализовываться поэтапно, в течение нескольких лет. Оптимизация неизбежно затронет многочисленный административно-управленческий аппарат ОАК, но не затронет мозговой центр авиастроения — конструкторский блок, обещают в «Ростехе».

Подробнее и масштабной реформе авиастроения, ее причинах и перспективах читайте в материале РБК.

Белый дом описал подход к отношениям с Москвой

В отношениях с Россией США будут придерживаться «прямолинейного» подхода в тех вопросах, которые беспокоят Вашингтон, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В других вопросах — таких, например, как договор о сокращении вооружений (СНВ-3), — Москва и Вашингтон могут работать вместе, считает она.

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  • Накануне Москва вызвала российского посла в США Анатолия Антонова. В МИД России указали, что пригласили дипломата для консультаций по поводу «пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей».
  • Это произошло после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News отвечал на вопросы о России и Владимире Путине. Байден ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли президента России убийцей, а также сообщил, что предупреждал его о том, что Москва «заплатит» за вмешательства в американские выборы. Госдеп сообщения об отзыве посла России «видел», сообщили в Белом доме.

Поклонская не поддержала ограничение работы соцсетей

Зампред комитета Госдумы Наталья Поклонская выступает против ограничения работы Twitter и YouTube в России, сообщила она телеканалу РБК. По ее словам, она хочет, чтобы Россия была открыта, а ее граждане могли обмениваться разной информацией с миром и выходить на митинги «без провокаций».

  • Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять работу Twitter в России, заявив, что соцсеть три года не удаляет публикации, склоняющие несовершеннолетних к совершению самоубийств, информацию об использовании наркотических средств и другой противоправный контент.

Рыбаки предупредили о сбоях в добыче иваси

Крупные рыбодобытчики — дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» — могут отказаться от вылова сардины иваси, самой дешевой в России рыбы. Этот бизнес может в следующем году стать нерентабельным для них из-за расходов на растаможку купленных за рубежом судов.

  • Покупка и модернизация одного траулера обходится примерно в $50 млн, но российские компании не растаможивают суда, потому что тогда им придется заплатить еще 25% сверх этой суммы в виде пошлины и НДС. Расходы по декларированию судов, которые сейчас добывают иваси, составят не менее 3 млрд руб. Эта сумма в два раза превышает совокупную прибыль «Тралфлота» и «Софко» за прошлый год.
  • По закону ее надо заплатить до конца 2021 года: без этого они лишаются права на добычу рыбы по российским квотам. Рыбаки попросили продлить срок для завершения процедуры до 2024 года.

За какими событиями следить сегодня

  • Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на брифинге представит результаты своей проверки вакцины AstraZeneca.
  • Состоится заседание Наблюдательного совета «Сбера», по итогам которого совет даст рекомендацию акционерам по выплате дивидендов. Ранее «Сбер» сообщал, что предложит совету выплатить в виде дивидендов ₽18,7 на акцию, или ₽422,2 млрд. Это рекордная сумма для российского рынка. Что важного для инвестора произойдет сегодня — в обзоре РБК Инвестиции.
Автор
Наталья Демченко
«Сухой» «МиГ» ОАК Джо Байден «Ростех» Владимир Путин самолеты авиастроение посол России в США Госдеп США рыба Наталья Поклонская замедление Twitter главные новости ...
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Рыбаки предупредили о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы
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