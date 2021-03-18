США об отношениях с Москвой, будущее «Сухого» и «МиГа». Главное за ночь

ОАК объединит компании «Сухой» и «МиГ» и сократит людей; Госдеп ждет «прямолинейных» отношений с Москвой после отзыва посла; самая дешевая рыба подорожает; Наталья Поклонская об ограничении соцсетей и митингах — в обзоре РБК

Компании «Сухой» и «МиГ» исчезнут

«Сухой» и «МиГ» в этом году перестанут существовать как самостоятельные юрлица. Компании, которые входят в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), объединят в одно юрлицо — в Корпоративный центр самолетостроения. В подчинение новому центру также перейдут компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут». Также будет создан Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, он объединит все авиационные конструкторские бюро.

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Реформа будет реализовываться поэтапно, в течение нескольких лет. Оптимизация неизбежно затронет многочисленный административно-управленческий аппарат ОАК, но не затронет мозговой центр авиастроения — конструкторский блок, обещают в «Ростехе».