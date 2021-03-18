США об отношениях с Москвой, будущее «Сухого» и «МиГа». Главное за ночь
ОАК объединит компании «Сухой» и «МиГ» и сократит людей; Госдеп ждет «прямолинейных» отношений с Москвой после отзыва посла; самая дешевая рыба подорожает; Наталья Поклонская об ограничении соцсетей и митингах — в обзоре РБК
Компании «Сухой» и «МиГ» исчезнут
«Сухой» и «МиГ» в этом году перестанут существовать как самостоятельные юрлица. Компании, которые входят в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), объединят в одно юрлицо — в Корпоративный центр самолетостроения. В подчинение новому центру также перейдут компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут». Также будет создан Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, он объединит все авиационные конструкторские бюро.
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Реформа будет реализовываться поэтапно, в течение нескольких лет. Оптимизация неизбежно затронет многочисленный административно-управленческий аппарат ОАК, но не затронет мозговой центр авиастроения — конструкторский блок, обещают в «Ростехе».
Подробнее и масштабной реформе авиастроения, ее причинах и перспективах читайте в материале РБК.
В отношениях с Россией США будут придерживаться «прямолинейного» подхода в тех вопросах, которые беспокоят Вашингтон, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В других вопросах — таких, например, как договор о сокращении вооружений (СНВ-3), — Москва и Вашингтон могут работать вместе, считает она.
Накануне Москва вызвала российского посла в США Анатолия Антонова. В МИД России указали, что пригласили дипломата для консультаций по поводу «пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей».
Это произошло после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News отвечал на вопросы о России и Владимире Путине. Байден ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли президента России убийцей, а также сообщил, что предупреждал его о том, что Москва «заплатит» за вмешательства в американские выборы. Госдеп сообщения об отзыве посла России «видел», сообщили в Белом доме.
Поклонская не поддержала ограничение работы соцсетей
Зампред комитета Госдумы Наталья Поклонская выступает против ограничения работы Twitter и YouTube в России, сообщила она телеканалу РБК. По ее словам, она хочет, чтобы Россия была открыта, а ее граждане могли обмениваться разной информацией с миром и выходить на митинги «без провокаций».
Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять работу Twitter в России, заявив, что соцсеть три года не удаляет публикации, склоняющие несовершеннолетних к совершению самоубийств, информацию об использовании наркотических средств и другой противоправный контент.
Рыбаки предупредили о сбоях в добыче иваси
Крупные рыбодобытчики — дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» — могут отказаться от вылова сардины иваси, самой дешевой в России рыбы. Этот бизнес может в следующем году стать нерентабельным для них из-за расходов на растаможку купленных за рубежом судов.
Покупка и модернизация одного траулера обходится примерно в $50 млн, но российские компании не растаможивают суда, потому что тогда им придется заплатить еще 25% сверх этой суммы в виде пошлины и НДС. Расходы по декларированию судов, которые сейчас добывают иваси, составят не менее 3 млрд руб. Эта сумма в два раза превышает совокупную прибыль «Тралфлота» и «Софко» за прошлый год.
По закону ее надо заплатить до конца 2021 года: без этого они лишаются права на добычу рыбы по российским квотам. Рыбаки попросили продлить срок для завершения процедуры до 2024 года.
За какими событиями следить сегодня
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на брифинге представит результаты своей проверки вакцины AstraZeneca.
Состоится заседание Наблюдательного совета «Сбера», по итогам которого совет даст рекомендацию акционерам по выплате дивидендов. Ранее «Сбер» сообщал, что предложит совету выплатить в виде дивидендов ₽18,7 на акцию, или ₽422,2 млрд. Это рекордная сумма для российского рынка. Что важного для инвестора произойдет сегодня — в обзоре РБК Инвестиции.