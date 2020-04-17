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Что случилось за день. Главные новости РБК

Когда в Москве наступит пик эпидемии, сколько россиян не верят официальной информации о коронавирусе, почему «Аэрофлот» прекратил продажу билетов за рубеж, из-за чего спорят нефтяники — главные новости в обзоре РБК

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

В ближайшие две-три недели Москва подойдет к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила в обращении к медикам вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

  • По ее словам, за последние два месяца власти сумели подготовить столичную систему здравоохранения к борьбе с инфекцией, однако на стационары и больницы ложится двойная нагрузка, так как москвичи продолжают болеть не только коронавирусом, но и другими заболеваниями.
  • В свою очередь, президент России заявил, что пик распространения инфекции еще не пройден, число заболевших продолжает расти во многих регионах страны, не только в Москве.
  • Согласно последним официальным данным, в России зафиксировано 32 тыс. случаев заражения коронавирусом (плюс 4070 за сутки), 273 человека уже умерли, выздоровели 2590 пациентов.

Более половины россиян заявили о недоверии официальным новостям о вирусе

Опрос показал, что больше половины (56%) россиян не доверяют официальной информации о коронавирусе. Причем половина из них считает, что реальное количество заболевших занижено, а другая половина уверена, что ситуация, наоборот, сильно нагнетается.

  • Исследование провели компания Online Market Intelligence и Центр социального проектирования «Платформа». Эксперты выяснили, что большинство россиян (60%) доверяют информации, которую им могут сообщить лично знакомые врачи. Представителям властей верят 8% опрошенных. А 5% респондентов доверяют словам блогеров.
  • Примерно треть (30%) россиян больше боится последствий экономического кризиса, вызванного коронавирусом, чем самой болезни. Почти столько же (29%) не волнует ни кризис, ни риск заболеть самим.


«Аэрофлот» объяснил решение прекратить продажу билетов за рубеж

Продажи билетов на заграничные рейсы «Аэрофлота» приостановлены до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения, сообщили в авиакомпании.

  • В ночь на 17 апреля перевозчик приостановил продажу билетов на международных направлениях с вылетом до августа текущего года. «Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов», — объяснили в пресс-службе компании.
  • В частности, решение принято, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж компании «в связи с новыми циклами перебронирований».
  • «Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов. Самолеты могут подняться в воздух и раньше — в зависимости от того, когда мы получим соответствующее разрешение», — добавили в пресс-службе.


FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

Российские нефтедобывающие компании никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы в рамках новой сделки ОПЕК+, сообщает Financial Times.

  • Россия обязалась сократить производство в мае—июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки. Однако часть нефтяников выступает против того, чтобы распределение подлежащих сокращению объемов происходило пропорционально общим объемам добычи нефти в России.
  • Такой подход грозит остановкой работы на некоторых месторождениях, возобновление разработки которых окажется крайне дорогостоящим или даже невозможным. Эти компании (их названия FT не приводит) добиваются для себя льгот.
  • По подсчетам аналитиков, если нефтяники все же будут сокращать добычу пропорционально своему вкладу, «Роснефти» придется урезать суточное производство на 600–630 тыс. барр., а ЛУКОЙЛу — на 240–270 тыс.
Автор: Сергей Витько
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