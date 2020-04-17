Что случилось за день. Главные новости РБК

Когда в Москве наступит пик эпидемии, сколько россиян не верят официальной информации о коронавирусе, почему «Аэрофлот» прекратил продажу билетов за рубеж, из-за чего спорят нефтяники — главные новости в обзоре РБК

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

В ближайшие две-три недели Москва подойдет к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила в обращении к медикам вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, за последние два месяца власти сумели подготовить столичную систему здравоохранения к борьбе с инфекцией, однако на стационары и больницы ложится двойная нагрузка, так как москвичи продолжают болеть не только коронавирусом, но и другими заболеваниями.

В свою очередь, президент России заявил, что пик распространения инфекции еще не пройден, число заболевших продолжает расти во многих регионах страны, не только в Москве.

Согласно последним официальным данным, в России зафиксировано 32 тыс. случаев заражения коронавирусом (плюс 4070 за сутки), 273 человека уже умерли, выздоровели 2590 пациентов.

Более половины россиян заявили о недоверии официальным новостям о вирусе

Опрос показал, что больше половины (56%) россиян не доверяют официальной информации о коронавирусе. Причем половина из них считает, что реальное количество заболевших занижено, а другая половина уверена, что ситуация, наоборот, сильно нагнетается.