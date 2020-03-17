Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях
В Сиэттле началось тестирование вакцины против коронавируса, сообщает Associated Press. Ее введут 45 добровольцам, по две дозы каждому с интервалом в один месяц.
- Кодовое название вакцины — mRNA-1273, она была разработана Национальным институтом здоровья США совместно с компанией Moderna Inc.
- Однако прежде чем начнется массовое использование препарата, понадобится целая серия испытаний, чтобы подтвердить его безопасность и эффективность. Эксперты издания утверждают, что на это потребуется минимум 1–1,5 года.
- В России также ведется разработка своего варианта вакцины против нового типа коронавируса. В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА говорили, что она может появиться в третьем квартале 2020 года, а в четвертом начаться исследования на животных.
Макрон объявил о закрытии въезда в Шенгенскую зону с 17 марта
Со вторника, 17 марта, внешние границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут в течение 30 дней закрыты на въезд. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, решение было принято совместно с остальными членами ЕС.