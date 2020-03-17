Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Первые испытания вакцины против коронавируса, закрытие въезда в страны Шенгена, обвал американских индексов на фоне заявления Трампа, изменит ли ЦБ ключевую ставку; главные новости — в обзоре РБК

В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

В Сиэттле началось тестирование вакцины против коронавируса, сообщает Associated Press. Ее введут 45 добровольцам, по две дозы каждому с интервалом в один месяц.

Кодовое название вакцины — mRNA-1273, она была разработана Национальным институтом здоровья США совместно с компанией Moderna Inc.

Однако прежде чем начнется массовое использование препарата, понадобится целая серия испытаний, чтобы подтвердить его безопасность и эффективность. Эксперты издания утверждают, что на это потребуется минимум 1–1,5 года.

В России также ведется разработка своего варианта вакцины против нового типа коронавируса. В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА говорили, что она может появиться в третьем квартале 2020 года, а в четвертом начаться исследования на животных.

Макрон объявил о закрытии въезда в Шенгенскую зону с 17 марта

Со вторника, 17 марта, внешние границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут в течение 30 дней закрыты на въезд. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, решение было принято совместно с остальными членами ЕС.