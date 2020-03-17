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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Первые испытания вакцины против коронавируса, закрытие въезда в страны Шенгена, обвал американских индексов на фоне заявления Трампа, изменит ли ЦБ ключевую ставку; главные новости — в обзоре РБК

В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

В Сиэттле началось тестирование вакцины против коронавируса, сообщает Associated Press. Ее введут 45 добровольцам, по две дозы каждому с интервалом в один месяц.

  • Кодовое название вакцины — mRNA-1273, она была разработана Национальным институтом здоровья США совместно с компанией Moderna Inc.
  • Однако прежде чем начнется массовое использование препарата, понадобится целая серия испытаний, чтобы подтвердить его безопасность и эффективность. Эксперты издания утверждают, что на это потребуется минимум 1–1,5 года.
  • В России также ведется разработка своего варианта вакцины против нового типа коронавируса. В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА говорили, что она может появиться в третьем квартале 2020 года, а в четвертом начаться исследования на животных.

Макрон объявил о закрытии въезда в Шенгенскую зону с 17 марта

Со вторника, 17 марта, внешние границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут в течение 30 дней закрыты на въезд. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, решение было принято совместно с остальными членами ЕС.

  • «Все поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом будут приостановлены», — объявил президент Франции.
  • По данным Financial Times, власти Евросоюза планировали сделать исключение для граждан и резидентов стран, входящих в Шенгенскую зону, а также для членов их семей и тех, кто работает в важных отраслях, таких как, например, здравоохранение и транспорт.
  • В последнее время в европейских странах регистрируется больше случаев заражения COVID-2019, чем в пиковый период распространения коронавируса в Китае. Хуже всего дела обстоят в Италии, где зафиксировано уже 25 тыс. случаев заболевания.

Биржи в США обвалились после заявления Трампа о возможной рецессии

Президент США Дональд Трамп допустил, что ситуация с коронавирусом может привести к рецессии в американской экономике.

  • Отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в Белом доме, американский лидер сказал: «Что ж, это может случиться. Но <…> когда все закончится, когда мы справимся с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост».
  • На этом фоне ключевые американские индексы обрушились более чем на 10%. К закрытию торгов S&P 500 потерял более 11%, а Dow Jones — почти 13%. Как пишет Bloomberg, это стало одним из крупнейших обвалов после «черного понедельника», 19 октября 1987 года.
  • Несмотря на это, в ночь на вторник, 17 марта, цены на нефть выросли на 5% после рекордного снижения накануне, когда они упали ниже $30 за баррель. Баррель Brent в моменте стоил $31,15, а WTI — $30,43.

Аналитики усомнились в изменении ключевой ставки ЦБ на фоне коронавируса

Банк России на заседании в пятницу, 20 марта, сохранит ключевую ставку на уровне 6%, считают большинство опрошенных РБК аналитиков, а также все экономисты, участвовавшие в консенсус-прогнозе Bloomberg.

  • Аналитики уверены, что пока нет необходимости ужесточать денежно-кредитную политику (то есть повышать ставку): рубль упал не так сильно, а высокого спроса на валюту не наблюдается.
  • В то же время снижение ставки может стать причиной финансовых рисков. К тому же темпы инфляции (в феврале замедлилась до 2,3%) сильно отстают от цели ЦБ — 4%, поэтому он сохранит ставку, если волатильность не будет расти.
  • Вместо снижения ставки регулятор может дать новые сигналы о расширении стимулирующих мер. Еще неделю назад ЦБ принял ряд решений, направленных на борьбу с повышенной волатильностью, в том числе перестал в рамках бюджетного правила скупать валюту и даже начал в небольших объемах продавать ее (на сумму около 3,6 млрд руб. в день).
Автор: Сергей Витько
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