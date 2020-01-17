Что случилось за день. Главные новости РБК

Кандидаты в новое правительство, первое кадровое назначение Мишустина, решение уйти в отставку премьера Украины, «Мечел» отказался от Эльгинского месторождения; главные новости — в обзоре РБК

Алексей Гончарук (Фото: Hennadii Minchenko / Zuma / ТАСС)

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Источники РБК сообщили, что как минимум два вице-премьера из правительства Дмитрия Медведева не попадут в кабинет министров Михаила Мишустина.

Речь идет о руководителе аппарата правительства Константине Чуйченко и Ольге Голодец, которая курирует вопросы культуры, спорта и туризма. Полномочия последней могут быть перераспределены между другими вице-премьерами.

По информации Bloomberg, новым помощником президента вместо Андрея Белоусова может стать министр экономического развития Максим Орешкин. Сам Белоусов, по данным «Ведомостей», может занять пост первого вице-премьера.

При этом и.о. вице-премьера Татьяна Голикова сохранит свой пост в новом правительстве и продолжит курировать вопросы соцполитики.

Премьер Украины решил уйти в отставку

После появления в Сети компрометирующей аудиозаписи премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Заявление он написал на имя президента Владимира Зеленского, хотя на Украине решение об отставке премьера принимает Верховная рада.