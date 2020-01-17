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Что случилось за день. Главные новости РБК

Кандидаты в новое правительство, первое кадровое назначение Мишустина, решение уйти в отставку премьера Украины, «Мечел» отказался от Эльгинского месторождения; главные новости — в обзоре РБК
Алексей Гончарук (Фото: Hennadii Minchenko / Zuma / ТАСС)

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Источники РБК сообщили, что как минимум два вице-премьера из правительства Дмитрия Медведева не попадут в кабинет министров Михаила Мишустина.

  • Речь идет о руководителе аппарата правительства Константине Чуйченко и Ольге Голодец, которая курирует вопросы культуры, спорта и туризма. Полномочия последней могут быть перераспределены между другими вице-премьерами.
  • По информации Bloomberg, новым помощником президента вместо Андрея Белоусова может стать министр экономического развития Максим Орешкин. Сам Белоусов, по данным «Ведомостей», может занять пост первого вице-премьера.
  • При этом и.о. вице-премьера Татьяна Голикова сохранит свой пост в новом правительстве и продолжит курировать вопросы соцполитики.

Премьер Украины решил уйти в отставку

После появления в Сети компрометирующей аудиозаписи премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Заявление он написал на имя президента Владимира Зеленского, хотя на Украине решение об отставке премьера принимает Верховная рада.

  • Во время выступления в парламенте Гончарук объяснял, что сделал это, чтобы подтвердить доверие главы государства. На своей странице в Facebook он сообщил, что аудиозапись была смонтирована из фрагментов правительственных совещаний. По его словам, их содержание искусственно создает представление о том, что Гончарук и его команда не уважают президента.
  • Запись, о которой идет речь, появилась в Сети в начале января. На ней Гончарук (то, что это именно его голос, РБК подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия) говорит, что у Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов». Также звучат слова о «пустом месте» в голове президента.
  • Сам Зеленский поручил правоохранительным органам за две недели найти причастных к записи разговоров премьера. Кроме того, он потребовал разработать меры, чтобы подобные утечки не происходили в будущем.
  • «Посмотрим», — ответил РБК собеседник в офисе Зеленского на вопрос, будет ли принята отставка. При этом, по его словам, процедура отставки будет осуществляться не через президента, а через Верховную раду.

Мишустин назначил нового главу ФНС

Михаил Мишустин, заняв должность премьер-министра, покинул пост руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Новым главой службы он назначил своего бывшего заместителя Даниила Егорова. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Это стало первым кадровым решением Мишустина на посту премьера.

  • По данным «Известий», Егоров единственный из ФНС присутствовал на заседании Госдумы, где нижняя палата утвердила Мишустина на должность главы правительства.
  • На сайте ФНС указано, что Егоров родился в Москве в 1975 году. В 1998 году он окончил РУДН по специальности «юриспруденция». Через три года он начал работать в структурах налоговой службы. Замруководителя ФНС Егоров стал в мае 2011 года.

Владелец «Мечела» решил продать Эльгу

У «Мечела» было 120 дней на реализацию своего преимущественного права на выкуп у Газпромбанка 49% в Эльгинском угольном месторождении, одном из крупнейших в мире. Срок истекал 20 января. Но основной владелец компании Игорь Зюзин решил отказаться от преимущественного права.

  • Мало того, он хочет продать уже имеющиеся у «Мечела» 51% Эльги. По данным источников РБК, компания не нашла деньги на сделку. С другой стороны, это решение позволит «Мечелу» существенно снизить имеющийся долг (более 400 млрд руб.).
  • Теперь Газпромбанк может продать 49% Эльги компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая также заинтересована в покупке контрольного пакета в проекте у компании Зюзина.
  • На этом фоне обыкновенные акции «Мечела» подскочили на 6,6%, до 102,6 руб. за бумагу, привилегированные акции — на 4,16%, до 111,45 руб. Позже рост бумаг компании замедлился.
  • На прошлой неделе акции «Мечела» на Нью-Йоркской и Московской биржах взлетели более чем на 65% при отсутствии явных причин. Возможной причиной их скачка собеседники РБК называли инсайд: продав Эльгу, компания сможет улучшить свое финансовое положение.
Автор: Сергей Витько
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