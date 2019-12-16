Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом

Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест

Реклама по Юнгу: что такое архетипы и как бренды используют их

Эксперты назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

«Роскосмос» протестирует двухчасовой полет на МКС

Врач сообщил о пользе кратковременного голодания для организма человека

15 основателей и руководителей крупных компаний — о бизнесе и преодолении

Депутат Рады заявил о превосходстве украинцев в знании русского языка

Власти Казахстана опровергли заявления о поддержке переименования Алматы

Зыков забросил первую шайбу в НХЛ после дисквалификации за допинг

Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

Кадастровая палата назвала самую популярную тему обращений граждан

Как быстро собраться в поездку на машине: 3 важных решения

Новый глава ЕАО — РБК: «У меня нет волшебной бороды, как у Хоттабыча»