Общество , 16 дек, 07:38
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Планы развития Mail.Ru Group, в Минфине рассказали о новой пенсионной системе, Rambler требует заблокировать Twitch, «самые влиятельные» страны мира; главные новости — в обзоре РБК
Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает»
Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК рассказал о конкуренции с YouTube и TikTok, а также о сроках выхода «умной» колонки «Маруся».
- В 2020 году Mail.Ru Group запустит собственный видеосервис, который будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя (как это делает YouTube). По словам Добродеева, это будет «не «лобовой» YouTube», а сервис «на свой лад».
- Глава Mail.Ru Group не видит угрозы в том, что следующее поколение пользователей может уйти в TikTok. «Цифры показывают, что как раз молодое поколение сильно заинтересовано во «ВКонтакте», наш функционал существенно превышает функционал TikTok. Дети 10–12 лет, скорее всего, в 14 начнут приходить во «ВКонтакте», а в 15 лет они станут ядерной аудиторией», — прогнозирует он.
- По словам Добродеева, «умная» колонка «Маруся» практически готова и уже есть у некоторых сотрудников Mail.Ru Group, а в первом квартале 2020 года попадет в продажу. Цена будет конкурентоспособной, заверил он. Голосовой помощник «Маруся» будет существовать в виде отдельного приложения, а также будет встроен во все сервисы компании.
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), желающие управлять новыми пенсионными накоплениями, должны обеспечивать доходность не ниже 6,7% в год, сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.