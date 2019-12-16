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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Планы развития Mail.Ru Group, в Минфине рассказали о новой пенсионной системе, Rambler требует заблокировать Twitch, «самые влиятельные» страны мира; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Kiyoshi Ota / Bloomberg
Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает»
Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК рассказал о конкуренции с YouTube и TikTok, а также о сроках выхода «умной» колонки «Маруся».
  • В 2020 году Mail.Ru Group запустит собственный видеосервис, который будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя (как это делает YouTube). По словам Добродеева, это будет «не «лобовой» YouTube», а сервис «на свой лад».
  • Глава Mail.Ru Group не видит угрозы в том, что следующее поколение пользователей может уйти в TikTok. «Цифры показывают, что как раз молодое поколение сильно заинтересовано во «ВКонтакте», наш функционал существенно превышает функционал TikTok. Дети 10–12 лет, скорее всего, в 14 начнут приходить во «ВКонтакте», а в 15 лет они станут ядерной аудиторией», — прогнозирует он.
  • По словам Добродеева, «умная» колонка «Маруся» практически готова и уже есть у некоторых сотрудников Mail.Ru Group, а в первом квартале 2020 года попадет в продажу. Цена будет конкурентоспособной, заверил он. Голосовой помощник «Маруся» будет существовать в виде отдельного приложения, а также будет встроен во все сервисы компании.
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), желающие управлять новыми пенсионными накоплениями, должны обеспечивать доходность не ниже 6,7% в год, сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.
  • В противном случае такие НПФ не смогут выплачивать пенсии. «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств», — сказал замминистра.
  • Речь идет о новой накопительной пенсионной системе — гарантированном пенсионном плане (ГПП). Система позволит россиянам с 2021 года за счет личных взносов с зарплат копить на пенсию в НПФ при гарантиях государства.
  • По данным ЦБ, в 2018 году доходность выше 6,7% обеспечили лишь два из 35 фондов, которые управляли пенсионными накоплениями россиян, — НПФ «Алмазная осень» и «Аквилон».
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
ООО «Рамблер Интернет Холдинг» подало в суд на принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис Twitch. Компания требует заблокировать ресурс и выплатить 180,345 млрд руб. компенсации.
  • По данным «Коммерсанта», поводом стали незаконные трансляции английского футбольного чемпионата, права на показ которого в России принадлежат Rambler Group.
  • В Twitch требования российской компании назвали несправедливыми, поскольку сервис лишь обеспечивает доступ пользователей к платформе и не может отслеживать возможные нарушения прав.
  • На прошлой неделе «Рамблер Интернет Холдинг» предъявил права на веб-сервер Nginx. Компания считает, что этот сервер был создан ее сотрудником Игорем Сысоевым в рамках трудовых отношений с Rambler. В московском офисе Nginx прошел обыск. В самой компании это назвали рейдерским захватом.
Названы «самые влиятельные» страны мира
По версии издания U.S.News, самой влиятельной страной в международной политике считаются США. Второе место разделили Россия и Китай.
  • На третьем месте оказалась Германия, далее идут Великобритания и Франция. Наименее влиятельными авторы рейтинга назвали Эстонию, Латвию, Литву, Словению и Словакию.
  • Рейтинг составлялся с учетом пяти характеристик — главы государства, участия в международных альянсах, а также экономического, политического и военного потенциала.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости
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