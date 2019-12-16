СМИ назвали «самые влиятельные» страны мира

В тройку лидеров «самых влиятельных» стран мира, которые имеют значимый вес в международной политике, вошли США, Россия и Китай. Соответствующий рейтинг опубликовало издание U.S.News.

Рейтинг стран был составлен на основе пяти характеристик: глава государства, участие в международных альянсах, а также экономический, политический и военный потенциал.

Лидером списка стали Соединенные Штаты, обладающие высоким ВВП и большим военным бюджетом, позволяющим стране быть мировым лидером в борьбе с терроризмом и оказывать помощь другим странам, говорится в статье. Следом за США идут Россия и Китай, которые также считаются «наиболее могущественными» государствами в мире. На третьем и четвертом месте оказались Германия и Великобритания, первую пятерку рейтинга замыкает Франция.

В числе наименее влиятельных стран мира авторы рейтинга упоминают Эстонию, Латвию и Литву, а также Словению и Словакию.