Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 07:25 Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Бизнес, 07:00 Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров Общество, 06:55 20-летний фермер: «Я променял Мерседес на Газель» РБК Стиль и YE’S apartaments, 06:44 В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки Общество, 06:28 Экс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой Общество, 06:28 СМИ назвали «самые влиятельные» страны мира Политика, 06:17 Эксперты назвали самые ненадежные пароли в мире Общество, 06:12 Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики Технологии и медиа, 06:00 Рождественские ярмарки Европы: гид для автопутешественников РБК Стиль и Volkswagen Multivan, 06:00 Глава МВД Эстонии назвал «продавщицей» нового премьера Финляндии Политика, 05:43 В «Альбасете» заявили о плакавшем украинце после оскорблений фанатов Спорт, 05:32 Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР Общество, 05:05 Полиция в Приморье обнаружила партию боеприпасов Общество, 05:04
Политика ,  
0 
СМИ назвали «самые влиятельные» страны мира

В тройку лидеров «самых влиятельных» стран мира, которые имеют значимый вес в международной политике, вошли США, Россия и Китай. Соответствующий рейтинг опубликовало издание U.S.News.

Рейтинг стран был составлен на основе пяти характеристик: глава государства, участие в международных альянсах, а также экономический, политический и военный потенциал.

Лидером списка стали Соединенные Штаты, обладающие высоким ВВП и большим военным бюджетом, позволяющим стране быть мировым лидером в борьбе с терроризмом и оказывать помощь другим странам, говорится в статье. Следом за США идут Россия и Китай, которые также считаются «наиболее могущественными» государствами в мире. На третьем и четвертом месте оказались Германия и Великобритания, первую пятерку рейтинга замыкает Франция.

В числе наименее влиятельных стран мира авторы рейтинга упоминают Эстонию, Латвию и Литву, а также Словению и Словакию.

Теги: США, Россия, Китай
Материалы по теме
Китай и Турция возглавили антирейтинг по числу арестованных журналистов
Общество
CNN включил Москву в топ лучших мест для посещения осенью
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter