Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

На сколько повысят акцизы на сигареты, вопросы России по делу Навального, рейтинг доверия мировым лидерам, судно снабжения вышло на достройку «Северного потока — 2»; главные новости — в обзоре РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Рост бюджетных расходов из-за пандемии Минфин предложил компенсировать в 2021 году резким — сразу на 20% — повышением акциза на сигареты. Эксперты предупреждают, что это увеличит объем серого рынка.

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, вместо планировавшихся ранее 4%.

В Минздраве считают, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. В ведомстве отметили, что на фоне повышения акцизов потребление табака в России сократилось с 2009 года за десять лет с 39 до 28%.

Вместе с тем, эксперты предупреждают, что рост акцизов спровоцирует обвал легального рынка и рост доли контрафакта и контрабанды до 30%. Потери бюджета из-за нелегального рынка, которые, в этом году могут составить 100 млрд руб., вырастут кратно, по некоторым оценкам, до более 270 млрд руб.

Россия задала Евросоюзу вопросы о нестыковках в деле Навального

Российское постпредство в преддверии дебатов в Европарламенте по теме отравления Навального обратилось к ЕС с рядом вопросов. С их помощью дипломаты попытались указать на нестыковки и странности в этом деле.