Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 15 сен, 13:02
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 08:28 Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК Общество, 08:16 Врачи сочли возможным суррогатное материнство россиянок для иностранцев Общество, 08:00 СМИ узнали о планах Минфина повысить налог на добычу руд и удобрений Бизнес, 08:00 Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии Политика, 07:55 Чем можно поступиться при поиске работы в кризис — Bloomberg Pro, 07:51 Компьютеры после коронавируса: как пандемия ускорила цифровизацию бизнеса РБК и Intel vPro, 07:43 Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами Общество, 07:31 СК создал штаб для поисковых работ в рамках борьбы с оправданием нацизма Общество, 07:01 Аналитики предсказали паузу в снижении ключевой ставки ЦБ Финансы, 07:00 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 06:32 В Венесуэле сбили зарегистрированный в США самолет с наркотиками Общество, 06:05 Российский госдолг через три года превысит 21% ВВП Экономика, 06:00 В США назвали лучший сериал года Общество, 05:57
Общество ,  
0 

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

На сколько повысят акцизы на сигареты, вопросы России по делу Навального, рейтинг доверия мировым лидерам, судно снабжения вышло на достройку «Северного потока — 2»; главные новости — в обзоре РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Рост бюджетных расходов из-за пандемии Минфин предложил компенсировать в 2021 году резким — сразу на 20% — повышением акциза на сигареты. Эксперты предупреждают, что это увеличит объем серого рынка.

  • Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, вместо планировавшихся ранее 4%.
  • В Минздраве считают, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. В ведомстве отметили, что на фоне повышения акцизов потребление табака в России сократилось с 2009 года за десять лет с 39 до 28%.
  • Вместе с тем, эксперты предупреждают, что рост акцизов спровоцирует обвал легального рынка и рост доли контрафакта и контрабанды до 30%. Потери бюджета из-за нелегального рынка, которые, в этом году могут составить 100 млрд руб., вырастут кратно, по некоторым оценкам, до более 270 млрд руб.

Россия задала Евросоюзу вопросы о нестыковках в деле Навального

Российское постпредство в преддверии дебатов в Европарламенте по теме отравления Навального обратилось к ЕС с рядом вопросов. С их помощью дипломаты попытались указать на нестыковки и странности в этом деле.

  • В частности, постпредство спрашивает о логике решения российских властей сперва отравить Навального веществом из группы «Новичок», а затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот «Новичок» был идентифицирован. При этом напоминают, что реальный уровень популярности Навального вряд ли достигает 2%.
  • Кроме того, у постпредства есть вопросы и к нежеланию ФРГ создать совместную группу для проведения медицинского освидетельствования Навального, появлению в деле бутылки с водой, якобы со следами яда, из которой пил Навальный в аэропорту Томска, к отсутствию ни одного квалифицированного заключения по делу гражданского или военного токсиколога, и т.п.
  • Власти Германии считают, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», Россия отрицает причастность к случившемуся, заявляя, что до отправки в Берлин в организме политика не было обнаружено отравляющих веществ. Сторонники оппозиционера связывают отравление с его политической деятельностью.
     

Путин обогнал Трампа по уровню доверия в мире

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Социологии независимого исследовательского центра Pew Research выяснили, что президенту России доверяют 23% жителей 13 развитых стран мира. У главы Белого дома самый низкий уровень доверия (16%) среди шести мировых лидеров.

  • Социологи выяснили, что больше всего жители этих стран доверяют канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом заявили 76% опрошенных. На втором месте оказался Макрон (64%). Третью позицию по уровню доверия занял Джонсон (48%).
  • Владимиру Путину в его подходе к международным делам доверяют 23% респондентов, Си Цзьньпину — 19%, меньше всего доверяют Трампу — 16%.
  • Наибольшее доверие российскому президенту выразили жители Италии (37%) и ФРГ (31%). Президенту США больше всего доверяют жители Японии (25%).
     

Судно снабжения направилось к месту постройки Nord Stream 2

Ожидается, что «Иван Сидоренко» прибудет из Санкт-Петербурга на логистическую базу проекта, в порт Мукран на немецком острове Рюген, 17 сентября. Там уже стоит трубоукладчик «Академик Черский».

  • «Иван Сидоренко» может доставить трубы для находящегося в Мукране укладчика «Академик Черский», который должен достроить оставшийся участок «Северного потока» длиной 160 км. Еще одно судно снабжения — «Остап Шеремет» — находится в Калининграде.
  • В начале августа сенаторы в США пригрозили оператору порта Мукран санкциями за поддержку строительства «Северного потока-2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель называла эти угрозы неправомерными и пообещала, что строительство будет закончено.
  • После отравления Алексея Навального свернуть строительство «Северного потока-2» призвала немецкие власти партия «Зеленые», а также кандидат в лидеры правящего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. В Кремле рисков санкций против проекта или его приостановки пока не увидели.
Автор: Сергей Саркисян
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter