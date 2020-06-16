Что случилось за день. Главные новости РБК
Депутаты предложили принять закон об удаленной работе
Российские законодатели предложили несколько проектов, призванных решить проблемы, с которыми столкнулась страна в ходе борьбы с эпидемией коронавируса.
- Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты парламента документ о регулировании дистанционной и удаленной работы.
- По их мнению, введение удаленки в законодательство позволит работникам официально работать вне стационарного рабочего места, а уволить таких сотрудников станет сложнее.
- Сейчас многим сотрудникам, ушедшим на дистанционный режим работы, зачастую приходится работать дольше, чем обычно. Законопроект предлагает закрепить за ними режим труда так, чтобы им не приходилось быть на связи с работодателем круглосуточно. Сверхурочные часы будут оплачиваться отдельно.
- Другой проект закона предложил сенатор Андрей Кутепов. Он хочет урезать новогодние праздники в 2021 году до трех дней. По его мнению, такая мера позволит компенсировать потери страны от введения в 2020 году режима нерабочих дней.
Власти оплатят 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил в качестве антикризисной меры удвоить субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.