Что случилось за день. Главные новости РБК

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Депутаты предложили принять закон об удаленной работе

Российские законодатели предложили несколько проектов, призванных решить проблемы, с которыми столкнулась страна в ходе борьбы с эпидемией коронавируса.

Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты парламента документ о регулировании дистанционной и удаленной работы.

По их мнению, введение удаленки в законодательство позволит работникам официально работать вне стационарного рабочего места, а уволить таких сотрудников станет сложнее.

Сейчас многим сотрудникам, ушедшим на дистанционный режим работы, зачастую приходится работать дольше, чем обычно. Законопроект предлагает закрепить за ними режим труда так, чтобы им не приходилось быть на связи с работодателем круглосуточно. Сверхурочные часы будут оплачиваться отдельно.

Другой проект закона предложил сенатор Андрей Кутепов. Он хочет урезать новогодние праздники в 2021 году до трех дней. По его мнению, такая мера позволит компенсировать потери страны от введения в 2020 году режима нерабочих дней.

Власти оплатят 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил в качестве антикризисной меры удвоить субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.