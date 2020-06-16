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Что случилось за день. Главные новости РБК

Законопроекты об удаленке и сокращении новогодних праздников, дополнительные субсидии на перевод машин на газ, волнения на границе с Азербайджаном, Independent по-русски; главные новости — в обзоре РБК

Депутаты предложили принять закон об удаленной работе

Российские законодатели предложили несколько проектов, призванных решить проблемы, с которыми столкнулась страна в ходе борьбы с эпидемией коронавируса.

  • Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты парламента документ о регулировании дистанционной и удаленной работы.
  • По их мнению, введение удаленки в законодательство позволит работникам официально работать вне стационарного рабочего места, а уволить таких сотрудников станет сложнее.
  • Сейчас многим сотрудникам, ушедшим на дистанционный режим работы, зачастую приходится работать дольше, чем обычно. Законопроект предлагает закрепить за ними режим труда так, чтобы им не приходилось быть на связи с работодателем круглосуточно. Сверхурочные часы будут оплачиваться отдельно.
  • Другой проект закона предложил сенатор Андрей Кутепов. Он хочет урезать новогодние праздники в 2021 году до трех дней. По его мнению, такая мера позволит компенсировать потери страны от введения в 2020 году режима нерабочих дней.

Власти оплатят 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил в качестве антикризисной меры удвоить субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

  • Еще 30% расходов оплатит «Газпром» за счет своих маркетинговых программ. Таким образом, автовладельцам (физлицам и малому и среднему бизнесу) останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.
  • Переоборудование одного автомобиля стоит от 80 тыс. до 150 тыс. руб. По расчетам экспертов, до сих пор перевод автомобиля на газ окупал себя при пробеге 20 тыс. км, а при условии новых субсидий — 10–15 тыс. км.
  • По мнению главы Минэнерго, переход на газ позволит владельцам автомобилей значительно сэкономить на топливе (газ в три раза дешевле бензина и дизеля), снизить стоимость транспортных услуг и обеспечить работой по установке газобаллонного оборудования предприятия сервисной сферы.


Часть протестовавших в Дагестане азербайджанцев пропустили через границу

Во временном лагере в Дагестане, где живут граждане Азербайджана, не успевшие вернуться на родину до закрытия границ, устроили бунт. По словам местных властей, причиной стало то, что не все жители лагеря попали в списки тех, кому разрешено в ближайшее время вернуться в Азербайджан через спецкоридор.

  • По данным Следственного комитета, около 400 азербайджанцев потребовали открыть границы между странами, а затем попробовали перекрыть федеральную трассу «Кавказ». В результате столкновений пострадали семеро полицейских, 90 граждан Азербайджана были задержаны.
  • В итоге 155 жителям временного лагеря позволили пересечь границу. Это люди, которых включили в списки еще до волнений.


Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent

Бизнесмен Александр Лебедев в интервью телеканалу РБК рассказал о планах запустить русскоязычную версию британского издания Independent.

  • Эту британскую газету Лебедев приобрел в марте 2010 года за символический £1, так как убытки издания оценивались в $42 млн. Долги издания бизнесмен взял на себя, а предыдущий собственник выплатил Лебедеву около $14 млн.
  • Российский Independent будет представлен только в цифровой версии, сообщил главный редактор проекта Артем Артемов. Сайт Independent.ru работает в тестовом режиме с февраля 2020 года, а для пользователей станет доступен в течение двух недель.
  • Издание не будет генерировать собственный контент. На сайте будут исключительно переводы материалов британской редакции.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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