Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
Президент подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны
- С 1 января эксперимент распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Ростовскую, Самарскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Свердловскую, Воронежскую, Тюменскую, Челябинскую и Сахалинскую области. Также в список попали Ненецкий автономный округ, Красноярский и Пермский края, республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ
- Сейчас этот эксперимент действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Ставки по такому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. Налоговая ставка в течение всего эксперимента не меняется.
Глава Mail.Ru Group заявил о риске для венчурного рынка из-за дела Nginx
Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК (полная версия будет опубликована 16 декабря) прокомментировал обыски и претензии в отношении разработчика веб-сервера Nginx.
- «Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально, неправилен формат с уголовным делом», — заявил он. По мнению Добродеева, такие истории не добавляют инвестиционной привлекательности российскому венчурному рынку
- Первый председатель совета директоров Rambler Сергей Васильев ранее не увидел связи компании с Nginx. Он напомнил, что руководство холдинг не ставило задачу по разработке подобного проекта, а во время IPO Rambler в Лондоне в 2005 году в документах к размещению создание веб-сервера не фигурировало
- 12 декабря стало известно, что в офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела по статье о нарушении авторских прав. Дело было возбуждено по заявлению компании Lynwood Investments CY Ltd, которая, как писал РБК, связана с Александром Мамутом — акционером Rambler. В холдинге сообщили, что считают веб-сервер Nginx, созданный работавшим в компании в начале нулевых Игорем Сысоевым, своим служебным произведением. Rambler заявил о нарушении своих прав после продажи в 2019 году Nginx за $670 млн американской F5.
Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил РБК о том, что проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.