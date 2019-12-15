Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Налоги для самозанятых в 19 регионах, глава Mail.Ru Group отреагировал на дело о веб-сервере Nginx, правки в проекте новой пенсионной системы, получившие господдержку фильмы окупились не все — главные новости выходных в обзоре РБК

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

Президент подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны

С 1 января эксперимент распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Ростовскую, Самарскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Свердловскую, Воронежскую, Тюменскую, Челябинскую и Сахалинскую области. Также в список попали Ненецкий автономный округ, Красноярский и Пермский края, республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ

Сейчас этот эксперимент действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Ставки по такому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. Налоговая ставка в течение всего эксперимента не меняется.

Глава Mail.Ru Group заявил о риске для венчурного рынка из-за дела Nginx

Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК (полная версия будет опубликована 16 декабря) прокомментировал обыски и претензии в отношении разработчика веб-сервера Nginx.

«Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально, неправилен формат с уголовным делом», — заявил он. По мнению Добродеева, такие истории не добавляют инвестиционной привлекательности российскому венчурному рынку

Первый председатель совета директоров Rambler Сергей Васильев ранее не увидел связи компании с Nginx. Он напомнил, что руководство холдинг не ставило задачу по разработке подобного проекта, а во время IPO Rambler в Лондоне в 2005 году в документах к размещению создание веб-сервера не фигурировало

12 декабря стало известно, что в офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела по статье о нарушении авторских прав. Дело было возбуждено по заявлению компании Lynwood Investments CY Ltd, которая, как писал РБК, связана с Александром Мамутом — акционером Rambler. В холдинге сообщили, что считают веб-сервер Nginx, созданный работавшим в компании в начале нулевых Игорем Сысоевым, своим служебным произведением. Rambler заявил о нарушении своих прав после продажи в 2019 году Nginx за $670 млн американской F5.

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил РБК о том, что проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.