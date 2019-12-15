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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Налоги для самозанятых в 19 регионах, глава Mail.Ru Group отреагировал на дело о веб-сервере Nginx, правки в проекте новой пенсионной системы, получившие господдержку фильмы окупились не все — главные новости выходных в обзоре РБК
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

Президент подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны

  • С 1 января эксперимент распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Ростовскую, Самарскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Свердловскую, Воронежскую, Тюменскую, Челябинскую и Сахалинскую области. Также в список попали Ненецкий автономный округ, Красноярский и Пермский края, республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ
  • Сейчас этот эксперимент действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Ставки по такому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. Налоговая ставка в течение всего эксперимента не меняется.

Глава Mail.Ru Group заявил о риске для венчурного рынка из-за дела Nginx

Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК (полная версия будет опубликована 16 декабря) прокомментировал обыски и претензии в отношении разработчика веб-сервера Nginx.

  • «Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально, неправилен формат с уголовным делом», — заявил он. По мнению Добродеева, такие истории не добавляют инвестиционной привлекательности российскому венчурному рынку
  • Первый председатель совета директоров Rambler Сергей Васильев ранее не увидел связи компании с Nginx. Он напомнил, что руководство холдинг не ставило задачу по разработке подобного проекта, а во время IPO Rambler в Лондоне в 2005 году в документах к размещению создание веб-сервера не фигурировало
  • 12 декабря стало известно, что в офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела по статье о нарушении авторских прав. Дело было возбуждено по заявлению компании Lynwood Investments CY Ltd, которая, как писал РБК, связана с Александром Мамутом — акционером Rambler. В холдинге сообщили, что считают веб-сервер Nginx, созданный работавшим в компании в начале нулевых Игорем Сысоевым, своим служебным произведением. Rambler заявил о нарушении своих прав после продажи в 2019 году Nginx за $670 млн американской F5.

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил РБК о том, что проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.

  • Ведомство уберет из проекта возможность обналичить замороженные накопления. «Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств [обязательной системы пенсионного страхования] ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода», — рассказал Моисеев.
  • Досрочную выплату можно будет получить только в случае тяжелой жизненной ситуации — например, заболевания, которое внесено в список «социально значимых».
  • Минфин также рассматривает возможность ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере 100 руб. «Чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю», — пояснил замминистра.

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года только один из восьми фильмов, получивших государственные субсидии, оказался коммерчески успешным, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

  • В число окупившихся фильмов попали: «Т-34», «Бабушка легкого поведения-2», «Миллиард», Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведемся!», «Верность» и «Балканский рубеж».
  • В прошлом году за аналогичный период в прокате окупились девять из 54 лент, производство которых было поддержано государством
  • Всего в 2019 году, по информации «Бюллетеня Кинопрокатчика», в прокат вышли 168 отечественных фильмов, в прошлом году их было 140. Бюджет картин, которые снимались без участия государства, достоверно не известен.
Автор: Михаил Юшков
Теги: новости РБК
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