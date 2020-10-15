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Рейтинг РБК 500, новые пробы воды с Камчатки. Главные новости РБК

Новый лидер рейтинга РБК 500, американское имя создателя бренда «Довгань», заемщики не почувствовали снижения ставки ЦБ, в воде с Камчатки не обнаружили гептил — основные события в обзоре РБК

В рейтинге крупнейших компаний РБК 500 впервые сменился лидер

На первое место по итогам 2019 года вышла «Роснефть», которая в предыдущем рейтинге занимала третью строчку. Лидер прошлых лет — «Газпром» — опустился на вторую строчку.

  • «Роснефть» обошла по выручке не только «Газпром», но и крупнейшую частную нефтяную компанию России ЛУКОЙЛ.
  • Чистая выручка «Роснефти» (валовая выручка за вычетом НДС, акцизов и таможенных пошлин) в прошлом году составила 7,783 трлн руб., на 1,6% превысив соответствующий результат «Газпрома» (7,66 трлн руб.). В 2019 году «Роснефти» удалось нарастить чистую выручку почти на 10%, тогда как у «Газпрома» она снизилась на 6,9%.

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  • Экспорт природного газа из России упал в стоимостном выражении на 16%, а экспорт нефти — на 5,4%. Причем сама «Роснефть» в 2019 году нарастила поставки нефти в дальнее зарубежье на 22,4% в физическом выражении, перекрыв снижение средней цены реализации.
    «Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»
    Бизнес
    Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Основателя бренда «Довгань» задержали в США под другим именем

Бизнесмена Германа Лиллевяли, который создал бренды «Довгань», «Красная линия» и «Смак», задержали в США под другими именем и фамилией — в документах он значится как Герман Хайнманн.

  • О том, что Лиллевяли и Хайнманн — одно и то же лицо, сообщил представитель Министерства внутренней безопасности США Алекс Понс.
  • Сотрудники Управления иммиграционной и таможенной службы США арестовали Хайнманна и планируют выдворить его в Эстонию.
  • Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту и по закону мог пробыть в стране три месяца. В это время в США шло разбирательство по иску инвесторов к бизнесмену, которые обвиняли его в расхищении их средств через созданный им инвестиционный холдинг. Суд постановил взыскать с Лиллевяли более $32 млн. Позже его задержали и выяснили, что Россия также объявила Лиллевяли в международный розыск.

Смягчение политики ЦБ не привело к снижению ставок по потребкредитам

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Смягчение денежно-кредитной политики Банка России слабо повлияло на желание банков снижать ставки по беззалоговым ссудам и кредитным картам.

  • Банк России снизил ключевую ставку во время первой волны пандемии с 6 до 4,5%, однако это не привело к уменьшению стоимости необеспеченных кредитов для граждан, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» за второй квартал (есть у РБК).
  • По оценкам аналитиков, в апреле—июне 2020 года средняя ставка по кредитам наличными и POS-кредитам, наоборот, выросла более чем на 1 п.п. по сравнению с первым кварталом, а по кредитным картам осталась на том же уровне.
  • По мнению экспертов, рост рисков на фоне пандемии перевесил влияние политики ЦБ на динамику ставок.
    Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля
    Финансы
    Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

В пробах с Камчатки не обнаружили следов ракетного топлива

В пробах воды и биообъектов с Камчатки не были обнаружены следы ядовитого гептила, который входит в состав ракетного топлива, исследования заказывала Greenpeace.

  • Исследования проводил химико-аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в Санкт-Петербурге, куда Greenpeace отправила пробы воды и организмов, взятых на Камчатке.
  • Анализы не выявили наличие в пробах ни самого гептила, ни продуктов его разложения (компонент ракетного топлива). 
  • «На сегодня ни одно из установленных в пробах госорганов или Гринпис соединений само по себе или в выявленных концентрациях не могло вызвать наблюдаемые серьезные последствия», — заключили в организации.
    Фото:WWF России Фото:WWF России Фото:WWF России Фото:WWF России Фото:WWF России Фото:WWF России Фото:WWF России Фото:WWF России
    Фото: WWF России
Автор
Владислав Гордеев
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