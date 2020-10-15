Рейтинг РБК 500, новые пробы воды с Камчатки. Главные новости РБК

Новый лидер рейтинга РБК 500, американское имя создателя бренда «Довгань», заемщики не почувствовали снижения ставки ЦБ, в воде с Камчатки не обнаружили гептил — основные события в обзоре РБК

В рейтинге крупнейших компаний РБК 500 впервые сменился лидер

На первое место по итогам 2019 года вышла «Роснефть», которая в предыдущем рейтинге занимала третью строчку. Лидер прошлых лет — «Газпром» — опустился на вторую строчку.

«Роснефть» обошла по выручке не только «Газпром», но и крупнейшую частную нефтяную компанию России ЛУКОЙЛ.

Чистая выручка «Роснефти» (валовая выручка за вычетом НДС, акцизов и таможенных пошлин) в прошлом году составила 7,783 трлн руб., на 1,6% превысив соответствующий результат «Газпрома» (7,66 трлн руб.). В 2019 году «Роснефти» удалось нарастить чистую выручку почти на 10%, тогда как у «Газпрома» она снизилась на 6,9%. Video

Экспорт природного газа из России упал в стоимостном выражении на 16%, а экспорт нефти — на 5,4%. Причем сама «Роснефть» в 2019 году нарастила поставки нефти в дальнее зарубежье на 22,4% в физическом выражении, перекрыв снижение средней цены реализации.

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома» Бизнес

Основателя бренда «Довгань» задержали в США под другим именем

Бизнесмена Германа Лиллевяли, который создал бренды «Довгань», «Красная линия» и «Смак», задержали в США под другими именем и фамилией — в документах он значится как Герман Хайнманн.