«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Газовые заправки должны иметь приоритетный доступ к газотранспортной системе «Газпрома», считают в «Роснефти». Его отсутствие сдерживает развитие сети газозаправочных станций

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Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из которых в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с копией письма, которое вице-президент «Роснефти» Елена Завалеева направила 6 августа главе департамента промышленности правительства Кириллу Лысогорскому.

В письме говорится, что сейчас «Роснефть» располагает 13 газовыми заправками и расширению их сети мешает отсутствие в законодательстве приоритетного доступа газозаправочных станций к подключению к ГТС «Газпрома». Завалеева указала также, что сейчас нет единого прозрачного порядка рассмотрения заявок на подключение, «исчерпывающего перечня оснований для отказа в предоставлении доступа» к ГТС.

Как указано на сайте «Роснефти», компания использует на своих газовых заправках технологию компримированного природного газа — это сжатый метан, используемый в качестве моторного топлива. Компримированный природный газ (КПГ) производят на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), где сырье осушается, сжимается в компрессоре и подается в бак автомобиля под давлением 200 атмосфер. Чаще всего КПГ использую на легкой и средней технике. Другая технология для автомобилей на газе использует сжиженный природный газ, который был охлажден до состояния криогенной жидкости. В этом случае используется пропан-бутановая смесь. Как считают в «Газпроме», благодаря тому, что СПГ имеет высокий показатель энергоемкости, его эффективно применять в двигателях большого объема с высоким потреблением топлива. В качестве наиболее перспективных сегментов применения СПГ рассматривается магистральный, железнодорожный, водный транспорт, карьерная и сельскохозяйственная техника.

Развитие газораспределительных сетей осуществляется сейчас без учета необходимости подключения к ним заправок для компримированного газа, отметила вице-президент «Роснефти», поскольку не регулируется доступ к ГТС независимых производителей газа, которые планируют строить автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Издание отмечает, что «Роснефть» в 2016 году планировала к 2020 году построить 60 газовых заправок, а впоследствии довести их число до 300. При этом крупнейшая сеть газозаправочных станций в стране принадлежит «Газпрому» — 335, что составляет 70% газозаправочных станций в России.