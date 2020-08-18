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«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Газовые заправки должны иметь приоритетный доступ к газотранспортной системе «Газпрома», считают в «Роснефти». Его отсутствие сдерживает развитие сети газозаправочных станций
Роснефть ROSN ₽393,5 +1,01% Купить
Газпром GAZP ₽191,5 +0,54% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из которых в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с копией письма, которое вице-президент «Роснефти» Елена Завалеева направила 6 августа главе департамента промышленности правительства Кириллу Лысогорскому.

В письме говорится, что сейчас «Роснефть» располагает 13 газовыми заправками и расширению их сети мешает отсутствие в законодательстве приоритетного доступа газозаправочных станций к подключению к ГТС «Газпрома». Завалеева указала также, что сейчас нет единого прозрачного порядка рассмотрения заявок на подключение, «исчерпывающего перечня оснований для отказа в предоставлении доступа» к ГТС.

Как указано на сайте «Роснефти», компания использует на своих газовых заправках технологию компримированного природного газа — это сжатый метан, используемый в качестве моторного топлива. Компримированный природный газ (КПГ) производят на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), где сырье осушается, сжимается в компрессоре и подается в бак автомобиля под давлением 200 атмосфер. Чаще всего КПГ использую на легкой и средней технике.

Другая технология для автомобилей на газе использует сжиженный природный газ, который был охлажден до состояния криогенной жидкости. В этом случае используется пропан-бутановая смесь. Как считают в «Газпроме», благодаря тому, что СПГ имеет высокий показатель энергоемкости, его эффективно применять в двигателях большого объема с высоким потреблением топлива. В качестве наиболее перспективных сегментов применения СПГ рассматривается магистральный, железнодорожный, водный транспорт, карьерная и сельскохозяйственная техника.

Развитие газораспределительных сетей осуществляется сейчас без учета необходимости подключения к ним заправок для компримированного газа, отметила вице-президент «Роснефти», поскольку не регулируется доступ к ГТС независимых производителей газа, которые планируют строить автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Издание отмечает, что «Роснефть» в 2016 году планировала к 2020 году построить 60 газовых заправок, а впоследствии довести их число до 300. При этом крупнейшая сеть газозаправочных станций в стране принадлежит «Газпрому» — 335, что составляет 70% газозаправочных станций в России.

Есть и и другие препятствия, которые назвала в своем письме Завалеева. Количество автомобилей, использующих газ в качестве топлива, пока еще недостаточно для окупаемости заправок, не хватает также сервисных центров для переоборудования машин, а также компрессоров отечественного производства для сжатия газа. «Роснефть» предложила правительству предоставить льготы и субсидии для расширения использования газа в качестве топлива, а также стимулировать производителей и собственников транспортных средств переходить на газ.

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Бизнес
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

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Как ранее писал РБК, министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта). Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

Представитель Борисова сказал РБК, что правительство поддержало предложение министра. Переход на использование газомоторного топлива (компримированный природный газ, КПГ) может быстро и значительно, на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель, пояснил Новак. В его письме речь шла про малый и средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, для которых эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции.
 

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Людмила Подобедова
Теги: газ, автозаправки, Роснефть, Газпром
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