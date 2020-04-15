Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Московском регионе вводят цифровые пропуска, США прекратили финансирование ВОЗ, проблемы с просроченными паспортами, недостатки удаленки; главные новости — в обзоре РБК

В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков

С 15 апреля передвигаться по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте можно будет только с цифровым пропуском. Для передвижения пешком (в магазин, аптеку и т.д.) пропуск пока не нужен.

Получить пропуск в Москве можно через портал mos.ru, с помощью СМС на номер 7377 или позвонив на номер +7 (495) 777-77-77. Жителям Подмосковья придется скачать мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Пропуск представляет из себя набор букв и цифр. Этот код надо будет сохранить и взять с собой. Полиция обещает активно проверять его наличие, а за отсутствие — штрафовать.

При передвижении на автомобиле пропуск должен быть не только у водителя, но и у каждого пассажира. То же касается поездок на такси.



У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Карантинные меры не позволяют россиянам с просроченными паспортами заменить их. Из-за этого они столкнулись с проблемами при обслуживании в банках, где паспорт требуют при большинстве операций.