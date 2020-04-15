Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 14 апр, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 14 апр, 12:26
На Украине допустили возможность ракетного удара по России Политика, 07:52 Россияне вылетели из Нью-Йорка возвратным рейсом «Аэрофлота» Общество, 07:47 Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса Общество, 07:45 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:40 Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса Экономика, 07:30 Роспотребнадзор посоветовал школьникам сократить использование гаджетов Общество, 07:26 Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке Финансы, 07:00 Почему банки ужесточают требования к первоначальному взносу по ипотеке Pro, 07:00 На северо-востоке Китая в ДТП погибли 11 человек Общество, 06:56 Богатейший человек мира увеличил свое состояние за день на $6,4 млрд Бизнес, 06:54 Ученые из Канады обнаружили блокирующий коронавирус препарат Общество, 06:33 В США за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом Общество, 06:02 Россияне назвали главные недостатки удаленной работы Бизнес, 06:00 СМИ узнали об отмене запуска ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Технологии и медиа, 05:32
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Московском регионе вводят цифровые пропуска, США прекратили финансирование ВОЗ, проблемы с просроченными паспортами, недостатки удаленки; главные новости — в обзоре РБК

В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков

С 15 апреля передвигаться по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте можно будет только с цифровым пропуском. Для передвижения пешком (в магазин, аптеку и т.д.) пропуск пока не нужен.

  • Получить пропуск в Москве можно через портал mos.ru, с помощью СМС на номер 7377 или позвонив на номер +7 (495) 777-77-77. Жителям Подмосковья придется скачать мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».
  • Пропуск представляет из себя набор букв и цифр. Этот код надо будет сохранить и взять с собой. Полиция обещает активно проверять его наличие, а за отсутствие — штрафовать.
  • При передвижении на автомобиле пропуск должен быть не только у водителя, но и у каждого пассажира. То же касается поездок на такси.


У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Карантинные меры не позволяют россиянам с просроченными паспортами заменить их. Из-за этого они столкнулись с проблемами при обслуживании в банках, где паспорт требуют при большинстве операций.

  • Президент Владимир Путин еще 8 апреля поручил автоматически на три месяца продлить срок годности паспортов. Однако ни законов, ни решений правительства, ни указаний ЦБ по этому поводу пока нет.
  • В этой связи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов обратилась в Банк России с просьбой разрешить банкам до 1 июля обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
  • Сами банки не могут без соответствующих распоряжений изменить механизм обслуживания клиентов с просроченными паспортами. Ряд организаций придумали как временно выйти из положения и разрешили таким клиентам предъявлять загранпаспорт.


Россияне назвали главные недостатки удаленной работы

Опрос компании Ipsos показал, что только 22% работающих удаленно россиян устраивают условия самоизоляции. Исследование проводилось 6-8 апреля. Неделей ранее удаленная работа устраивала еще меньше опрошенных — 16%.

  • Недостатки в удаленной работе видят 78% респондентов. Треть призналась, что дома им тяжело сосредоточиться, как следствие падает их эффективность. Столько же человек не могут разграничить личную жизнь и работу.
  • Среди других причин — плохо оборудованное рабочее место; не хватает личного общения с коллегами и клиентами; удаленная работа приводит к лишнему весу.
  • В качестве преимуществ такой работы большинство называют экономию времени и денег: не приходится тратиться на дорогу, кофе и еду в офисе. Многим нравится гибкий график, возможность просыпаться позже и наличие времени на домашние дела.


Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ

Вашингтон временно прекращает вносить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по мнению президента США Дональда Трампа, «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность».

  • С начала пандемии на территории США выявлено более 600 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерли — более 25 тыс. человек.
  • По мнению Трампа, ВОЗ сделала мало для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае.
  • При этом он напомнил, что ежегодно США вносили в бюджет организации от $400 до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн. Теперь Вашингтон намерен добиваться реформирования ВОЗ.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter