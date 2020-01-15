Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В Ираке по базе США нанесли ракетный удар
Американская военная база Эт-Таджи, которую находится к северу от Багдада, попала под обстрел. По данным местных СМИ, всего было выпущено пять ракет.
- Иракские военные сообщили, что обстрел вели из систем залпового огня. Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.
- В результате атаки никто из военных не пострадал, заявил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.
- Обстрел произошел через несколько дней после обострения отношений США с Ираном. 8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил около десяти баллистических ракет по другой американской базе в Ираке. Так Тегеран отреагировал на убийство американцами командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
В России необходимо создать институт частных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса. Такая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов для ФССП, подготовленном Минфином.