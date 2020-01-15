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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Обстрел американской базы в Ираке, Минфин одобрил появление частных приставов, видео попадания двух ракет в украинский самолет, отмена первой льготы по налогу на добычу нефти; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Staff Sgt. Desmond Cassell / Reuters

В Ираке по базе США нанесли ракетный удар

Американская военная база Эт-Таджи, которую находится к северу от Багдада, попала под обстрел. По данным местных СМИ, всего было выпущено пять ракет.

  • Иракские военные сообщили, что обстрел вели из систем залпового огня. Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.
  • В результате атаки никто из военных не пострадал, заявил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.
  • Обстрел произошел через несколько дней после обострения отношений США с Ираном. 8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил около десяти баллистических ракет по другой американской базе в Ираке. Так Тегеран отреагировал на убийство американцами командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

В России необходимо создать институт частных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса. Такая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов для ФССП, подготовленном Минфином.

  • Предполагается постепенное внедрение этого института. На первом этапе частные приставы займутся взысканиями только в пользу юрлиц, а ФССП продолжит заниматься долгами в пользу госорганов и физических лиц.
  • Необходимость в частниках объясняется перегруженностью работы ФССП. Нагрузка растет как из-за большого количества производств, так и сложных процедур обязательного документооборота. По информации ФССП, фактическая нагрузка на сотрудников в 13,8 раза превышает норму, определенную Минтрудом и Минюстом.
  • Опрошенные РБК эксперты указали на рисках внедрения нового института. Среди них — неэффективность, безответственность и коррупция. Частные приставы могут, по сути, стать коллекторами, наделенными властными полномочиями, считает руководитель департамента контроля качества юридической службы «Амулекс» Нурида Ибрагимова. Оптимальное решение она видит в повышении престижа профессии и зарплат сотрудников ФССП.

NYT показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

The New York Times (NYT) опубликовала видеозапись, на которой, предположительно, зафиксирован момент попадания ракет по самолету «Международных авиалинии Украины» (МАУ).

  • Видео было снято камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидкане (находится в пригороде Тегерана). На кадрах видно, как по самолету сперва выпустили одну ракету, а через полминуты в лайнер попала вторая ракета. После этого Boeing продержался в воздухе еще около минуты, после чего загорелся и начал резко падать.
  • Украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Власти Ирана признали, что причиной катастрофы стала непредумышленная ракетная атака: оператор системы ПВО принял самолет за крылатую ракету.

Правительство поручило отменить первую льготу по налогу на добычу нефти

Пониженная ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, которые за свой счет осуществляют поиск и разведку разрабатываемых ими месторождений, будет отменена. Правительство поручило Минфину внести необходимые поправки до 1 апреля.

  • Льгота по НДПИ с понижающим коэффициентом 0,7 появилась в 2002 году. Сегодня она уже не создает стимулов для поиска и разведки новых месторождений, говорят в Минфине. «Цель предоставления льготы уже достигнута, сейчас целесообразно ее отменить», — сказал РБК представитель министерства.
  • В 2018 году льгота была предоставлена всего для 11 участков (лицензий), с ее помощью было добыто только 509 тыс. т нефти (0,1% добычи в России). При этом объем выпадающих доходов бюджета превысил 1 млрд руб. Сейчас этой преференцией пользуются лишь три налогоплательщика (их названия не раскрываются).
  • Эксперты отмечают, что отмена действующей льготы в нефтяной сфере — это прецедент. И хотя это чувствительный, но не самый острый вопрос для бизнеса. «Норма действительно в какой-то мере устарела — появление этой льготы было частью реформы налогообложения еще 2001–2002 годов. В условиях новой реформы отказ от подобных норм вполне ожидаем», — сказал заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Автор: Сергей Витько
Теги: обстрел, Ирак, самолет, видео, налог на добычу полезных ископаемых, приставы
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