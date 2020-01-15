Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Обстрел американской базы в Ираке, Минфин одобрил появление частных приставов, видео попадания двух ракет в украинский самолет, отмена первой льготы по налогу на добычу нефти; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Staff Sgt. Desmond Cassell / Reuters

В Ираке по базе США нанесли ракетный удар

Американская военная база Эт-Таджи, которую находится к северу от Багдада, попала под обстрел. По данным местных СМИ, всего было выпущено пять ракет.

Иракские военные сообщили, что обстрел вели из систем залпового огня. Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.

В результате атаки никто из военных не пострадал, заявил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.

Обстрел произошел через несколько дней после обострения отношений США с Ираном. 8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил около десяти баллистических ракет по другой американской базе в Ираке. Так Тегеран отреагировал на убийство американцами командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

В России необходимо создать институт частных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса. Такая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов для ФССП, подготовленном Минфином.