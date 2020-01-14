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Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых кредитах, Кудрин назвал объемы воровства из бюджета, российских хакеров обвинили в атаке на Burisma, Канада упрекнула США за убийство Сулеймани; главные новости — в обзоре РБК
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков


Предупреждения ЦБ о рисках перегрева на рынке потребительского кредитования достигли сознания российских банкиров. В 2019 году они стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах, одобрив лишь 36,9% от общего числа кредитных заявок (в 2018-м — 41%). Такие выводы следуют из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Тенденцию подтверждают и другие бюро.

  • Осторожность банков объясняется скромным ростом доходов населения, а также действиями ЦБ: с 1 октября 2019 года регулятор начал требовать от банков рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. руб. Чем выше ПДН клиента, тем больше капитала на выдачу такого кредита требуется.
  • После введения ПДН нагрузка на организации заметно выросла, указывают аналитики. Именно в конце года было зафиксировано самое высокое число отказов заемщикам. Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года. Правда, минимум 2015 года еще не достигнут, отмечают в БКИ «Эквифакс».
  • В рейтинговом агентстве НКР уверены, что уровень одобрения кредитных заявок будет снижаться и дальше. Банки продолжат ужесточать условия отбора заемщиков на фоне снижения кредитных ставок в течение всего 2020 года, согласны в Moody’s.


Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил «РИА Новости», что аудиторы в прошлом году выявили финансовые нарушения на 804 млрд руб.

  • Треть из этой суммы приходится на нарушения правил бухучета. Они исправляются по ходу проверок. Еще одна треть — нарушения процедур закупок. «По уголовным делам — это от силы до 2-3 млрд руб. в год, как правило, даже меньше», — сказал он, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег в стране.
  • В Счетной палате планируют к середине 2020 года построить новую модель управления: перейти от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, сообщил Кудрин.
  • Летом 2018 года он объяснял воровство бюджетных средств отсутствием общественных и государственных институтов контроля. По его мнению, борьбе с коррупцией содействуют свобода слова, политическая конкуренция и реальная подотчетность органов власти избирателям.

Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела»

Эксперты Area 1 Security зафиксировали атаки российских хакеров на серверы украинской газовой компании Burisma, которая стала широко известна в контексте «украинского скандала» в США.

  • Дональд Трамп упомянул эту компанию в разговоре с украинским президентом 25 июля 2019 года. Американский лидер попросил Владимира Зеленского возобновить расследование против Хантера Байдена (сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена), который некогда состоял в правлении Burisma. Разговор впоследствии стал поводом для начала процедуры импичмента Трампу.
  • Американские специалисты по кибербезопасности выявили, что атаки на Burisma начались в начале ноября, пишет The New York Times. Предполагается, что хакеры искали потенциально компрометирующие материалы о Байдене.
  • По словам экспертов из Area 1, тактика хакеров поразительно похожа на взлом серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году. Вину за взлом специалисты возложили на Главное управление Генерального штаба России и частных хакеров, известных как Fancy Bear.

Канада упрекнула США за убийство Сулеймани без уведомления союзников

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетовал, что действия США привели к эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в конечном счете — к гибели украинского Boeing, на борту которого находились 57 канадцев.

  • «США принимают свои решения. Мы пытаемся работать как международное сообщество над серьезными проблемами. Но иногда страны предпринимают действия, не информируя своих союзников», — сказал Трюдо (цитата по Reuters). Он добавил, что жертвы крушения лайнера были бы живы, если бы не эскалация напряженности в регионе.
  • Авиакатастрофа самолета «Международных авиалиний Украины» произошла после того, как Вашингтон 3 января нанес удар близ аэропорта Багдада, убив влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по авиабазе США в Ираке и готовился к ответной атаке. Украинский лайнер, на борту которого было 176 человек, был сбит в результате запуска ракет иранскими военными, которые по ошибке приняли самолет за американскую ракету.
Автор: Сергей Витько
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