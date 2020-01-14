Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых кредитах, Кудрин назвал объемы воровства из бюджета, российских хакеров обвинили в атаке на Burisma, Канада упрекнула США за убийство Сулеймани; главные новости — в обзоре РБК

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков



Предупреждения ЦБ о рисках перегрева на рынке потребительского кредитования достигли сознания российских банкиров. В 2019 году они стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах, одобрив лишь 36,9% от общего числа кредитных заявок (в 2018-м — 41%). Такие выводы следуют из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Тенденцию подтверждают и другие бюро.

Осторожность банков объясняется скромным ростом доходов населения, а также действиями ЦБ: с 1 октября 2019 года регулятор начал требовать от банков рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. руб. Чем выше ПДН клиента, тем больше капитала на выдачу такого кредита требуется.

После введения ПДН нагрузка на организации заметно выросла, указывают аналитики. Именно в конце года было зафиксировано самое высокое число отказов заемщикам. Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года. Правда, минимум 2015 года еще не достигнут, отмечают в БКИ «Эквифакс».

В рейтинговом агентстве НКР уверены, что уровень одобрения кредитных заявок будет снижаться и дальше. Банки продолжат ужесточать условия отбора заемщиков на фоне снижения кредитных ставок в течение всего 2020 года, согласны в Moody’s.



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