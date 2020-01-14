Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела»

Речь идет об украинской газовой компании, в правлении которой состоял сын вице-президента США Джозефа Байдена. Американские эксперты по кибербезопасности полагают, что Россия искала там компромат на Байдена

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские хакеры атаковали серверы украинской газовой компании Burisma, которая широко обсуждалась в контексте «украинского скандала» в США и запущенной на этом фоне процедуре импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов американской компании по кибербезопасности Area 1 Security.

Попытки взлома Burisma, в правлении которой состоял Хантер Байден (сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена), начались в начале ноября, когда в СМИ освещались тема Байдена, Украины и импичмента Трампу, пишет издание.

Остается неясным, что именно искали хакеры, и удалось ли им что-то найти. Но эксперты говорят, что сроки и масштабы атак говорят в пользу того, что хакеры могли искать потенциально компрометирующие материалы о Байдене.

Тактика российских хакеров, по словам экспертов из Area 1, поразительно похожа на взлом серверов Национального комитета Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, ответственность за который американские спецслужбы также возлагают на Россию. Тогда, как и сейчас, российские хакеры использовали так называемые фишинговые электронные письма, которые, по всей видимости, были предназначены для кражи имен пользователей и паролей.

Как пишет издание, эксперты полагают, что взлом осуществило Главное управление Генерального штаба России и частные хакеры, известные как «Fancy Bear».