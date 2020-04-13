Что случилось за день. Главные новости РБК

Кудрин предсказал троекратный рост безработицы, иностранцам предложили ограниченно разрешить въезд в Россию, сбои при введении системы пропусков в Москве, сокращение доходов россиян — главные новости в обзоре РБК

Введение системы пропусков в Москве не обошлось без сбоев

В понедельник, 13 апреля, столичные власти начали оформлять электронные пропуска для передвижения по городу. На старте им пришлось столкнуться с рядом проблем: почти никто не смог правильно оформить заявку по СМС, а на портал мэрии по выдаче пропусков произошла бот-атака.

Около 90% СМС-заявок, уже поданных на получение цифрового пропуска, содержали некорректный текст. Некоторые просто прислали СМС «Дайте мне пропуск», сообщили в департаменте информационных технологий.

Для получения документа на номер 7377 нужно отправить сообщение, указав в нем — в строгом соответствии с шаблоном — цель выхода из дома, номер паспорта и т.д.

Между тем, по данным оперативного штаба, утром в понедельник на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление пропусков, произошла бот-атака. Из-за этого возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском. В общей сложности, по данным мэрии на 18:00 мск, в Москве оформили более 1,8 млн цифровых пропусков.

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

В этом году число безработных в России может увеличиться в несколько раз, с 2,5 млн до 8 млн человек. Такой прогноз в интервью телеканалу РБК дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.