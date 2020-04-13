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Что случилось за день. Главные новости РБК

Кудрин предсказал троекратный рост безработицы, иностранцам предложили ограниченно разрешить въезд в Россию, сбои при введении системы пропусков в Москве, сокращение доходов россиян — главные новости в обзоре РБК

Введение системы пропусков в Москве не обошлось без сбоев

В понедельник, 13 апреля, столичные власти начали оформлять электронные пропуска для передвижения по городу. На старте им пришлось столкнуться с рядом проблем: почти никто не смог правильно оформить заявку по СМС, а на портал мэрии по выдаче пропусков произошла бот-атака.

  • Около 90% СМС-заявок, уже поданных на получение цифрового пропуска, содержали некорректный текст. Некоторые просто прислали СМС «Дайте мне пропуск», сообщили в департаменте информационных технологий.
  • Для получения документа на номер 7377 нужно отправить сообщение, указав в нем — в строгом соответствии с шаблоном — цель выхода из дома, номер паспорта и т.д.
  • Между тем, по данным оперативного штаба, утром в понедельник на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление пропусков, произошла бот-атака. Из-за этого возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском. В общей сложности, по данным мэрии на 18:00 мск, в Москве оформили более 1,8 млн цифровых пропусков.

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

В этом году число безработных в России может увеличиться в несколько раз, с 2,5 млн до 8 млн человек. Такой прогноз в интервью телеканалу РБК дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

  • Он отметил, что из-за кризиса спрос на некоторые виды услуг полностью исчез. Среди них — ресторанные услуги, развлечения и спорт. «Компании не знают, сколько придется так жить, вынуждены часть людей увольнять», — заметил он.
  • Во время кризиса 2008 года избежать роста безработицы помогла поддержка бизнеса со стороны властей. «Мы не избежали сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе компании, которые не всегда эффективны. В 2008–2009 годах мы не дали возможность умереть слабым», — отметил он.
  • Сейчас правительство зарезервировало на борьбу с кризисом 1,4 трлн руб., или около 1,3% ВВП. Кудрин ранее говорил РБК, что считает этот объем недостаточным. «Общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП», — утверждал он.

Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

Почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала пандемии. Опрос провели компания Online Market Intelligence (OMI) и Центр социального проектирования «Платформа».

  • Большинство среди опрошенных (68%) уже почувствовали экономические последствия кризиса. 29% работающих участников опроса отметили, что кризис существенно сказался на доходе их компании.
  • Бизнес по-разному реагирует на объявленные президентом нерабочие дни: 14% респондентов сообщили, что их отправили в неоплачиваемый отпуск; 13% перевели на неполный рабочий день; 8% потеряли работу.
  • Самые распространенные стратегии выживания в кризис — урезать расходы (на это готовы пойти 42% опрошенных), найти дополнительный заработок (40%). Почти каждый третий (28%) не знает, что делать. Подавляющее большинство (74%) уверены, что найти новую работу будет сложно.


РСПП предупредил о рисках из-за запрета для въезда иностранцев в Россию

Глава РСПП Александр Шохин попросил правительство, несмотря на карантинные меры, разрешить въезд в Россию ряду иностранных специалистов для реализации крупнейших инвестпроектов.

  • Ограничения на въезд для иностранцев действуют в России с 16 марта из-за ситуации с коронавирусом.
  • Шохин считает необходимым предусмотреть разработку механизма ускоренной выдачи исключительных разрешений на въезд для специалистов, личное присутствие которых требуется для возведения сложных технических объектов. Иначе появляется риск для реализации крупных инвестиционных проектов.
  • Правительство поручило МВД, Минтруду, Минэкономразвития и Роспотребнадзору рассмотреть эту возможность. В двух последних ведомствах идею Шохина уже поддержали.
Автор: Сергей Витько
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