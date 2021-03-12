Три банка без лицензий, власти ждут атаку на «Спутник V». Главное за день
ЦБ отозвал лицензии у трех банков
Банк России аннулировал лицензии на осуществление банковских операций, выданные ранее КБ «Альба Альянс», московскому Форбанку и банку «Современные стандарты бизнеса» (ССтБ).
- Форбанк и ССтБ лишились лицензий за нарушение законов о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также за непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино. У «Альба Альянса» лицензию отозвали по ходатайству самого банка: его владельцы решили добровольно ликвидировать организацию. По данным ЦБ, единственный владелец «Альба Альянса» — российский бизнесмен Дмитрий Пяткин. До 2005 года половину долей банка контролировали совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг и президент Access Industries Леонард Блаватник, продавшие затем свои паи. Регулятор отметил, что банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
«Информационная атака» на «Спутник V»
Запад готовит «информационную атаку» на российскую вакцину, в том числе с использованием инсценировок массовой гибели людей, сообщили государственные агентства «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле. Ранее Госдеп пообещал бороться с «российскими фейками» о западных вакцинах.