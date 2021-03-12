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Три банка без лицензий, власти ждут атаку на «Спутник V». Главное за день

Очередная порция чистки банковского сектора, Кремль предупредил об информационной атаке на «Спутник V», правила выдачи детских пособий ужесточили, Брюссель продлил санкции за Украину. Основные события — в обзоре РБК

ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Банк России аннулировал лицензии на осуществление банковских операций, выданные ранее КБ «Альба Альянс», московскому Форбанку и банку «Современные стандарты бизнеса» (ССтБ).

  • Форбанк и ССтБ лишились лицензий за нарушение законов о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также за непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино. У «Альба Альянса» лицензию отозвали по ходатайству самого банка: его владельцы решили добровольно ликвидировать организацию. По данным ЦБ, единственный владелец «Альба Альянса» — российский бизнесмен Дмитрий Пяткин. До 2005 года половину долей банка контролировали совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг и президент Access Industries Леонард Блаватник, продавшие затем свои паи. Регулятор отметил, что банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

«Информационная атака» на «Спутник V»

Запад готовит «информационную атаку» на российскую вакцину, в том числе с использованием инсценировок массовой гибели людей, сообщили государственные агентства «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле. Ранее Госдеп пообещал бороться с «российскими фейками» о западных вакцинах.

  • Собеседник агентств уточнил, что кампания будет проводиться «через подконтрольные неправительственные организации» — Агентство США по международному развитию, Фонд Дж. Сороса, Фонд Thomson Reuters, а также через медиаструктуры — Би-би-си, Reuters, «Интерньюс». Среди главных тезисов этой «информационной кампании» источник назвал сведения «о неэффективности и опасности вакцины». Целевой аудиторией информационной атаки станут в первую очередь европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину «Спутник V» для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

Изменения в выплате пособий на детей

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Министерство труда изменило правила выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от трех до семи лет. С апреля размер пособий малоимущим семьям в зависимости от их дохода может достичь 75 или 100%, а при назначении выплат учтут дома, машины и проценты от вкладов.

  • В документе определены обязательные виды дохода для взрослых членов семьи, а также объемы имущества и доходов от вкладов, которые не будут препятствовать назначению пособия. Кроме того, введено правило нулевого дохода, по которому родители смогут получить детские выплаты, если для отсутствия дохода на протяжении всего года были уважительные причины.

ЕС продлил санкции против России из-за ситуации на Украине

Сейчас в черном списке находятся 177 физических и 48 юридических лиц. Действие ограничений Брюссель продлил до 15 сентября.

  • Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, находящимся в черном списке. Среди россиян, оказавшихся в санкционном списке ЕС, — директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, экс-помощник президента Владислав Сурков, советник главы государства Сергей Глазьев, депутаты Сергей Железняк и Сергей Неверов, а также другие политики.
Автор
Владислав Гордеев
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