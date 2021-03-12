Три банка без лицензий, власти ждут атаку на «Спутник V». Главное за день

Собеседник агентств уточнил, что кампания будет проводиться «через подконтрольные неправительственные организации» — Агентство США по международному развитию, Фонд Дж. Сороса, Фонд Thomson Reuters, а также через медиаструктуры — Би-би-си, Reuters, «Интерньюс». Среди главных тезисов этой «информационной кампании» источник назвал сведения «о неэффективности и опасности вакцины». Целевой аудиторией информационной атаки станут в первую очередь европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину «Спутник V» для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

Изменения в выплате пособий на детей

Министерство труда изменило правила выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от трех до семи лет. С апреля размер пособий малоимущим семьям в зависимости от их дохода может достичь 75 или 100%, а при назначении выплат учтут дома, машины и проценты от вкладов.

В документе определены обязательные виды дохода для взрослых членов семьи, а также объемы имущества и доходов от вкладов, которые не будут препятствовать назначению пособия. Кроме того, введено правило нулевого дохода, по которому родители смогут получить детские выплаты, если для отсутствия дохода на протяжении всего года были уважительные причины.

ЕС продлил санкции против России из-за ситуации на Украине

Сейчас в черном списке находятся 177 физических и 48 юридических лиц. Действие ограничений Брюссель продлил до 15 сентября.