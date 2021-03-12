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Ротации в Совфеде, конкурент «Спутника V» в СНГ. Главное за ночь

Ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась впервые с 2003 года, в Совфеде готовится ротация, Alibaba заплатит рекордный штраф, как проходит вакцинация в СНГ — главные новости в обзоре РБК

Ожидаемая продолжительности жизни россиян снизилась

По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые за 17 лет и опустилась до 71,1 года, следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития.

  • Ожидаемая продолжительность жизни за определенный год — это модельный показатель, который зависит от уровня смертности в стране, аккумулируя в себе уровни смертности всех возрастных групп. На его снижение после 2020 года оказала влияние статистика избыточной смертности на фоне пандемии. Еще полгода назад власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024-м до 75,2 года. Теперь с учетом пандемии показатели скорректированы: в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.
  • Есть в плане правительства и данные о прогнозируемой численности населения. По этому прогнозу, в 2021 году убыль населения продолжится и составит 522,1 тыс. человек, в 2022-м — 451,5 тыс., в 2023-м — 344,6 тыс., в 2024-м — 270,6 тыс. человек. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 2,2 млн человек.

Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года
Экономика
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Экс-премьер СССР покинет Совет Федерации

Осенью в Совете Федерации произойдет ежегодная ротация, его могут покинуть как минимум три сенатора, рассказали РБК два близких к Федеральному собранию источника. В частности, может уйти 91-летний Николай Рыжков (в 1985–1991 годах председатель Совета министров СССР), сенатор от исполнительной власти Белгородской области.

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  • Кроме того, Совфед могут покинуть представитель законодательной ветви Алтайского края 61-летний Сергей Белоусов, заместитель председателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также член комитета по экономической политике 66-летний Юрий Важенин (представляет законодательную власть Ханты-Мансийского автономного округа).
  • Место Белоусова в Совете Федерации может занять депутат Госдумы от «Единой России», экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов. Сейчас он возглавляет думский комитет по обороне. Окончательное решение о переходе Шаманова в Совфед еще не принято.

Детали осенней ротации в Совете Федерации — в материале РБК.

Бывший премьер СССР уйдет из Совета Федерации
Политика
Николай Рыжков

Рекордный штраф для Alibaba

Проблемы с властями Китая у компании Джека Ма продолжаются. По данным The Wall Street Journal (WSJ), антимонопольные органы КНР изучают возможность оштрафовать гиганта онлайн-ретейла Alibaba на рекордную в истории страны сумму.

  • Расследование антимонопольных органов началось еще в декабре. Регуляторы изучают политику «принудительной эксклюзивности» компании, в частности требование Alibaba к партнерам не работать с ее конкурентами. Есть и неофициальная версия конфликта: власти Китая планируют «обуздать» Ма, построившего бизнес-империю в коммунистической стране.
  • Точную сумму возможного штрафа источники WSJ не называют, но речь идет о сумме, превышающей прежний рекорд — $975 млн: именно такой штраф в 2015 году заплатила американская компания Qualcomm, которую власти КНР обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.

Как идет вакцинация у соседей России

Самыми популярными вакцинами в СНГ стали российский «Спутник V» и препарат англо-шведской AstraZeneca. РБК изучил, как и на каких основаниях страны постсоветского пространства получают российскую вакцину и как на процесс вакцинации влияют политические факторы.

«Спутник V» и AstraZeneca стали самыми популярными вакцинами в СНГ
Политика
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

За чем следить сегодня:

  • В России пройдет открытый аукцион по продаже имущества Антипинского НПЗ.
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости пандемия продолжительность жизни Совет Федерации парламент Alibaba Спутник V
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