Ротации в Совфеде, конкурент «Спутника V» в СНГ. Главное за ночь

Ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась впервые с 2003 года, в Совфеде готовится ротация, Alibaba заплатит рекордный штраф, как проходит вакцинация в СНГ — главные новости в обзоре РБК

Ожидаемая продолжительности жизни россиян снизилась

По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые за 17 лет и опустилась до 71,1 года, следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития.