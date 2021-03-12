Ротации в Совфеде, конкурент «Спутника V» в СНГ. Главное за ночь
Ожидаемая продолжительности жизни россиян снизилась
По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые за 17 лет и опустилась до 71,1 года, следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития.
- Ожидаемая продолжительность жизни за определенный год — это модельный показатель, который зависит от уровня смертности в стране, аккумулируя в себе уровни смертности всех возрастных групп. На его снижение после 2020 года оказала влияние статистика избыточной смертности на фоне пандемии. Еще полгода назад власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024-м до 75,2 года. Теперь с учетом пандемии показатели скорректированы: в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.
- Есть в плане правительства и данные о прогнозируемой численности населения. По этому прогнозу, в 2021 году убыль населения продолжится и составит 522,1 тыс. человек, в 2022-м — 451,5 тыс., в 2023-м — 344,6 тыс., в 2024-м — 270,6 тыс. человек. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 2,2 млн человек.