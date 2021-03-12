WSJ узнала о планах Китая оштрафовать Alibaba на рекордную сумму

Антимонопольные органы Китая изучают возможность оштрафовать гиганта онлайн-ретейла Alibaba на рекордную в истории страны сумму, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, она превысит $975 млн — именно такой штраф в 2015 году заплатила американская компания Qualcomm, которую власти КНР обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.

По данным газеты, от Alibaba также потребуют отказаться от практики «выбирай одно из двух», в соответствии с которой, по мнению регуляторов, компания ограничивала определенных поставщиков, которые продавали товары не только на Alibaba, но и конкурирующих платформах.

Кроме того, регулирующие органы могут потребовать от Alibaba избавиться от некоторых активов, не связанных с ее основным бизнесом в области розничной онлайн-торговли. После того, как регуляторы окончательно определятся с мерами, их должно одобрить руководство Китая.

Представители Alibaba и Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) от комментариев отказались.

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