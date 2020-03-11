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Что случилось за день. Главные новости РБК

Беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом на Украине, экосбор может привести к удорожанию электроники, Путин успокоил инвесторов, Минобороны отменило крупную конференцию; главные новости — в обзоре РБК

На Украине запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Несмотря на то, что на Украине на данный момент зафиксирован всего лишь один случай заражения коронавирусной инфекцией, власти уже объявили о масштабных мерах по борьбе с распространением заболевания.

  • В стране будет запрещено проведение массовых мероприятий, численностью более 200 человек. На какой срок — не уточняется. При этом спортивные соревнования будут проходить без зрителей.
  • Также вводится трехнедельный карантин в учебных заведениях. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дети в это время в сады и школы ходить не будут.
  • Среди других мер: закупка средств индивидуальной защиты на 100 млн грн (около 278 млн руб.), установка в аэропорту Борисполь инфракрасного оборудования для обследования пассажиров.


Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Введение обязательного экологического сбора вместо механизма самостоятельной утилизации продукции приведет к росту цен на 22%. Так производители и импортеры электроники, напитков и шин оценили последствия новой инициативы Минприроды. Свое письмо они направили вице-премьеру Виктории Абрамченко.

  • Речь идет о новой Концепции расширенной ответственности производителя (РОП). В ней, указали руководители ассоциаций, предлагается ввести безальтернативную обязанность производителей по уплате экологического сбора.
  • По их мнению, в концепции отсутствуют конкретные меры — сколько и каких именно отходов, кем и где будет проводиться утилизация на средства экосбора, которые начнут собираться с 2021 года.
  • За несколько лет производители вложили в инфраструктуру по сбору и утилизации шин сотни миллионов рублей. Введение обязательного экосбора, по их мнению, «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах», поскольку производитель просто включит экосбор в стоимость товара.
  • Авторы письма предлагают сохранить возможность самостоятельной утилизации товаров и упаковки производителями, а норматив утилизации повышать постепенно (а не сразу на 100%, как предлагает Минприроды).

Путин предложил подготовить экономику к «серьезной конкурентной борьбе»

Президент Владимир Путин пообщался с инвесторами в Ново-Огарево. На встрече присутствовали управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов, основатель RTR-Global Леонид Богуславский, основатель и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож и другие.

  • Президент заверил участников встречи, что российская экономика достойно пройдет турбулентный период, ее ключевые отрасли выйдут из него окрепшими и готовыми к «очень серьезной конкурентной борьбе». Минимизировать негативные явления должны правительство и Центробанк.
  • Инвесторам президент пообещал, что государство будет создавать для них необходимые условия, «в том числе избавляя их от излишнего давления административных и правоохранительных структур».
  • Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заверил президента, что, несмотря на внешнюю турбулентность, инвесторы будут вкладываться в Россию. «В России уровень долга очень низкий, макроэкономическая политика крайне стабильна, инвесторы подтверждают желание инвестировать», — пояснил он.

Минобороны отменило конференцию по безопасности с участием 115 стран

Минобороны не будет проводить в этом году Московскую конференцию по международной безопасности, на которую должны были прибыть делегаты из 115 стран. Причина — распространение коронавирусной инфекции.

  • Ежегодный форум должен был стать девятым по счету, его проведение было запланировано на 22–23 апреля. В предыдущие годы мероприятие проводилось в гостинице «Украина» в Москве, традиционно его открывал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
  • На мероприятие планировал приехать генсек ОБСЕ Томас Гремингер. Участники должны были обсудить наиболее острые проблемы поддержания стабильности и безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке.
  • Ранее власти Москвы из-за коронавируса запретили до 10 апреля проводить массовые мероприятия с участием более 5 тыс. человек.
Автор: Сергей Витько
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