Что случилось за день. Главные новости РБК

Беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом на Украине, экосбор может привести к удорожанию электроники, Путин успокоил инвесторов, Минобороны отменило крупную конференцию; главные новости — в обзоре РБК

На Украине запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Несмотря на то, что на Украине на данный момент зафиксирован всего лишь один случай заражения коронавирусной инфекцией, власти уже объявили о масштабных мерах по борьбе с распространением заболевания.

В стране будет запрещено проведение массовых мероприятий, численностью более 200 человек. На какой срок — не уточняется. При этом спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

Также вводится трехнедельный карантин в учебных заведениях. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дети в это время в сады и школы ходить не будут.

Среди других мер: закупка средств индивидуальной защиты на 100 млн грн (около 278 млн руб.), установка в аэропорту Борисполь инфракрасного оборудования для обследования пассажиров.



Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Введение обязательного экологического сбора вместо механизма самостоятельной утилизации продукции приведет к росту цен на 22%. Так производители и импортеры электроники, напитков и шин оценили последствия новой инициативы Минприроды. Свое письмо они направили вице-премьеру Виктории Абрамченко.