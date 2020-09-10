Что случилось за день. Главные новости РБК

- Базовый сценарий исходит из сравнительно активного восстановления потребительского спроса, бюджетной консолидации, а также умеренных последствий от пандемии. По этому сценарию в 2021 году темпы восстановительного роста ВВП ожидаются в диапазоне 3,5–4,5%, а в 2022 году — 2,5–3,5%. При этом среднегодовая цена нефти Urals в 2020 году ожидается на уровне $38 за баррель. В 2021 году российская нефть будет стоить уже $40, на 2022 год прогноз — на уровне $45.
- Дезинфляционный сценарий предполагает значительно более медленное восстановление спроса. Это может произойти в случае продолжения пандемии с сохранением ограничительных мер. Цена на нефть в этом сценарии снизится до $35 за баррель в 2021 году и восстановится до $50 за баррель уже за горизонтом 2023 года. После спада на 4,5–5,5% в 2020 году восстановительный рост российского ВВП в 2021 году составит всего 1,5–2,5%, а в 2022 году он ускорится до 2–3%. В итоге экономика сможет вернуться на уровень докризисного первого квартала 2020 года только в начале 2023 года.
- Наиболее негативный сценарий совмещает в себе слабое восстановление спроса и значительное падение потенциала российской экономики. Цена на нефть упадет до $25 за баррель и будет медленно восстанавливаться до $35 за баррель к концу 2023 года. В 2021 году ВВП сможет вырасти максимум на 1%, в 2022–2023 годах потолок роста экономики составит 2–2,5%. В итоге докризисный уровень первого квартала 2020 года не будет достигнут до конца 2023 года.
- Банк России принял решение расширить свой макроэкономический прогноз — он будет публиковать траекторию ключевой ставки. До этого регулятор опасался, что рынок будет воспринимать ее как обязательство, а не как прогноз.
Глава Альфа-банка рассказал о влиянии кризиса на бизнес
Главный управляющий директор Альфа-банка, член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Владимир Верхошинский в интервью РБК рассказал о влиянии кризиса на бизнес и граждан, рисках фондового рынка и спросе на наличные в кризис.
- О влиянии кризиса на бизнес и граждан. По мнению Верхошинского, средний бизнес сильнее крупных корпораций пострадал из-за пандемии. Поэтому Альфа-банк не провел ни одной масштабной реструктуризации кредитов для крупного бизнеса. А вот доля розничных заемщиков, которые просрочили выплаты по кредитам, выросла, но не критично: после кредитных каникул она составляет около 12% по сравнению с 6% до кризиса.
- О потрясениях на фондовом рынке. Депозиты, как считает глава Альфа-банка, не умрут как продукт на фоне низких ставок, однако приток населения на фондовый рынок может обернуться «потрясениями». «Поскольку он связан с более высокими рисками, которые население не умеет оценивать, в ближайшие два-три года его могут ждать несколько потрясений», — сказал Верхошинский.
- О спросе россиян на наличные в ходе кризиса. По мнению Верхошинского, клиенты не предъявляли повышенный спрос на валюту в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса. «Я думаю, это связано во многом со взрослением, с финансовой грамотностью населения в том числе», — добавил глава Альфа-банка.
Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения
Телеканалы и сервисы, через которые можно смотреть видео в интернете, должны иметь схожие принципы регулирования, считают вещатели. Причина — зрители все чаще смотрят видеоконтент в сервисах формата YouTube или «ВКонтакте».
- Авторы документа объясняют необходимость регулирования тем, что молодежь и люди среднего возраста все чаще для получения медиаконтента используют интерактивную цифровую среду. Но доля российских медиахолдингов на рынке распространения аудио- и видеоконтента в интернете составляет менее 10%. Основные интернет-платформы контролируются иностранными лицами.
- Поэтому авторы концепции предложили законодательно обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов; создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, которая позволит собирать и анализировать информацию о контенте в интернете; законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества и др.
- Ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям Дмитрий Липин считает, что законодательное регулирование деятельности зарубежных интернет-гигантов — давняя проблема, и на сегодняшний день так и не найдено решение, обеспечивающее полное соблюдение иностранными компаниями российского законодательства.
Разработчик «Новичка» объяснил данные об улучшении состояния Навального
По словам Владимира Углева, Алексея Навального спасло то, что командир самолета принял решение совершить экстренную посадку и в организм политика не успело проникнуть достаточное количество яда.
- Углев, принимавший участие в разработке «Новичка», отметил, что отсутствие пострадавших среди окружавших Навального людей говорит о том, что политик был отравлен контактным путем, яд был нанесен на его одежду или обувь, а с них мало-помалу проникал в организм. В результате Навальный получил примерно такую дозу «Новичка», что и отравленная в 2018 году в Великобритании Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реакция властей западных стран на ситуацию с политиком Алексеем Навальным напоминает инциденты с отравлением Скрипалей в Солсбери и крушением Boeing 777 на Украине. Берлин требует провести расследования от России, а в то же время заявляет, что запрос Генпрокуратуры передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего здесь сделать не может. А в истории вокруг трагедии малайзийского Boeing в 2014-м Нидерланды регулярно обвиняли Россию в отказе сотрудничать. При этом голландская сторона игнорировала «многократные усилия» российских официальных структур по предоставлению информации.