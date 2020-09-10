Что случилось за день. Главные новости РБК

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США ввели санкции против депутата Рады

Депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также троих граждан России в Вашингтоне считают причастными к попыткам повлиять на выборы в США.

В Минфине США пояснили, что Деркач на протяжении многих лет был «активным российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами.

Также под санкции попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц. Их в Вашингтоне называют сотрудниками петербургского «Агентства интернет-исследований». По данным ведомства, они поддерживали криптовалютные счета агентства. Власти США считают его причастным к вмешательству в президентские выборы 2016 года.

ЦБ допустил восстановление экономики только к 2024 году

ЦБ представил три альтернативных сценария развития экономики, в которых нефть перестала быть ключевой предпосылкой. В рисковом сценарии мир ждет вторая волна СOVID-19, а России потребуются годы на восстановление.