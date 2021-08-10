Меры из-за роста цен бензина, пустят ли вузы непривитых. Главное за день

В Петербурге выявили больше случаев COVID, чем в Москве, в правительстве появились новые идеи по сдерживанию цен на бензин, вузам пригрозили наказанием за меры в адрес непривитых студентов. Основные события дня — в обзоре РБК

Петербург обогнал Москву по заразившимся COVID за сутки

Впервые с февраля в Петербурге за сутки выявили больше новых случаев заражения коронавирусом, чем в Москве: 1,8 тыс. против 1,6 тыс. В прошлый раз Петербург обгонял Москву по суточному приросту 3 февраля. Тогда в Петербурге выявили 1,9 тыс. заразившихся коронавирусом, а в Москве — 1,5 тыс.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Новак предложил запрет на продажу бензина трейдерами

Вице-премьер Александр Новак на совещании в правительстве с представителями нефтяных компаний заявил о необходимости донастроить механизм биржевой торговли моторным топливом. По его словам, речь может идти о временном запрете продажи топлива на базисах НПЗ не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями юридическими лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии.