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Меры из-за роста цен бензина, пустят ли вузы непривитых. Главное за день

В Петербурге выявили больше случаев COVID, чем в Москве, в правительстве появились новые идеи по сдерживанию цен на бензин, вузам пригрозили наказанием за меры в адрес непривитых студентов. Основные события дня — в обзоре РБК

Петербург обогнал Москву по заразившимся COVID за сутки

Впервые с февраля в Петербурге за сутки выявили больше новых случаев заражения коронавирусом, чем в Москве: 1,8 тыс. против 1,6 тыс. В прошлый раз Петербург обгонял Москву по суточному приросту 3 февраля. Тогда в Петербурге выявили 1,9 тыс. заразившихся коронавирусом, а в Москве — 1,5 тыс.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Новак предложил запрет на продажу бензина трейдерами

Вице-премьер Александр Новак на совещании в правительстве с представителями нефтяных компаний заявил о необходимости донастроить механизм биржевой торговли моторным топливом. По его словам, речь может идти о временном запрете продажи топлива на базисах НПЗ не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями юридическими лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии.

  • Кроме того, Новак поручил Минэнерго «скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период». Вице-премьер добавил, что более кардинальные меры, такие как запрет на экспорт бензина из России, «остаются на повестке» и могут быть введены в любой момент при ухудшении ситуации на рынке.

Правительство решило не вводить запрет на экспорт бензина из России
Экономика
Фото:Nicolo Filippo Rosso / Bloomberg

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Вузам грозят мерами из-за ограничений для непривитых

Рекомендации Минобрнауки, согласно которым непривитых студентов предлагается перевести на удаленку и не давать им мест в общежитиях, должны применяться с учетом обстановки в том или ином регионе и вузе. Так заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев разъяснил предыдущее указание министерства.

  • По его словам, за безосновательные ограничения в отношении не привитых от коронавируса студентов вузы будут наказывать. Замминистра уточнил, что отсутствие прививки не может быть основанием для недопуска студентов в кампус или общежитие. «Никаких изъятий, исключений, ограничений, в том числе запрета на заселение в общежития, быть не может. Никакие рекомендации этого не предусматривают, они носят общий характер», — отметил замглавы Минобрнауки.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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