Петербург обогнал Москву по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

За минувшие сутки в Москве выявили 1,6 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

Впервые с февраля столица опустилась по этому показателю на второе место: больше всего заразившихся за прошедшие сутки зарегистрировали в Санкт-Петербурге — 1,8 тыс. человек.

В прошлый раз Петербург обгонял Москву по суточному приросту в феврале. 3 февраля в нем выявили 1,9 тыс. заразившихся коронавирусом, в столице — 1,5 тыс.

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