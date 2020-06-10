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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как изменят трудовые отношения в условиях пандемии, сколько Ефремов проведет под домашним арестом, для чего США начнут закупать ледоколы, что вирусологи думают об отмене изоляции в Москве; главные новости — в обзоре РБК

Власти отказались от особых правил увольнений и простоя во время пандемии

Минтруд радикально переписал проект правительственного постановления о регулировании трудовых отношений во время пандемии.

  • Из документа исчез запрет работодателям увольнять сотрудников или отправлять их в простой, а также новый порядок вывода работников в смены и изменения их обязанностей без согласия. Многие из этих инициатив ранее раскритиковали как профсоюзы, так и работодатели.
  • В министерстве изменения объяснили тем, что предыдущая версия проекта утратила актуальность, поскольку «значительная часть ограничительных мер была снята». В документе оставили «нормы, которые требуют оперативного принятия».
  • Среди них — отпускные льготы для жителей Крайнего Севера, а также норма, регулирующая процедуру перехода на цифровую трудовую книжку.


Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, под домашний арест до 9 августа.

  • Изолировать Ефремова следствие посчитало необходимым в связи с резонансом вокруг дела, а также в связи с его возможностью скрыться и повлиять на свидетелей.
  • Актер будет отбывать домашний арест в своей квартире в Плотниковом переулке. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб.
  • ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль актера на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого позднее скончался в больнице. По факту аварии возбуждено дело по ч. 4 ст. 264 УК, она предусматривает наказание до 12 лет колонии.


Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

США решили вплотную заняться защитой своих интересов в Арктике и Антарктике. Для этого президент Дональд Трамп приказал начать разработку программы по приобретению ледоколов.

  • Предполагается, что флот ледоколов, обеспечивающих безопасность в этих регионах, будет полностью готов к эксплуатации к 2029 году.
  • В одном из поручений Трампа говорится, что США намерены обеспечить свое постоянное присутствие в Антарктике.
  • Сейчас полярный флот США включает два судна: тяжелый ледокол Polar Star (введен в эксплуатацию в 1976 году) и ледокол Healy (эксплуатируется с 2000 года). В декабре 2018 года страна отказалась от учений в Арктике, так как опасалась, что Polar Star сломается.


Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

Итальянский вирусолог Андреа Крисанти в беседе с РБК указал на все еще большое количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве. В этой связи снятие ограничений, о котором в начале недели объявил мэр Сергей Собянин, может быть преждевременно.

  • Он напомнил, что каждый день в российской столице выявляют около 2 тыс. заболевших. Такие цифры велики, «тем более для одного города», полагает вирусолог. В Италии, например, «мы взволнованы» уже из-за нескольких сотен новых случаев в день. При этом Крисанти оговорился, что «восприятие вопроса тут может отличаться».
  • Российские вирусологи не согласились со словами итальянского коллеги. Так, врач-инфекционист Валерий Безносенко считает, что Москва накопила большой опыт и создала большую материально-техническую базу для работы с зараженными. При этом в основном сейчас выявляются бессимптомные носители инфекции.
  • Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила, что количество выявленных больных каждый день не меняется около недели: «Повышения все нет, то есть все идет спокойно». «Если бы мы оставили меры, которые, например, были у нас две недели назад, то люди бы сами их не соблюдали», — добавила она.
Автор: Сергей Витько
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