Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как изменят трудовые отношения в условиях пандемии, сколько Ефремов проведет под домашним арестом, для чего США начнут закупать ледоколы, что вирусологи думают об отмене изоляции в Москве; главные новости — в обзоре РБК

Власти отказались от особых правил увольнений и простоя во время пандемии

Минтруд радикально переписал проект правительственного постановления о регулировании трудовых отношений во время пандемии.

Из документа исчез запрет работодателям увольнять сотрудников или отправлять их в простой, а также новый порядок вывода работников в смены и изменения их обязанностей без согласия. Многие из этих инициатив ранее раскритиковали как профсоюзы, так и работодатели.

В министерстве изменения объяснили тем, что предыдущая версия проекта утратила актуальность, поскольку «значительная часть ограничительных мер была снята». В документе оставили «нормы, которые требуют оперативного принятия».

Среди них — отпускные льготы для жителей Крайнего Севера, а также норма, регулирующая процедуру перехода на цифровую трудовую книжку.



Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, под домашний арест до 9 августа.