Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп распорядился начать разрабатывать программу по приобретению ледоколов для обеспечения безопасности и интересов страны в Арктике и Антарктике. Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом.

«Для того, чтобы защитить наши национальные интересы в Арктике и Антарктике и сохранить присутствие сил безопасности наряду с нашими союзниками и партнерами в Арктике, США необходим готовый и работоспособный флот ледоколов, обеспечивающих безопасность, который был бы протестирован и полностью готов к 2029 году», — говорится в документе.

В одном из поручений Трампа говорится, что США намерены обеспечить свое постоянное присутствие в Антарктике.

Глава государства также поручил министру внутренней безопасности в сотрудничестве с комендантом береговой охраны, министром обороны и министром энергетики провести исследования преимуществ и рисков использования ледокольного флота, который состоит как минимум из трех тяжелых ледоколов класса PSC.

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