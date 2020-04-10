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Что случилось за день. Главные новости РБК

В Москве вводят цифровые пропуска, в России впервые составили протокол за нарушение дистанции в 1,5 м, США помогут Мексике сократить добычу нефти, сделка по продаже Сбербанка закрыта; главные новости — в обзоре РБК

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Московские власти вернулись к идее выдачи пропусков для выхода на улицу. Причины — многочисленные нарушения режима самоизоляции и рост заболеваемости коронавирусом. За сутки в Москве выявили более 1,1 тыс. заболевших.

  • По словам источников РБК, в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в столице.
  • 2 апреля Собянин говорил, что пока большинство жителей столицы добросовестно выполняют рекомендации и не выходят на улицу без надобности, пропуска вводить не будут. «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений», — предупредил он.
  • На тот момент в Москве было выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения COVID-19, а к 10 апреля оно выросло более чем втрое — до 7822 случаев, умерли 50 человек. При этом москвичи стали чаще выходить на улицы, зафиксировал «Яндекс».


Адвокат заявил о первом в России протоколе за нарушение дистанции в 1,5 м

Полиция впервые составила протокол за нарушение обязательной социальной дистанции в 1,5 м. Инцидент произошел 5 апреля в подмосковном Королеве: 47-летний активист и журналист Роман Иванов был задержан на встрече местных жителей с администрацией.

  • «[Иванов] присутствовал как журналист там и якобы был ближе к гражданину, чем 1,5 м. При этом никаких доказательств нет», — сообщил адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Леонид Соловьев.
  • В отношении задержанного были составлены два протокола: по ст. 6.3 КоАП («Нарушение санитарных правил») и ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»). Дальнейшее решение примет суд.
  • Сам Иванов связывает свое задержание и составление протоколов с профессиональной деятельностью. «[Глава Королева Александр Ходырев] пообещал, что приедет на встречу с жителями, потому что там очень скандальная ситуация с вырубкой деревьев. И потом целенаправленно меня забрали [сотрудники полиции]», — заявил он РБК.


Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

США возьмут на себя часть обязательств Мексики и урежут собственную добычу нефти на 250 тыс. барр. в сутки. Мексика же сократит ее только на 100 тыс. барр. в сутки. Об этом сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

  • Соглашение об этом было достигнуто в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Таким образом, в рамках этой сделки две страны сократят добычу на 350 тыс. барр. в сутки.
  • Накануне, 9 апреля, состоялись переговоры ОПЕК+, в ходе которых стороны больше девяти часов обсуждали снижение мировой нефтедобычи. Страны предварительно договорились урезать суточный объем добычи на 10 млн барр. в ближайшие два месяца.
  • Участники переговоров настаивали на том, чтобы Мексика сократила объем выкачиваемой нефти на 400 тыс. барр., однако она не согласилась с этими условиями. Из-за этого переговоры по новой сделке были перенесены на пятницу, 10 апреля.


Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб.

Минфин объявил о заключении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка. Сумма сделки составила 2,139 трлн руб. Это на 300 млрд руб. меньше, чем ожидалось ранее.

  • Средства на покупку 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) были взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Большая часть дохода ЦБ от сделки вернется в бюджет.
  • Пакет акций был передан правительству 10 апреля, в распоряжении ЦБ осталась одна акция банка. Это необходимо для заключения акционерного соглашения между правительством и ЦБ. После того как это произойдет, акция также будет передана кабмину.
  • Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что главным выгодоприобретателем в результате сделки фактически становится через ФНБ и Минфин «весь народ России».
Автор: Сергей Витько
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