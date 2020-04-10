Что случилось за день. Главные новости РБК

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Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Московские власти вернулись к идее выдачи пропусков для выхода на улицу. Причины — многочисленные нарушения режима самоизоляции и рост заболеваемости коронавирусом. За сутки в Москве выявили более 1,1 тыс. заболевших.

По словам источников РБК, в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в столице.

2 апреля Собянин говорил, что пока большинство жителей столицы добросовестно выполняют рекомендации и не выходят на улицу без надобности, пропуска вводить не будут. «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений», — предупредил он.

На тот момент в Москве было выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения COVID-19, а к 10 апреля оно выросло более чем втрое — до 7822 случаев, умерли 50 человек. При этом москвичи стали чаще выходить на улицы, зафиксировал «Яндекс».



Адвокат заявил о первом в России протоколе за нарушение дистанции в 1,5 м

Полиция впервые составила протокол за нарушение обязательной социальной дистанции в 1,5 м. Инцидент произошел 5 апреля в подмосковном Королеве: 47-летний активист и журналист Роман Иванов был задержан на встрече местных жителей с администрацией.