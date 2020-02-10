Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В Голливуде вручили «Оскары»
В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стала южнокорейская картина «Паразиты», получившая премию как за лучший фильм, так и за лучший зарубежный фильм.
- Автор картины, режиссер Пон Джун-Хо, также получил «Оскар» за лучшую режиссуру. «Паразиты» получили премию и за лучший оригинальный сценарий.
- Фильм «Джокер» завоевал две награды. Актер Хоакин Феникс, сыгравший главного героя картины, получил «Оскар» за лучшую роль первого плана. Также фильму Тодда Филлипса досталась награда за лучший саундтрек.
- Оскар как лучшая актриса получила Рене Зеллвегер («Джуди»).
- Сразу три премии получил фильм «1917» о событиях Первой мировой войны — за лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты и лучшее сведение звука.
Китай потратил на борьбу с коронавирусом $10 млрд
Минфин Китая отчитался о средствах, потраченных на борьбу с эпидемией вирусной пневмонии. На всех уровнях для сдерживания коронавируса было выделено 71,85 млрд юаней ($10,28 млрд)