Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 07 фев, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 07 фев, 13:59
Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином Экономика, 09:11 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 09:08 РЖД пообещали ускорить на год модернизацию БАМа и Транссиба Бизнес, 09:00 Край вечных скидок: где в России перспективно открывать аутлеты Pro, 08:50 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 10 февраля Общество, 08:45 В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин Общество, 08:41 Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве Общество, 08:15 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:10 Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon Бизнес, 08:00 X5 Retail Group опередила по темпам роста Amazon Pro, 08:00 «Мы все умрем»: как потерять $1 трлн из-за тревог сотрудников — Bloomberg Pro, 07:58 При столкновении катеров в Таиланде погибли двое детей из России Общество, 07:47 Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России Бизнес, 07:30 Глава «РТ-Инвеста» — РБК: «Мусорный бизнес абсолютно небогатый» Бизнес, 07:30
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Итог вручения премии «Оскар», затраты Китая на борьбу с коронавирусом, способное завершить СП-2 судно двинулось в путь, в Москве снова начали расти темпы открытия ТЦ; главные новости — в обзоре РБК
Пон Джун-Хо (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

В Голливуде вручили «Оскары»

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стала южнокорейская картина «Паразиты», получившая премию как за лучший фильм, так и за лучший зарубежный фильм.

  • Автор картины, режиссер Пон Джун-Хо, также получил «Оскар» за лучшую режиссуру. «Паразиты» получили премию и за лучший оригинальный сценарий.
  • Фильм «Джокер» завоевал две награды. Актер Хоакин Феникс, сыгравший главного героя картины, получил «Оскар» за лучшую роль первого плана. Также фильму Тодда Филлипса досталась награда за лучший саундтрек.
  • Оскар как лучшая актриса получила Рене Зеллвегер («Джуди»).
  • Сразу три премии получил фильм «1917» о событиях Первой мировой войны — за лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты и лучшее сведение звука.

Китай потратил на борьбу с коронавирусом $10 млрд

Минфин Китая отчитался о средствах, потраченных на борьбу с эпидемией вирусной пневмонии. На всех уровнях для сдерживания коронавируса было выделено 71,85 млрд юаней ($10,28 млрд)

  • Согласно последним официальным данным, в Китае 40 171 человек заражен коронавирусной инфекцией, 908 человек погибли, 6,4 тыс. в тяжелом состоянии.

  • Заболеванию, которое вызывается вирусом 2019-nCoV, присвоили свое имя. По решению Национальной комиссии по здравоохранению Китая его обозначили аббревиатурой NCP — Novel Coronavirus Pneumonia («пневмония, вызываемая новым типом коронавируса»).

  • Британские эпидемиологи пришли к выводу, что официальные данные о числе зараженных, которые публикуются властями КНР и ВОЗ, сильно занижены. Это связано с тем, что болезнь может протекать в легкой форме, когда ее сложно выявить. По их прогнозу, на пике NCP может поразить до 500 тыс. человек.

Судно, способное достроить «Северный поток-2», покинуло порт Находка

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», снялось с якоря и двинулось в путь. Оно является единственным судном, имеющимся в настоящий момент в распоряжении России, способным завершить проект «Северный поток-2».

  • «Академик Черский» покинул порт вечером в воскресенье, 9 февраля. Согласно данным систем слежения за судами, судно направляется в Сингапур и прибудет туда 22 февраля.
  • После того как США пригрозили санкциями компаниям, участвующим в строительстве газопровода, швейцарская компания Allseas, основной подрядчик «Газпрома» при строительстве «Северного потока-2», заявила о приостановке работ в Дании. Хотя до берега Германии осталось всего порядка 160 км, уложить оставшиеся трубы имеющимися у России на Балтике судами невозможно.
  • По прогнозам российских властей, запустить «Северный поток-2» будет возможно в конце 2020-го  — начале 2021 года.

В Москве впервые за шесть лет выросли темпы открытия новых ТЦ

С 2014 года темпы открытия новых торговых центров в столице неуклонно снижались. По итогам 2019 года впервые площадь вводимых в эксплуатацию ТЦ показала положительную динамику относительно прошлого года.

  • Всего в Москве за 2019 год было открыто восемь новых торговых центров с общей арендной площадью 234,3 тыс. кв. м. От этих площадей 45% пришлось на торговый центр «Саларис».
  • В 2020 году аналитики ожидают нового рекорда. Этому может помочь то, что открытие некоторых объектов, в том числе ТЦ на Ярославском шоссе и ТЦ «Город Косино», было отложено с 2019 года.
  • Поскольку искать арендаторов владельцам ТЦ приходится долго, официальное открытие этих ТЦ может быть отложено. Однако если в строй будет введено хотя бы 60% от заявленных площадей, 2020 год побьет по показателям 2019-й.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter