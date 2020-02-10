Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Пон Джун-Хо (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

В Голливуде вручили «Оскары»

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стала южнокорейская картина «Паразиты», получившая премию как за лучший фильм, так и за лучший зарубежный фильм.

Автор картины, режиссер Пон Джун-Хо, также получил «Оскар» за лучшую режиссуру. «Паразиты» получили премию и за лучший оригинальный сценарий.

Фильм «Джокер» завоевал две награды. Актер Хоакин Феникс, сыгравший главного героя картины, получил «Оскар» за лучшую роль первого плана. Также фильму Тодда Филлипса досталась награда за лучший саундтрек.

Оскар как лучшая актриса получила Рене Зеллвегер («Джуди»).

Сразу три премии получил фильм «1917» о событиях Первой мировой войны — за лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты и лучшее сведение звука.

Китай потратил на борьбу с коронавирусом $10 млрд

Минфин Китая отчитался о средствах, потраченных на борьбу с эпидемией вирусной пневмонии. На всех уровнях для сдерживания коронавируса было выделено 71,85 млрд юаней ($10,28 млрд)