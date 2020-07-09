Что случилось за день. Главные новости РБК

Подробности дела Фургала, с какими странами возобновится авиасообщение, новый этап снятия ограничений в Москве, обыски в «Открытой России»; главные новости — в обзоре РБК
Хабаровский губернатор задержан по делу об убийствах
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств и доставили в Москву, где ему будет избрана мера пресечения. Если он будет признан виновным, ему грозит тюремный срок вплоть до 20 лет.
Дело касается организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Источники РБК рассказал, что речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и другого бизнесмена — Евгения Зори. Показания на Фургала дал его деловой партнер, Николай Мистрюков, арестованный в 2019 году.
Источники РБК сообщили, что Фургала планируется отправить в отставку в связи с утратой доверия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин может принять такое решение на основании материалов, полученных от следствия.
Владимир Жириновский, глава ЛДПР, в которую входит Фургал и оба задержанных депутата, предположил, что дело связано с политическими мотивами и успехами Фургала на посту губернатора. Он заявил, что фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против происходящего.
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Международное авиасообщение планируется открыть в два этапа. На первом этапе Роспотребнадзор предложил возобновить рейсы с 13 странами, в том числе европейскими.
В предложенный список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что перечень стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе, будет позднее представлен правительству. Работа в этом направлении еще продолжается. Финального решения пока нет.
Однако даже если список Роспотребнадзора будет согласован с правительством, власти этих стран могут и не пустить россиян. 30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список государств, для которых с 1 июля открылись границы ЕС.
В Москве разрешили проводить концерты и работать школам
Мэр Москвы Сергея Собянин анонсировал очередной этап смягчения карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.
С 13 июля к очной работе смогут вернуться столичные вузы, могут возобновить занятия музыкальные, спортивные, художественные школы и курсы. К обычной работе вернутся колледжи и школы.
Тогда же возобновят работу парки культуры и отдыха, аттракционы и культурные центры. При этом их заполняемость не должна превышать половины от максимальной.
С 1 августа в Москве разрешат открыться театрам, концертным залам и кино. Залы должны заполняться максимум наполовину. Трибуны на стадионах можно будет заполнять не на 10%, а уже на 50%.
Будет также отменен обязательный масочный режим на улицах, с 13 июля он станет рекомендательным. Однако в общественных местах (транспорт, медучреждения, магазины и т.д.) носить маски и перчатки все же будет необходимо. Кроме того, остается требование соблюдать социальную дистанцию.
Коронавирус
РоссияМоскваМир
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
В «Открытой России» и «МБХ медиа» пришли с обысками
Следственный комитет пришел с обысками в офис «Открытой России», а также в редакцию издания «МБХ медиа». Следственные действия также прошли у координаторов организации Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой.
Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову силовики задержали возле офиса, сообщили в организации.
По словам председателя «Открытой России» Анастасии Бураковой, формальным поводом обысков является дело ЮКОСа 2003 года. Сама Буракова считает, что следственные мероприятия связаны с подачей заявки на митинг 15 июля против признания итогов голосования по поправкам к Конституции.
Общественная организация «Открытая Россия» была создана по инициативе бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского в 2001 году. С тех пор она несколько раз меняла свою организационно-правовую форму. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными на территории России зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). Российское движение сообщало, что речь идет о британских организациях, к которым оно отношения не имеет.