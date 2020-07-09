Что случилось за день. Главные новости РБК

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

Международное авиасообщение планируется открыть в два этапа. На первом этапе Роспотребнадзор предложил возобновить рейсы с 13 странами, в том числе европейскими.

В предложенный список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что перечень стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе, будет позднее представлен правительству. Работа в этом направлении еще продолжается. Финального решения пока нет.

Однако даже если список Роспотребнадзора будет согласован с правительством, власти этих стран могут и не пустить россиян. 30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список государств, для которых с 1 июля открылись границы ЕС.

В Москве разрешили проводить концерты и работать школам

Мэр Москвы Сергея Собянин анонсировал очередной этап смягчения карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С 13 июля к очной работе смогут вернуться столичные вузы, могут возобновить занятия музыкальные, спортивные, художественные школы и курсы. К обычной работе вернутся колледжи и школы.

Тогда же возобновят работу парки культуры и отдыха, аттракционы и культурные центры. При этом их заполняемость не должна превышать половины от максимальной.

С 1 августа в Москве разрешат открыться театрам, концертным залам и кино. Залы должны заполняться максимум наполовину. Трибуны на стадионах можно будет заполнять не на 10%, а уже на 50%.

Будет также отменен обязательный масочный режим на улицах, с 13 июля он станет рекомендательным. Однако в общественных местах (транспорт, медучреждения, магазины и т.д.) носить маски и перчатки все же будет необходимо. Кроме того, остается требование соблюдать социальную дистанцию.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В «Открытой России» и «МБХ медиа» пришли с обысками

Следственный комитет пришел с обысками в офис «Открытой России», а также в редакцию издания «МБХ медиа». Следственные действия также прошли у координаторов организации Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой.