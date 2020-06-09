Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Ефремова задержали после ДТП, таможня остановила интернет-заказы, Кремль призвал голосовать досрочно, когда нефтяные сверхдоходы снова пойдут в ФНБ; главные новости — в обзоре РБК

В отношении Ефремова завели уголовное дело после аварии в центре Москвы

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение ПДД). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Авария произошла на Смоленской площади в центре Москвы: вылетевший на встречную полосу Jeep Grand Cherokee, за рулем которого предположительно находился Ефремов, столкнулся с автомобилем Lada. СМИ сообщили, что водитель последнего был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, а позднее скончался.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, по результатам которого было установлено, что в момент аварии актер был пьян.

Дочь Ефремова Анна-Мария заявила, что не одобряет поступка отца и тех, кто позволил ему сесть за руль.

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Некоторые заказы из зарубежных интернет-магазинов задерживаются на российской таможне. Службы доставки в письмах клиентам объясняют это новыми правилами ФТС и несовершенством программного обеспечения ведомства.