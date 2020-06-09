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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Ефремова задержали после ДТП, таможня остановила интернет-заказы, Кремль призвал голосовать досрочно, когда нефтяные сверхдоходы снова пойдут в ФНБ; главные новости — в обзоре РБК

В отношении Ефремова завели уголовное дело после аварии в центре Москвы

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение ПДД). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

  • Авария произошла на Смоленской площади в центре Москвы: вылетевший на встречную полосу Jeep Grand Cherokee, за рулем которого предположительно находился Ефремов, столкнулся с автомобилем Lada. СМИ сообщили, что водитель последнего был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, а позднее скончался.
  • Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, по результатам которого было установлено, что в момент аварии актер был пьян.
  • Дочь Ефремова Анна-Мария заявила, что не одобряет поступка отца и тех, кто позволил ему сесть за руль.

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Некоторые заказы из зарубежных интернет-магазинов задерживаются на российской таможне. Службы доставки в письмах клиентам объясняют это новыми правилами ФТС и несовершенством программного обеспечения ведомства.

  • Нововведения предполагают переход на новую форму заполнения декларации экспресс-грузов: если раньше в нее можно было включить информацию о товарах сразу из 500 посылок, то теперь только из 100. Таким образом, время выпуска партии посылок увеличилось в пять раз.
  • Участники рынка отмечают, что ситуацию осложняет некорректный обмен данными между информационной системой ФТС и базой МВД: из-за него растет количество запросов сканов паспортных данных, что также сказывается на сроках таможенного оформления.
  • Среди онлайн-магазинов, посылки из которых задерживаются, — ASOS, MyProtein и Look Fantastic.

Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование

Процедура голосования по поправкам в Конституцию предусматривает досрочное голосование в течение семи дней до основной даты 1 июля. Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.

  • В частности, необходимо построить работу так, чтобы поток голосующих в течение этой недели был равномерным. Это означает возможный высокий процент проголосовавших досрочно.
  • Однако, как объяснили в Кремле, это делается из соображений безопасности в условиях эпидемии, а не для повышения явки. Людской поток необходимо распределить на участках равномерно, чтобы «не было столпотворения».
  • Предполагается, что приросту явки в дни досрочного голосования поможет обзвон избирателей: гражданам старше 65 лет будут предлагать проголосовать на дому. Число проголосовавших с момента голосования будет объявляться каждый день в разрезе регионов.

Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России

Цена российской нефти Urals накануне превысила $42 за баррель, то есть достигла уровня отсечения. Согласно бюджетному правилу, сверхдоходы бюджета при цене нефти выше этой отметки должны направляться в ФНБ. Когда цена была ниже, ЦБ, наоборот, продавал на рынке накопленную валюту.

  • Однако возобновление закупки валюты в резервы начнется не раньше июля. Это будет зависеть от того, какая сложится средняя цена Urals за период с 15 мая по 14 июня. Пока она составляет около $40. По расчетам аналитиков, надо, чтобы среднемесячная цена Urals достигла $44–47 за баррель.
  • В минувшую пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что опережающих закупок валюты не будет — по возможной аналогии с продажами валюты, которые ЦБ начал досрочно 10 марта, не дожидаясь 7 апреля, когда продажи должны были стартовать по регламенту.
Автор: Сергей Витько
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