Что случилось за ночь. Главные новости РБК

- Нововведения предполагают переход на новую форму заполнения декларации экспресс-грузов: если раньше в нее можно было включить информацию о товарах сразу из 500 посылок, то теперь только из 100. Таким образом, время выпуска партии посылок увеличилось в пять раз.
- Участники рынка отмечают, что ситуацию осложняет некорректный обмен данными между информационной системой ФТС и базой МВД: из-за него растет количество запросов сканов паспортных данных, что также сказывается на сроках таможенного оформления.
- Среди онлайн-магазинов, посылки из которых задерживаются, — ASOS, MyProtein и Look Fantastic.
Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование
Процедура голосования по поправкам в Конституцию предусматривает досрочное голосование в течение семи дней до основной даты 1 июля. Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.
- В частности, необходимо построить работу так, чтобы поток голосующих в течение этой недели был равномерным. Это означает возможный высокий процент проголосовавших досрочно.
- Однако, как объяснили в Кремле, это делается из соображений безопасности в условиях эпидемии, а не для повышения явки. Людской поток необходимо распределить на участках равномерно, чтобы «не было столпотворения».
- Предполагается, что приросту явки в дни досрочного голосования поможет обзвон избирателей: гражданам старше 65 лет будут предлагать проголосовать на дому. Число проголосовавших с момента голосования будет объявляться каждый день в разрезе регионов.
Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России
Цена российской нефти Urals накануне превысила $42 за баррель, то есть достигла уровня отсечения. Согласно бюджетному правилу, сверхдоходы бюджета при цене нефти выше этой отметки должны направляться в ФНБ. Когда цена была ниже, ЦБ, наоборот, продавал на рынке накопленную валюту.
- Однако возобновление закупки валюты в резервы начнется не раньше июля. Это будет зависеть от того, какая сложится средняя цена Urals за период с 15 мая по 14 июня. Пока она составляет около $40. По расчетам аналитиков, надо, чтобы среднемесячная цена Urals достигла $44–47 за баррель.
- В минувшую пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что опережающих закупок валюты не будет — по возможной аналогии с продажами валюты, которые ЦБ начал досрочно 10 марта, не дожидаясь 7 апреля, когда продажи должны были стартовать по регламенту.