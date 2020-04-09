Что случилось за день. Главные новости РБК

Сообщения о новой нефтяной сделке, новый список лекарств для лечения коронавируса, Киев готовится к прекращению транзита газа из России, в Москве начали штрафовать за нарушение изоляции; главные новости — в обзоре РБК

Reuters узнал о договоренности Москвы и Эр-Рияда по новой нефтяной сделке

В четверг, 9 апреля, страны ОПЕК и другие производители нефти проводят совещание для обсуждения сокращения добычи нефти на фоне падения спроса на сырье. На встречу были приглашены 36 стран.

Reuters сообщил, что Россия и Саудовская Аравия договорились о новой сделке. Речь может идти о сокращении добычи на 20 млн барр. в сутки. Со стороны нефтекартеля оно может быть на уровне 20% от мировой добычи.

Сразу после этого стоимость нефти начала резко расти. На максимуме цена марки Brent поднимались до уровня $36,3 за баррель.

Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса

Минздрав опубликовал очередную, уже пятую версию методических рекомендаций по коронавирусу. В нем утверждается, что лекарства против инфекции по-прежнему нет, но есть препараты, которые могут быть использованы при лечении COVID-19.