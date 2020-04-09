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Что случилось за день. Главные новости РБК

Сообщения о новой нефтяной сделке, новый список лекарств для лечения коронавируса, Киев готовится к прекращению транзита газа из России, в Москве начали штрафовать за нарушение изоляции; главные новости — в обзоре РБК

Reuters узнал о договоренности Москвы и Эр-Рияда по новой нефтяной сделке

В четверг, 9 апреля, страны ОПЕК и другие производители нефти проводят совещание для обсуждения сокращения добычи нефти на фоне падения спроса на сырье. На встречу были приглашены 36 стран.

  • Reuters сообщил, что Россия и Саудовская Аравия договорились о новой сделке. Речь может идти о сокращении добычи на 20 млн барр. в сутки. Со стороны нефтекартеля оно может быть на уровне 20% от мировой добычи.
  • Сразу после этого стоимость нефти начала резко расти. На максимуме цена марки Brent поднимались до уровня $36,3 за баррель.

Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса

Минздрав опубликовал очередную, уже пятую версию методических рекомендаций по коронавирусу. В нем утверждается, что лекарства против инфекции по-прежнему нет, но есть препараты, которые могут быть использованы при лечении COVID-19.

  • В этот перечень вошли «Хлорохин», «Лопинавир+Ритонавир», противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин» и лекарства на основе интерферонов. Еще три лекарства проходят клинические исследования: «Умифеновир», «Ремдесивир», «Фавипиравир».
  • Министерство подчеркивает, что применение этих препаратов допустимо только по решению врачебной комиссии, так как их однозначная эффективность еще не доказана.
  • Также в рекомендациях Минздрава говорится, что основным подходом к терапии COVID-19 «должно быть упреждающее назначение лечения» до того, как симптомы болезни перерастут в угрожающие жизни пациента состояния, а именно пневмонию, ОРДС, сепсис.

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

«Оператор газотранспортной системы Украины» начал подготовку к прекращению транзита газа из России, сообщил в интервью изданию Liga.net глава компании Сергей Макогон.

  • Как объясняли ранее эксперты, по мере ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» Россия будет сокращать использование транзитных мощностей Украины.
  • Макогон считает, что в этом году «Газпром» точно не сможет закончить строительство «Северного потока-2». Однако Киев уже сейчас запустил программу оптимизации газотранспортной системы страны.
  • Альтернативой для украинской ГТС может стать транзит между европейскими странами, сказал Макогон. Также рассматривается возможность поставок американского сжиженного природного газа через Польшу и далее в Восточную Европу.

В Москве нарушителей самоизоляции впервые наказали по федеральному закону

В столице начали выписывать штрафы за нарушение режима самоизоляции в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП, вступившей в силу 1 апреля. Девять постановлений о наложении штрафов размером 15 тыс. руб. вынесены разными судами столицы, сообщили в Мосгорсуде.

  • Так, Коптевский суд оштрафовал жителя Московской области, который находился в столице «без достаточных на то оснований». А по решению Преображенского суда женщину наказали за то, что находилась на спортивной площадке более чем в 100 м от своего дома.
  • В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщил, что в столице составлено уже более 400 протоколов в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции.
  • Максимальный размер штрафа для физических лиц по ч. 2 ст. 6.3 КоАП составляет 40 тыс. руб. Если действия нарушителя привели к причинению вреда здоровью или смерти человека, штраф может увеличен до 300 тыс. руб.

Чемезов предложил главам регионов установить систему распознавания лиц

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил в период пандемии установить в регионах систему распознавания лиц от компании NtechLab, которую уже использует мэрия Москвы.

  • «Ростех» владеет 12,5% NTechLab, еще 25% принадлежит фонду Рубена Варданяна, остальное — шести физлицам.
  • Система может обнаруживать людей из списка потенциальных переносчиков вируса; идентифицировать людей в карантинных районах и зонах, проверять, носят ли они маски; определять, в каких местах карантин не соблюдается.
  • Несколько регионов заинтересовались предложением Чемезова. Один из них — Республика Татарстан.
Автор: Сергей Витько
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