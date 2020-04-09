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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Путину предложили ограничить движение межрегиональных автобусов, Россия готова сократить добычу нефти на 14%, чем пандемия грозит страховому рынку, сколько человек обменяют Киев и Донбасс; главные новости — в обзоре РБК

Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе совещания с президентом России предложил временно ограничить движение межрегиональных автобусов, поскольку многие водители по дороге берут попутчиков, у которых может быть коронавирус.

  • В качестве примера глава региона привел ситуацию с рейсом Москва — Дербент. «[По пути] кто-то заходил [в автобус], кто-то выходил», — рассказал он. Проверка была проведена лишь в Чечне. Впоследствии у одного из пассажиров была диагностирована коронавирусная инфекция.
  • По мнению Старовойта, не стоит ограничивать движение лишь тех межрегиональных автобусов, что осуществляют регулярные рейсы или организованные перевозки сотрудников предприятий непрерывного цикла, и при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.
  • Власти некоторых регионов уже успели ограничить движение автобусов между городами, однако тема ограничения межрегиональных автобусов на таком высоком уровне не поднималась.

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Россия готова будет снизить добычу нефти примерно на 1,6 млн барр./сутки (или 14% от уровня первого квартала), если на сокращение пойдут и другие страны, не входящие в ОПЕК.

  • Как сообщили источники РБК, Москва ожидает, что к новой сделке по сокращению добычи помимо ОПЕК присоединятся США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие страны, в общей сложности добывающие 70 млн барр./сутки.
  • «Страна готова урезать производство пропорционально своей доле в общей добыче и с учетом совместного снижения на 10 млн барр./сутки», — утверждает собеседник, близкий к российскому Минэнерго. Его слова подтвердил представитель министерства.
  • Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о готовности страны сократить нефтедобычу, сказал: «Не думаю. Мы уже сократили и крайне ориентированы на рынок».
  • Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи в четверг, 9 апреля.


Аналитики предрекли обвал страхового рынка из-за кризиса и коронавируса

Пандемия коронавируса может обвалить страховой рынок к уровню пятилетней давности, а игроки рискуют потерять более четверти взносов, следует из негативного сценария агентства «Эксперт РА».

  • Увеличение сборов страховщиков в этом году до уровня 1,15 трлн руб., который прогнозировался раньше, невозможно уже ни в одном из вариантов развития событий.
  • При позитивном сценарии (карантин быстро закончится, а шок для экономики будет краткосрочным) премии страховщиков в 2020 году сократятся на 17%, до 1,22 трлн руб.
  • При негативном сценарии (пандемия затянется) объем взносов упадет более чем на четверть (на 27%) и едва превысит 1 трлн руб., а премии участников рынка сократятся на 30–40% в зависимости от вида страхования. Единственным сегментом, где объем премий не снизится, будет ОСАГО, поскольку это обязательный вид страхования.


Киев и Донбасс договорились об обмене 37 человек


До начала Пасхи (19 апреля) Киев и Донбасс проведут первый в этом году обмен пленными. На текущий момент стороны договорились передать друг другу в общей сложности 37 человек.

  • По словам представителей самопровозглашенных республик в Трехсторонней контактной группе, ДНР отдаст Киеву восемь и заберет десять человек, а ЛНР — 11 и восемь человек соответственно.
  • Эти данные РБК подтвердил собеседник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского. «До процедуры обмена они будут, скорее всего, меняться», — уточнил он, напомнив, что Киев не озвучивает такую информацию до самого обмена.
Автор: Сергей Витько
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