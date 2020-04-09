Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе совещания с президентом России предложил временно ограничить движение межрегиональных автобусов, поскольку многие водители по дороге берут попутчиков, у которых может быть коронавирус.

В качестве примера глава региона привел ситуацию с рейсом Москва — Дербент. «[По пути] кто-то заходил [в автобус], кто-то выходил», — рассказал он. Проверка была проведена лишь в Чечне. Впоследствии у одного из пассажиров была диагностирована коронавирусная инфекция.

По мнению Старовойта, не стоит ограничивать движение лишь тех межрегиональных автобусов, что осуществляют регулярные рейсы или организованные перевозки сотрудников предприятий непрерывного цикла, и при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

Власти некоторых регионов уже успели ограничить движение автобусов между городами, однако тема ограничения межрегиональных автобусов на таком высоком уровне не поднималась.

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Россия готова будет снизить добычу нефти примерно на 1,6 млн барр./сутки (или 14% от уровня первого квартала), если на сокращение пойдут и другие страны, не входящие в ОПЕК.