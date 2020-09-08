Что случилось за день. Главные новости РБК

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ФСБ пришла с обысками в Минэнерго

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски и другие следственные действия в кабинетах ряда чиновников Министерства энергетики, в том числе у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс».

Обыски на рабочих местах и в квартирах руководящих работников Минэнерго с утра проводили сотрудники СКР и управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ. По данным СМИ, замминистра энергетики Анатолия Тихонова, курирующего в министерстве в том числе вопросы развития цифровых технологий в отраслях ТЭК, доставили на допрос к следователю Максиму Бакуну, а после задержали.

Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое находится в производстве у следователя по особо важным делам Максима Бакуна, известного по расследованию другого резонансного дела — в отношении американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому вместе с пятью сообщниками инкриминировали хищение 2,5 млрд руб.

По данным следствия, хищения были совершены в рамках утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики», предусматривающей финансирование разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), порученной ФГБУ РЭА. На это агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн руб., часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена.

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