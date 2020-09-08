Что случилось за день. Главные новости РБК

- Заслуженного артиста России обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Сторона обвинения попросила приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор.
- Один из потерпевших, сын погибшего Виталий Захаров, предъявил к Ефремову иск на сумму примерно 7 млн руб. Суд снизил ее до 800 тыс. руб. Другие потерпевшие потребовали у актера символическую компенсацию — по 1 руб.
- Абрамова заявила, что учитывает тот факт, что у подсудимого четверо детей, в том числе несовершеннолетняя дочь-студентка, и он имеет госнаграды и страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, суд посчитал возможным расценить заявление Ефремова о признании вины в его последнем слове как частичное признание вины и отнестись к этому как к смягчающему обстоятельству.
Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса
Минск настаивает на том, что выйти из нынешнего политического кризиса можно только приняв новый вариант Конституции, ослабляющий президентскую власть, выяснил РБК. Предлагается сделать это до 2022 года, а затем провести всеобщие перевыборы.
- На заседании постоянного совета ОБСЕ 28 августа в Вене, посвященном ситуации в Белоруссии, представитель Минска Андрей Лозовик заявил, что конституционная реформа в стране будет проведена к 2022 году, и это единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента. Он также пояснил, что власти страны не собираются вступать в переговоры с оппозицией, потому что это подразумевает диалог о передаче власти. Поэтому Минск отклонил все предложения о посредничестве — власть в стране стабильна, заверил представитель Белоруссии.
- Он также раскрыл подробности предстоящей конституционной реформы: процесс будет проходить в формате национального диалога, будет обеспечена либерализация политической системы, часть полномочий президента передана парламенту. Кроме того, роль партий повысится, будут внесены изменения в избирательное законодательство. Все изменения будут приняты на референдуме, заключил он.
- По словам источников РБК, тема досрочных выборов президента и парламента к 2022 году звучала и на переговорах глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея в Москве 3 сентября. По словам Макея, таким образом власти собираются выйти из политического кризиса в стране. Собеседник РБК отметил, что по сути, это то же самое, что предлагает оппозиция, «но в более спокойной обстановке». Кроме того, добавил он, Лукашенко нужно за это время обеспечить себе безопасность и гарантии непреследования.
Цена нефти Brent упала ниже $40 за баррель впервые с 25 июня
Снижение котировок нефти продолжается пятую торговую сессию подряд. За это время стоимость барреля упала более чем на $6. В то же время Fitch прогнозирует укрепление рубля в следующем году.
- Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,17%, до $39,78 за баррель по состоянию на 16:55 мск. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре снижается на 5,7%, до $36,85 за баррель. Продажи на сырьевом рынке на этой неделе ускорились после того, как Саудовская Аравия снизила отпускные цены на нефть для своих клиентов в Азии. Это стало сигналом для рынка об ослаблении спроса. Кроме того, негатива добавили укрепление доллара и завершение летнего сезона автомобильных поездок в США, после окончание которого спрос на топливо снижается.
- В Julius Baer считают, что падение нефтяных цен не будет длительным: спрос постепенно восстанавливается, предложение на рынке остается ограниченным, а избыток запасов нефти постепенно снижается. Эксперты ожидают, что в текущем году цены на нефть преодолеют рубеж в $45 за баррель.
- По сентябрьскому прогнозу рейтингового агентства Fitch, в 2021 году доллар будет стоить в среднем 70 руб., а в 2022 году — 69 руб. Fitch также изменило прогноз по снижению российской экономики — спад ВВП по новым расчетам в 2020 году составит не 5,8%, а 4,9%. Свои прогнозы агентство объясняет восстановлением потребительского спроса, значительным увеличением фискальной поддержки и восстановлением цены на нефть. Fitch отмечает, что сокращенная добыча нефти все еще тормозит промышленное производство, но, несмотря на это, индекс деловой активности в сфере услуг в июле показал рост до 58,5 пункта.
Александр Лукашенко: «Возможно, я немного пересидел»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью представителям российских СМИ не исключил, что уже слишком долго находится у власти. Но по его мнению, он один сейчас может спасти страну. Лукашенко уверен, что протестами управляют американцы, но видит и внутренние причины недовольства граждан.
- «Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь», — заявил Лукашенко. О голосовавших против него президент сказал: «Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю». Он считает, что «должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство».
- Говоря о причинах протестов в стране после президентских выборов, Лукашенко заявил, что они управляются американцами, действующими через центры в Польше и Чехии. По его словам, он предупредил президента России Владимира Путина: «Этому противостоять нельзя. Потому что — а как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И Telegram-каналы там играют ведущую роль». Лукашенко считает, что следующей после Белоруссии будет Россия: «Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия».
- При этом белорусский лидер отметил, что есть и внутренние причины недовольства. Он пояснил, что за время его правления в Белоруссии выросло два новых поколения. «Сформировался большой класс «буржуйчиков», и это действительно привело к недовольству, они хотят власти».