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Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Российская вакцина «Спутник V» запущена в гражданский оборот, каким образом санкции влияют на курс рубля, как изменится Госсовет, новые правила расследования дел бизнесменов; главные новости — в обзоре РБК

Первую партию российской вакцины от COVID выпустили в гражданский оборот

О выпуске первой партии препарата «Спутник V» в гражданский оборот сообщил Минздрав. В ближайшее время вакцину должны поставить в регионы. В дальнейшем она будет двух категорий: взрослая и детская.

  • Минздрав заявил, что перед выпуском в гражданский оборот первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.
  • Завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи профессор Александр Бутенко сообщил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции будет двух категорий: взрослая и детская. По его словам, в вакцине для детей уменьшат дозировку препарата.
  • Бутенко отметил, что две категории вакцины начнут производить, скорее всего, только по завершении этапа массового тестирования на добровольцах. Сейчас единую формулу препарата должны проверить на как можно большем числе граждан разного возраста и пола. Он также уточнил, что в тестовой вакцинации принимают участие только лица старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей.

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

Курс евро к рублю 7 сентября обновил максимум за четыре года, а курс доллара вновь превысил 76 руб. Аналитики считают, что без новостей об отравлении Навального и угрозе новых санкций российская валюта была бы крепче на 3–5 руб.

  • Ситуация в Белоруссии и отравление оппозиционного политика Алексея Навального оказывают ключевое влияние на курс рубля в последнее время, без них валюта была бы крепче, чем сейчас, сходятся во мнении опрошенные РБК аналитики. В понедельник, 7 сентября, курс доллара на торгах Московской биржи дорожал до 76,24 руб., достигнув максимумов с апреля, а евро преодолел отметку 90 руб. впервые с февраля 2016 года.
  • Однако есть и «долгоиграющие факторы», которые ограничивают потенциал укрепления рубля, уверена экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, еще в начале лета иностранных инвесторов на внутренний рынок привлекали перспективы серьезного снижения ключевой ставки в России. ЦБ опускал ее с апреля, в результате ставка понизилась на 1,75 п.п., до 4,25% годовых. Но эти перспективы почти исчерпаны. И рубль, и ОФЗ, и многие активы на российском фондовом рынке к концу лета перестали выглядеть такими же откровенно дешевыми, как на пике кризиса, считает эксперт.
  • Для участников рынка будут важны результаты предстоящей встречи Путина и Лукашенко, а также заявления по отравлению Навального, прогнозирует главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. 7 сентября немецкая клиника «Шарите» сообщила, что состояние оппозиционера улучшилось, он вышел из комы. На этом фоне падение рубля замедлилось: уже к 19:00 мск российская валюта торговалась выше уровня закрытия предыдущих торгов. Долгин допускает, что при нормализации внешнего фона возможно ее укрепление до 70–75 руб. за доллар.

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В Кремле думают сохранить «доконституционный» функционал Госсовета

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Функционал Госсовета с большой долей вероятности останется неизменным, но возможно расширение состава этого органа, получившего теперь конституционный статус. Такой сценарий обсуждается в Кремле.

  • В Кремле склоняются к тому, что менять полномочия этого органа не придется, хотя окончательного решения пока нет, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения текста законопроекта. В январе президент Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок в Основной закон, одна из которых закрепляла конституционный статус Госсовета.
  • Согласно информации на сайте Кремля, Госсовет «является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». После принятия поправок в Конституцию эта формулировка никак не менялась.
  • Если функционал Госсовета останется неизменным, его состав может расшириться, сказали оба источника РБК. Сейчас в этот орган входят президент, председатели обеих палат Федерального собрания, президентские полпреды в федеральных округах, губернаторы, лидеры думских фракций. Обсуждается, что в «обновленный» Госсовет могут войти также председатель Следственного комитета, главы Верховного и Конституционного судов.

Новые правила расследования дел бизнесменов

Подписанный главами Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС документ объясняет, как правоохранительные органы могут проводить оперативно-разыскные мероприятия в отношении бизнеса.

  • В частности, речь идет о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в гражданско-правовые отношения, пишет «Коммерсантъ». Изъятие оригиналов документов и носителей информации, касающихся хозяйственной деятельности, возможно только в тех случаях, когда они непосредственно подлежат исследованию в рамках доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела.
  • Кроме того, запрещается изъятие предметов и документов, относящихся к ведению хозяйственной деятельности, которые принадлежат лицам, не являющимся подозреваемыми или обвиняемыми. Отдельно обращается внимание на сроки расследования уголовных дел. Если они превышают 12 месяцев, то прокуроры на местах должны информировать об этом центральный аппарат Генпрокуратуры. Если же следствие приостанавливается или прекращается, а позднее возобновляется, надзорщикам предписано сообщать об этом высшим руководителям следственных органов.
  • Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что еще целый ряд мер в документ не вошел. Например, не упомянуто о недопущении привлечения предпринимателей к уголовной ответственности в нарушение прим. 1 к ст. 210 УК (организованное преступное сообщество). В середине января с предложением изменить эту статью для бизнеса выступил президент Владимир Путин. Он указал, что после поправок в УК именно правоохранительным органам предстоит доказать, что подозреваемая ими компания умышленно создавалась под незаконные цели.
Автор: Сергей Саркисян
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