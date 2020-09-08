Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Российская вакцина «Спутник V» запущена в гражданский оборот, каким образом санкции влияют на курс рубля, как изменится Госсовет, новые правила расследования дел бизнесменов; главные новости — в обзоре РБК

Первую партию российской вакцины от COVID выпустили в гражданский оборот

О выпуске первой партии препарата «Спутник V» в гражданский оборот сообщил Минздрав. В ближайшее время вакцину должны поставить в регионы. В дальнейшем она будет двух категорий: взрослая и детская.

Минздрав заявил, что перед выпуском в гражданский оборот первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

Завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи профессор Александр Бутенко сообщил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции будет двух категорий: взрослая и детская. По его словам, в вакцине для детей уменьшат дозировку препарата.

Бутенко отметил, что две категории вакцины начнут производить, скорее всего, только по завершении этапа массового тестирования на добровольцах. Сейчас единую формулу препарата должны проверить на как можно большем числе граждан разного возраста и пола. Он также уточнил, что в тестовой вакцинации принимают участие только лица старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей.

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