Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Кипрская газета назвала россиян с «золотыми» паспортами

Газета Politis назвала имена некоторых россиян и украинцев, кто в 2008–2012 годах в обмен на инвестиции получил гражданство Кипра. Среди них — Игорь Коломойский, совладелец Evraz Александр Фролов и первый замглавы ВЭБа Михаил Кузовлев.

Издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса. В нем говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. 34 из них на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска», в частности: Михаил Кузовлев — первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ; Алексей Ушамирский — предправления группы компаний ВИД; Леонид Лебедев — экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»; Игорь Шаталов — член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»; Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка и др.

Кипрское гражданство получили и украинские бизнесмены, указывает издание. Среди них — миллиардер Игорь Коломойский; соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов; глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.

В конце августа Al Jazeera раскрыла имена россиян, которые получили «золотые» паспорта Кипра в 2017–2019 годах. Издание назвало 33 фамилии и привело профайлы-описания еще семи человек, не указав имен. РБК, проанализировав публичные данные, выяснил некоторые имена из закрытой части списка. Так, речь шла о владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве, члене совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексее Кузьмичеве, владельце сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат» Александре Клячине и cовладельце Globaltrans Константине Николаеве.

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