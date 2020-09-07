Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Эксперты оценили сроки и масштаб возможных санкций по делу Навального Политика, 09:00 Российский вратарь стал звездой первого матча полуфинала Кубка Стэнли Спорт, 08:39 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:17 Три человека погибли при пожаре в Зеленограде Общество, 08:09 Как банку пересмотреть организационную модель и кредитный портфель Pro, 08:08 Видео удара Новака Джоковича мячом в судью Спорт, 08:05 Россияне поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах Общество, 08:00 Группа с восемью детьми пропала в горах в Сочи Общество, 07:27 Первые выборы после карантина. Что важно знать Политика, 07:00 Мужчина ранил ножом четырех школьников в Китае Общество, 06:53 Джокович извинился за удар мячом по судье Спорт, 06:21 Масло загорелось на пилораме на Урале на площади 1 тыс. кв. м Общество, 06:09 «Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100 Бизнес, 06:00 Помощник Харламова ответил на сообщения о коронавирусе у артиста Общество, 05:46
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Стали известны имена россиян с кипрскими «золотыми» паспортами, импортеры алкоголя столкнулись с новой проблемой, дисквалификация Джоковича на US Open; главные новости — в обзоре РБК

Кипрская газета назвала россиян с «золотыми» паспортами

Газета Politis назвала имена некоторых россиян и украинцев, кто в 2008–2012 годах в обмен на инвестиции получил гражданство Кипра. Среди них — Игорь Коломойский, совладелец Evraz Александр Фролов и первый замглавы ВЭБа Михаил Кузовлев.

  • Издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса. В нем говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. 34 из них на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска», в частности: Михаил Кузовлев — первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ; Алексей Ушамирский — предправления группы компаний ВИД; Леонид Лебедев — экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»; Игорь Шаталов — член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»; Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка и др.
  • Кипрское гражданство получили и украинские бизнесмены, указывает издание. Среди них — миллиардер Игорь Коломойский; соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов; глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.
  • В конце августа Al Jazeera раскрыла имена россиян, которые получили «золотые» паспорта Кипра в 2017–2019 годах. Издание назвало 33 фамилии и привело профайлы-описания еще семи человек, не указав имен. РБК, проанализировав публичные данные, выяснил некоторые имена из закрытой части списка. Так, речь шла о владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве, члене совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексее Кузьмичеве, владельце сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат» Александре Клячине и cовладельце Globaltrans Константине Николаеве.

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Отсутствие четких разъяснений, как правильно трактовать нормы нового закона о виноделии, привело к отказу розницы продавать часть зарубежных вин и коньяков. С проблемами, в частности, столкнулся производитель армянского «Арарата».

  • Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». Проблема в трактовке его нормы, которая требует на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) указывать место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, говорят участники рынка.
  • Проблемы с новым форматом этикеток затрагивают коньяки, а также некоторые виды шампанского и столовых вин. Коньяк — результат купажа дистиллятов разной выдержки, и технология предусматривает возможность изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда. Шампанское может предполагать смесь разных винтажей, и эта информация нередко держится производителем в секрете. В некоторых столовых винах смешаны виноматериалы из разных регионов.
  • Собеседник РБК в одном из крупнейших российских ретейлеров не исключает, что от части зарубежной продукции придется отказаться. Однако президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович уверен, что зарубежные производители могут выполнить новые требования российского законодательства, указав «три года урожая и четыре сорта винограда, если необходимо».

«Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов поставил под сомнение успех планов авиаперевозчика Red Wings создать транзитный хаб в Екатеринбурге для полетов в регионы. Это базовый аэропорт для «Уральских авиалиний».

  • В мае 2020 года президент Владимир Путин одобрил программу поставки Red Wings 60 самолетов SSJ100 в течение нескольких лет. Контракт на поставку первого такого лайнера компания подписала 31 августа, с 15 сентября на нем начнутся полеты из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. Однако Скуратов считает, что Superjet рассчитаны на сто пассажиров, а на маршрутах, где их собирается использовать Red Wings, «должны эксплуатироваться 50-местные самолеты и только тогда будет эффективный налет с какой-то прибылью».
  • «Уральские авиалинии» не торопятся кооперироваться с новым конкурентом. Базирование Red Wings в Кольцово не принципиально для «Уральских авиалиний». «Одним конкурентом больше, одним — меньше, на каждой нашей трассе по пять—семь перевозчиков», — сказал Скуратов.
  • Он уверен, что государственные дотационные авиакомпании разумно базировать по географическому принципу — от Урала до Дальнего Востока, где множество больших городов без авиации: это Челябинск, Омск, Томск, Благовещенск, Иркутск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и т.д.

Новака Джоковича дисквалифицировали из-за удара по судье

Инцидент произошел во время матча четвертого круга Открытого чемпионата США с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

  • Джокович уступил испанцу гейм со счетом 5:6, после чего ударил ракеткой по мячу и попал в женщину-судью. Та упала. Арбитры решили дисквалифицировать сербского теннисиста в качестве наказания.
  • Джокович заявил, что не специально ударил мячом по судье, пообещал сделать выводы и извинился за свое поведение перед участниками US Open. Комментируя собственную дисквалификацию, теннисист заявил, что ему «нужно разобраться в себе» и «вынести урок» из случившегося. «Я приношу извинения за свое поведение всем, кто связан с US Open», — заключил Джокович.
  • Джокович — действующая первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии «Большого шлема». В 2008 году теннисист стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.
Автор: Сергей Саркисян
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter