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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Россияне стали чаще банкротиться, состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось, утвержден список сайтов с бесплатным доступом, Китай сообщил об отсутствии умерших от коронавируса; главные новости — в обзоре РБК

Число личных банкротств россиян выросло на 70%

В начале этого года в России резко выросло число личных банкротств, свидетельствует статистика Федресурса. Это не связано с последствиями коронавируса, но кризис может усугубить ситуацию.

  • В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, что на 68% больше, чем за тот же период 2019-го. Всего в прошлом году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тыс. россиян.
  • Тенденция сильнее всего заметна в регионах, где число банкротств увеличилось более чем два раза. Это Краснодарский и Пермский края, Ростовская и Новосибирская области, а также Удмуртия.
  • В Федресурсе связывают это с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре банкротства. Новый всплеск может произойти на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников.
  • Речь идет о законопроекте об упрощенном банкротстве, который 14 февраля Госдума приняла в первом чтении. Он предполагает, что физлица, подходящие под ряд критериев, смогут освободиться от обязательств без суда, по решению арбитражного управляющего.

Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию

Британского премьера Бориса Джонсона, заболевшего COVID-19, перевели в реанимацию, сообщила его пресс-служба. За сутки состояние политика ухудшилось.

  • Отмечается, что премьер остается в сознании и решение о его переводе в реанимацию было принято в качестве меры предосторожности.
  • Тем временем исполнять полномочия главы британского правительства по просьбе Джонсона будет министр иностранных дел страны и его однопартиец Доминик Рааб.
  • 55-летний Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Фомы в Лондоне накануне, 5 апреля. Симптомы болезни у него появились еще в конце марта. Тогда премьер решил продолжить работу из дома.


Власти утвердили перечень сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила список из 391 ресурса, доступ к которому до 1 июля станет бесплатным для россиян. Приказ об этом появился на сайте ведомства.

  • В опубликованном перечне оказались соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир@Mail.ru» и др.), поисковые и справочные системы («Яндекс», Mail.ru и «Рамблер»), мессенджеры (ICQ и «ТамТам») и СМИ («РИА Новости», РБК, «Коммерсантъ», Lenta.ru, ТАСС, RT и др.).
  • Кроме того, россияне смогут бесплатно воспользоваться сервисами погоды, образовательными и культурными платформами, сайтами госорганов и банков, сервисами доставки, маркетплейсами и волонтерскими сервисами.
  • Ввести в России бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам в январе предложил президент Владимир Путин. По оценкам Минкомсвязи, затраты операторов при введении бесплатного доступа составят 5,7 млрд руб. РСПП оценивал их возможные потери в 150 млрд руб.

В Китае впервые с января не зарегистрировали ни одной смерти от вируса

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, впервые с января в течение суток в материковом Китае никто не умер от коронавирусной инфекции.

  • При этом зафиксировано только 32 новых случая заражения. Все они оказались завозными.
  • Всего с начала эпидемии в Китае заразились более 81,7 тыс. человек, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли свыше 3,3 тыс. С тех пор многие инфицированные выздоровели. Сейчас в стране остается 1242 заразившихся.
  • В начале апреля Bloomberg сообщил о секретном докладе американской разведки, в котором утверждается, что власти ряда стран умышленно занижают данные о масштабах эпидемии коронавируса. Среди них назывались Китай, Иран, Россия, Индонезия и Северная Корея.
Автор: Сергей Витько
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