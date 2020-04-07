Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Россияне стали чаще банкротиться, состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось, утвержден список сайтов с бесплатным доступом, Китай сообщил об отсутствии умерших от коронавируса; главные новости — в обзоре РБК

Число личных банкротств россиян выросло на 70%

В начале этого года в России резко выросло число личных банкротств, свидетельствует статистика Федресурса. Это не связано с последствиями коронавируса, но кризис может усугубить ситуацию.

В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, что на 68% больше, чем за тот же период 2019-го. Всего в прошлом году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тыс. россиян.

Тенденция сильнее всего заметна в регионах, где число банкротств увеличилось более чем два раза. Это Краснодарский и Пермский края, Ростовская и Новосибирская области, а также Удмуртия.

В Федресурсе связывают это с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре банкротства. Новый всплеск может произойти на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников.

Речь идет о законопроекте об упрощенном банкротстве, который 14 февраля Госдума приняла в первом чтении. Он предполагает, что физлица, подходящие под ряд критериев, смогут освободиться от обязательств без суда, по решению арбитражного управляющего.

Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию

Британского премьера Бориса Джонсона, заболевшего COVID-19, перевели в реанимацию, сообщила его пресс-служба. За сутки состояние политика ухудшилось.