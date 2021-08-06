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Авария у «дочки» «Газпрома», побег из ИВС в Подмосковье. Главное за день

Пожар под Новым Уренгоем вызвал рост цен на газ в Европе, предполагаемый убийца «колбасного короля» бежал из подмосковного изолятора, еще одно золото России в Токио. Главные новости — в обзоре РБК

Пожар на заводе «Газпрома» повлиял на европейские рынки

Завод «Газпром-переработки» в 28 км от Нового Уренгоя является крупнейшим по переработке углеводородного сырья в условиях Крайнего Севера. На нем добытый газовый конденсат готовится к транспортировке. В ночь на 5 августа там начался пожар, справиться с которым удалось лишь сутки спустя.

  • Из-за пожара на газохимическом комплексе в Новом Уренгое прокачка газа в Европу по газопроводу «Ямал — Европа» снизилась вдвое, с 1,9–2,1 млн до 1 млн куб. м в час. Восстановить объемы прокачки, хотя и не полностью, удалось лишь 6 августа.
  • В результате спотовые цены на газ в Европе подскочили на 6%, до $550 за 1 тыс. куб. м. Но позже стоимость скорректировалась до $540. Как говорится в обзоре банка ВТБ, если «Газпром» не сможет быстро ликвидировать последствия аварии, то может потерять до 0,5% EBITDA в год. Сроки ликвидации последствий аварии пока неизвестны.

Авария на заводе «Газпрома». Что важно знать
Бизнес
Фото:89.mchs.gov.ru

В Подмосковье сбежал предполагаемый убийца «колбасного короля»

Из изолятора временного содержания в Истре бежали пятеро арестантов, все уроженцы Молдавии. Один из них — Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля», главы компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Его убили в ноябре 2020 года в загородном доме в Подмосковье, застрелив из арбалета. «За голову» Мавриди МВД уже пообещало награду в 1 млн руб.

  • Как именно пятерым преступникам удалось незаметно сбежать из камеры и выбраться из изолятора — точно не ясно. Предположительно, они сломали форточку для кормления в двери, затем они выкрутили винты, сняли замок и прошли незамеченными через все помещение изолятора. На выходе группа сбила с ворот на улице навесной замок и покинула ИВС. Следователи проверяют, могли ли к побегу быть причастны сотрудники изолятора, двух из них задержали.
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МВД предложило ₽1 млн за сбежавшего убийцу «колбасного короля»
Общество
Александр Мавриди

Четырнадцатый день Олимпиады

Сборная России по итогам очередного дня Олимпиады сохранила пятое место в медальном зачете. Позади осталась Австралия, однако на четвертое место вырвалась Великобритания. 17-ю золотую медаль в составе сборной завоевал борец вольного стиля Заурбек Сидаков. Еще один успех — у гандболисток, которые обыграли команду Норвегии и вырвались в финал, где им предстоит встреча с француженками.

  • Бронзовую медаль в велоспорте завоевали Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская. Еще одна бронза в боксе у женщин в категории до 75 кг досталась Земфире Магомедалиевой. В полуфинале она уступила Ли Цянь из Китая.

Женская сборная России по гандболу вышла в финал. Онлайн 14-го дня Игр
Спорт
Заурбек Сидаков

Что еще случилось сегодня

  • После того как условия выдачи льготной ипотеки в России изменились, выдача кредитов обвалилась. В июле банки одобрили ипотечные ссуды на 436,7 млрд руб. — на 20,8% меньше июньского результата, показали свежие данные.
  • Правительство должно обеспечить прирост численности населения России к 2025 году, такое поручение дал президент Владимир Путин. Среди других поручений кабмину в списке — организация мониторинга доходов бедных россиян.
  • Инфляция в июле составила 6,5% годовых, сообщил Росстат. Это по-прежнему пятилетний максимум, уйти от которого не получается даже несмотря на небольшое сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Стройматериалы стали самой дорожающей категорией среди непродовольственных товаров.
  • Росавиация выдала допуски восьми авиакомпаниям на выполнение регулярных рейсов на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В их числе — «Победа», «Аэрофлот», S7, NordStar, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind, AzurAir. Ранее допуск получила «Россия».
  • В подмосковных городах Одинцово и Мытищи произошли массовые драки мигрантов, очевидцы сообщают о стрельбе.
Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
главные новости Газпром транзит газа массовый побег Олимпиада Владимир Путин Инфляция
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