Авария у «дочки» «Газпрома», побег из ИВС в Подмосковье. Главное за день

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Пожар на заводе «Газпрома» повлиял на европейские рынки

Завод «Газпром-переработки» в 28 км от Нового Уренгоя является крупнейшим по переработке углеводородного сырья в условиях Крайнего Севера. На нем добытый газовый конденсат готовится к транспортировке. В ночь на 5 августа там начался пожар, справиться с которым удалось лишь сутки спустя.