Авария у «дочки» «Газпрома», побег из ИВС в Подмосковье. Главное за день

В Подмосковье сбежал предполагаемый убийца «колбасного короля»
Из изолятора временного содержания в Истре бежали пятеро арестантов, все уроженцы Молдавии. Один из них — Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля», главы компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Его убили в ноябре 2020 года в загородном доме в Подмосковье, застрелив из арбалета. «За голову» Мавриди МВД уже пообещало награду в 1 млн руб.
- Как именно пятерым преступникам удалось незаметно сбежать из камеры и выбраться из изолятора — точно не ясно. Предположительно, они сломали форточку для кормления в двери, затем они выкрутили винты, сняли замок и прошли незамеченными через все помещение изолятора. На выходе группа сбила с ворот на улице навесной замок и покинула ИВС. Следователи проверяют, могли ли к побегу быть причастны сотрудники изолятора, двух из них задержали.
Четырнадцатый день Олимпиады
Сборная России по итогам очередного дня Олимпиады сохранила пятое место в медальном зачете. Позади осталась Австралия, однако на четвертое место вырвалась Великобритания. 17-ю золотую медаль в составе сборной завоевал борец вольного стиля Заурбек Сидаков. Еще один успех — у гандболисток, которые обыграли команду Норвегии и вырвались в финал, где им предстоит встреча с француженками.
- Бронзовую медаль в велоспорте завоевали Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская. Еще одна бронза в боксе у женщин в категории до 75 кг досталась Земфире Магомедалиевой. В полуфинале она уступила Ли Цянь из Китая.
Что еще случилось сегодня
- После того как условия выдачи льготной ипотеки в России изменились, выдача кредитов обвалилась. В июле банки одобрили ипотечные ссуды на 436,7 млрд руб. — на 20,8% меньше июньского результата, показали свежие данные.
- Правительство должно обеспечить прирост численности населения России к 2025 году, такое поручение дал президент Владимир Путин. Среди других поручений кабмину в списке — организация мониторинга доходов бедных россиян.
- Инфляция в июле составила 6,5% годовых, сообщил Росстат. Это по-прежнему пятилетний максимум, уйти от которого не получается даже несмотря на небольшое сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Стройматериалы стали самой дорожающей категорией среди непродовольственных товаров.
- Росавиация выдала допуски восьми авиакомпаниям на выполнение регулярных рейсов на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В их числе — «Победа», «Аэрофлот», S7, NordStar, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind, AzurAir. Ранее допуск получила «Россия».
- В подмосковных городах Одинцово и Мытищи произошли массовые драки мигрантов, очевидцы сообщают о стрельбе.